La quita del FLA y Rodalies levantan el veto de ERC a negociar el suplemento de crédito de Illa

ERC ha conseguido en las dos últimas semanas concretar dos de los principales acuerdos pendientes que el PSOE y el PSC mantenían en un cajón: la condonación parcial de la deuda de la Generalitat y la nueva empresa que gestionará Rodalies. Ahora, el partido de Oriol Junqueras sabe que esto tendrá un efecto acción-reacción y que, por lo tanto, los socialistas vendrán a reclamar sus votos para mover la legislatura tanto en el Parlament como en el Congreso. En la Cámara catalana, el principal proyecto que tiene en mente el Govern de Salvador Illa es una ampliación de crédito de 4.000 millones que tiene que compensar la ausencia de nuevos presupuestos este 2025. De lograrlo, sería un soplo de aire fresco para el ejecutivo socialista. En ERC, se preparan para negociar.

Antes de que se concretaran los acuerdos sobre la condonación de la deuda y Rodalies, la posición de ERC sobre la ampliación de crédito era un rotundo rechazo. Ni se contemplaba abordar el asunto, al menos públicamente. Sin embargo, con estos dos acuerdos cerrados, la posición ha empezado a cambiar. El pasado lunes, cuando Junqueras compareció para anunciar el pacto sobre la deuda, abrió por primera vez la puerta a negociar sobre los 4.000 millones. Fue sutil, pero no dejó lugar a las dudas: "Si el Gobierno o la Generalitat quieren llevar una ampliación de crédito asociada a la prórroga presupuestaria y esta ampliación es útil para la sociedad, los colegios, las familias, las empresas y los trabajadores, evidentemente nos encontrará predispuestos".

Si esta ampliación [de crédito] es útil para la sociedad, los colegios, las familias, las empresas y los trabajadores, evidentemente nos encontrará predispuestos Oriol Junqueras — Presidente de ERC

Junqueras no dio por descontado el apoyo de su partido a la ampliación de crédito, pero se comprometió a que ERC designaría unos "negociadores" para como mínimo entablar conversaciones con el Govern con "la prioridad de servir con la máxima ambición a nuestro país". La señal, pues, estaba lanzada. Fuentes de ERC exponen que aún no tienen ninguna propuesta del ejecutivo de Illa y que, cuando llegue, la estudiarán siempre con la máxima de analizar si realmente sirve para "mejorar las condiciones de vida de la gente".

Predisposición con matices

Pese a la predisposición inicial, ERC mirará con lupa la propuesta que le llegue de Illa. Su máxima es que la ampliación de los 4.000 millones no pueden acabar siendo unos nuevos presupuestos encubiertos. Es decir, los republicanos se pueden permitir contribuir a mejorar las finanzas públicas con algunos retoques, pero no quieren participar de una gran operación de crédito que acabe siendo, a la práctica, unos nuevos presupuestos "por la puerta de detrás". Esquerra, a principios de año, vetó que la Generalitat tuviera cuentas este 2025 y no pueden dejar sin efecto ese golpe sobre la mesa.

Para negociar esta ampliación de crédito, Esquerra y especialmente Junqueras también han empezado a crear el ambiente propicio para, en caso de llegar a un acuerdo con Illa, poder defenderlo ante la opinión pública. Desde que regresó al cargo de presidente de ERC, Junqueras está inmerso en una ronda de contactos con agentes sociales en la que, entre otras cosas, abordan cuáles son sus demandas para esta ampliación de crédito. Así, si llega el momento de dar el 'sí' a la ampliación, podrán justificar que era lo que pedían el mundo de los sindicatos, los autónomos, las empresas, las universidades y el tercer sector, por citar algunos de los ejemplos de los que siempre habla Junqueras. "Tenemos que estar lo más coordinados posible con nuestra sociedad para establecer los criterios necesarios si en algún momento hay una ampliación de crédito del Govern", expuso el líder de ERC.

¿Cambio de cromos?

El Govern, tras el parón navideño, se fijó como objetivo apretar el acelerador del cumplimiento de los acuerdos pendientes de la investidura. "Todo se ha trabajado con ERC previamente", admiten desde el ejecutivo. De puertas hacia afuera aseguran que los avances en Rodalies y la quita del FLA no se concibe como un "cambio de cromos" para lograr el 'sí' a los republicanos al próximo a la ampliación de crédito.

Eso sí, entre bambalinas admiten que "todo suma" y que durante estas semanas se ha logrado crear un vínculo con la nueva dirección de Oriol Junqueras que no solo permite dar cumplimiento a pactos de investidura, sino también a "generar confianza" para negociar ahora ese suplemento. El Executiu preferiría aprobarlo en bloque, pero no cierra la puerta a fragmentarlo si eso facilita la entente. De hecho, ya ha amoldado el calendario a la situación de ERC y por ello el decreto no está previsto que vea la luz hasta pasado el congreso de los republicanos del 15 y 16 de marzo.

La consellera de Economia, Alícia Romero, y la líder de los Comuns, Jéssica Albiach. / Zowy Voeten

También se ha recetado "generosidad" en la escenificación, que ha ido desde a anunciar el acuerdo sobre Rodalies conjuntamente con los republicanos la semana pasada, a ceder a Junqueras el anuncio del acuerdo de la quita del FLA. Se han hecho también equilibrios con los Comuns, que tuvieron desde la foto del lunes pasado con Salvador Illa, a la rueda de prensa de este jueves junto a la consellera de Economia, Alícia Romero, para hacer público nuevas medidas como duplicar la tasa turística.

El Govern no esconde su satisfacción sobre el balance de las cuatro bilaterales. Para los miembros del Executiu se trata de cultivar el terreno para la estabilidad para, además de cumplir con lo sellado, poder impulsar las medidas con sello del PSC; pero también de demostrar que, pese a que son dos gobiernos socialistas los que negocian, eso no quiere decir que no haya "ambición" para arrancar concesiones de calado. Para antes de julio está previsto que la bilateral Estado-Generalitat vuelva a reunirse, pero esta vez para la puesta de largo de la financiación singular como un pacto entre gobiernos, y no solo entre PSC y ERC.

