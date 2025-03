La Comisión de la Verdad de ERC no identificará a los responsables de los carteles contra los Maragall

La Comisión de la Verdad de ERC que investiga los carteles difamatorios contra los hermanos Maragall no podrá identificar a los responsables de esa acción y solo podrá hacer un "relato de los hechos" y las "recomendaciones" que considere oportunas para que no vuelva a suceder. Además, sus conclusiones tampoco serán votadas por sus militantes en el congreso que el partido celebrará el 15 y 16 de marzo en Martorell. Así lo establece una resolución de la Comisión de Garantías del ERC, el órgano de control más importante del partido, en respuesta a dos militantes que impugnaron la creación de la Comisión de la Verdad. El asunto de los carteles también se está investigando a través de otros órganos internos, como el Responsable de Cumplimiento, que en este caso sí podrá intentar identificar a los autores.

La decisión del órgano de garantías pone en un cierto aprieto a la dirección del partido. La idea de crear una Comisión de la Verdad -que lidera el exdiputado Joan Tardà- fue una promesa electoral de Oriol Junqueras para llegar al fondo del asunto de los carteles e intentar cerrar de una vez por todas la crisis reputacional que vive la organización. La puso en marcha tras ganar los comicios internos al liderazgo del partido, pero desde entonces ha tenido que modificar algunos de sus planteamientos. Primero, la propia comisión tuvo que precisar que no tendría capacidad para sancionar a nadie y que sus trabajos serían meramente consultivos y no vinculantes. Ahora, tiene que asumir que tampoco tendrá potestad para señalar a quienes considere responsable de los hechos. Fuentes de ERC defienden que el dictamen de garantías "en ningún caso deslegitima" el trabajo de la Comisión. "Nunca hemos buscado criminalizar a nadie. Queremos dar el tema por cerrado y abrir una nueva etapa", sostienen las mismas fuentes.

La resolución que ha hecho la Comisión de Garantías, publicada por la ACN y a la que también ha tenido acceso EL PERIÓDICO, avala la creación de la Comisión de la Verdad y asegura que ni vulnera la normativa interna ni se la puede acusar de falta de legitimidad. Sin embargo, sí acota su capacidad de actuar. En primer lugar, señala que tiene que concebirse como un "grupo de trabajo" y no como un "órgano de control" con capacidad coercitiva. Pero lo más importante es que advierte de que, por una cuestión de protección de datos y confidencialidad, el informe que haga no podrá "contener ningún dato de carácter personal ni referencia a ninguna persona ni grupos de personas que puedan ser identificables de forma fácil". "Supondría una vulneración de su confidencialidad y de la legislación aplicable en materia de datos personales", concluye. Lo que sí podrá hacer en términos de identificación personal es determinar quién ha acudido a declarar ante la Comisión y quién lo ha rechazado. También podrá identificar a los órganos del partido que estime oportunos en términos generales, por ejemplo la ejecutiva. En definitiva, podrá hacer un relato de lo que ocurrió en incluso determinar si el partido tuvo "estructuras paralelas" o si se financió de forma incorrecta, pero no podrá determinar quién o quienes fueron los responsables últimos de los carteles.

Además, la idea que se sopesó inicialmente era que el informe de la Comisión de la Verdad fuera votado por los militantes en el congreso del próximo fin de semana. Ahora, sin embargo, la Comisión de Garantías se opone a ello porque considera que sería "irregular". Su petición es que el informe final se explique en el cónclave ante todos los afiliados, pero pide que no se vote porque podría generar un embrollo con el resto de órganos del partido que también están investigando este asunto.

Se seguirá investigando

Pese a que la Comisión de la Verdad no podrá asumir la investigación total que pretendía en su origen, sí se seguirán indagando los hechos a través de otros órganos del partido que sí están previstos en los estatutos de ERC. Así, el nuevo responsable de Cumplimiento del partido, Lluís Mombiela, seguirá abordando el asunto y deberá presentar sus conclusiones a la propia Comisión de Garantías que es quien deberá determinar a los responsables -si logra dar con ellos- y las sanciones que estime oportunas. Lo único cierto ahora mismo sobre este tema es que ERC sigue estando en el mismo punto que cuando estalló el asunto en el mes de junio del mes pasado: buscando a los responsables y sin poder dar los hechos por zanjados. Una investigación preliminar señaló a cuatro personas, pero nunca llegó a darse por buena.