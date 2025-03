Zapatero ve "muy positivo" el acuerdo con Junts para "el desarrollo de la Constitución"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha considerado "muy positivo" el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para la delegación de competencias sobre inmigración porque "se desarrolla el artículo 150.2 de la Constitución Española".

"Hace 8 años estábamos en un conflicto de ruptura, hoy dos grupos políticos acuerdan el desarrollo de la Constitución. Hay que tener memoria, recordar cómo estábamos y cómo estamos gracias a la buena labor del presidente Sánchez, que pone la palabra y el entendimiento por delante", ha dicho Zapatero en Valencia ante los periodistas.

Según ha defendido Zapatero antes de recibir en la sede de UGT-PV la mención de honor Maria Cambrils, con motivo del 8M, por la defensa y reivindicación de la igualdad entre mujeres y hombres, "el Estado puede delegar o transferir competencias exclusivas". "Las leyes orgánicas no, no parece que se pueda cuartear la Defensa, pero sí la acción administrativa, y Cataluña tiene recursos y ha expresado su voluntad", ha añadido.

"Tiene a los Mossos d'Esquadra, que es la policía judicial en Cataluña, que actúa en temas de terrorismo, por ejemplo, son Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado español, son nuestros, de todos, es la forma que tiene la policía de ser en Cataluña", ha subrayado.

A su juicio, Junts per Catalunya no está próximo a postulados de la extrema derecha en materia de inmigración. "Hace tiempo que dejé los prejuicios a un lado. Si se lee la exposición de motivos de la ley de delegación de competencias, se comprueba que responde a un planteamiento democrático, progresista, que condena la xenofobia y el racismo", ha dicho.

"Cataluña, que ha sido ejemplo histórico de integración, ha mostrado la voluntad de asumir una tarea que no es fácil. Todos sabemos que es un tema central del debate en Europa, y los grupos catalanes, la Generalitat, desean participar en esa labor. ¿Por qué no vemos la parte positiva?", ha afirmado.

Zapatero ha añadido: "quizá a algunos les gusta ver las calles incendiadas. A mí me produce como ciudadano y expresidente mucha satisfacción ver a los Mossos, Policía y Guardia Civil colaborando en una frontera, me parece un paso adelante. Dentro de 6 meses o un año ya no se acuerda nadie de esto, porque funcionará con normalidad y con mayor capacidad, porque las administraciones cercanas conocen mejor las necesidades", ha finalizado.