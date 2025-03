Illa pide "disculpas" por el caos de Rodalies y promete "todos los recursos" para resolver la situación

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "disculpas" a los ciudadanos afectados por el caos de Rodalies y ha prometido emplear "todos los esfuerzos" para resolver estas situaciones. En una comparecencia desde Perpinyà, donde se encuentra de viaje institucional, Illa ha defendido que el Govern está "con las soluciones y no con las polémicas", y ha comprometido "todos los recursos del Govern para revertir y resolver esta situación".

El jefe del Executiu ha asegurado que la Generalitat está actuando en tres ámbitos: las infraestructuras -cumpliendo con las "inversiones atrasadas"-, el material -"velando por las entregas de convoyes"-, y la gobernanza -"haciendo efectivo el traspaso en tiempo y forma"-. Algo que, según Illa, puede ayudar a hacer una "gobernanza diferente".

También ha asegurado que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, se reúne a diario con los responsables de Adif, Renfe y el Ministerio de Transportes, para analizar "minuto a minuto" una situación, ha subrayado Illa, que considera "inaceptable". "Estamos encima de lo que está pasando para reconducir la situación y evitando que se produzcan situaciones como las de hoy", ha asegurado.

Los fallos en la R2 Sur han obligado a evacuar a los pasajeros cuyos trenes se habían quedado parados, unos problemas que se suman a los aparecidos tras la reapertura del túnel de Roda de Berà (Tarragona), cerrado durante meses por obras de mejora.

La consellera ya ha dicho que hará todo lo posible por evitar los siete días de huelga convocados en marzo y abril por los comités de Adif y Renfe, que alegan incumplimiento de los acuerdos firmados sobre el traspaso de Rodalies y Renfe Mercancías.

Illa, sin embargo, no se ha pronunciado públicamente sobre la petición del expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, de que comparezca en el Parlament para dar explicaciones. En un apunte en X, Puigdemont ha cargado contra el Govern por el caos en Rodalies: "Esta es la 'normalidad' del 'gobierno de todos'. Basta", ha espetado. "El president Illa no se podrá esconder más tiempo detrás de la estrategia de la anestesia, y por eso tendrá que comparecer de forma extraordinaria y dar la cara para defender a los catalanes, no a sus compañeros de partido en Madrid", ha aseverado.