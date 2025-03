Puigdemont exige explicaciones a Illa por el caos en Rodalies: "No se podrá esconder detrás de la estrategia de la anestesia"

El expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha cargado este viernes contra el Govern de Salvador Illa por el caos en Rodalies. "Esta es la 'normalidad' del 'gobierno de todos'. Basta", ha espetado.

"El president Illa no se podrá esconder más tiempo detrás de la estrategia de la anestesia, y por eso tendrá que comparecer de forma extraordinaria y dar la cara para defender a los catalanes, no a sus compañeros de partido en Madrid", ha indicado, sobre la petición de los posconvergentes de que dé explicaciones ante la Cámara catalana.

"Cuando denunciamos que en Catalunya no se ejecutan nunca las inversiones aprobadas y en Madrid se ejecutan por encima, nos quedamos solos: el gobierno catalán calló, obsesionado en vender que todo esto es "normalidad". Será normalidad española, pero para los catalanes esto es una auténtica vergüenza", ha indicado.

Y, en este sentido, ha vuelto a dar portazo a unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para este 2025, en una alusión velada a ERC: "Por eso nosotros no hemos aprobado los presupuestos del Gobierno como hacen otros; por eso no los negociaremos hasta que no paguen lo que deben, porque las desinversiones afectan la vida de la gente", ha zanjado.