Catalunya regulará los alquileres de temporada ante la lentitud del Congreso

El Govern y ERC están cerca de cerrar un decreto para cambiar la regulación de los alquileres de temporada y de los habitacionales con el objetivo de poner fin al "fraude" que hacen algunos propietarios. ¿Qué fraude? Pues sortear la ley actual para evitar la limitación de los precios al alquiler cambiando los contratos fijos -alquiler habitual- por otros de máximo 11 meses -alquiler de temporada-. La encargada de hacer el anuncio ha sido la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany: "Hay que evitar que algunos 'listos' hagan trampas". Eso supone un cambio de tercio por parte del Executiu de Salvador Illa, que hasta ahora había priorizado que la regulación se hiciera a nivel estatal y que en la pasada legislatura impidió que prosperara con su abstención en el Parlament un decreto del Govern de Pere Aragonès que tenía el mismo propósito.

De hecho, desde el inicio del mandato los republicanos han reclamado que se recuperara la iniciativa, cosa que no ha sucedido hasta ahora, una vez que los socialistas constatan que la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos impulsada en el Congreso va para largo porque requiere del apoyo de Junts, que es reticente a esa medida.

Las novedades del decreto de la Generalitat serán básicamente dos. Primero, definir con más precisión qué es el alquiler de temporada y qué no para evitar que viviendas de uso habitual se hagan pasar por viviendas de temporada para inflar los precios, una grieta que ha provocado que, desde la aprobación de la ley de vivienda, haya menguado significativamente la bolsa de pisos de alquiler habitual. En segundo lugar, poner freno a que el alquiler de habitaciones por separado permita a los propietarios "burlar" las limitaciones de precio y acabar cobrando más que si alquilaran el piso en su conjunto. "Acabaremos con los falsos alquileres que solo llevan a la precariedad a los ciudadanos", ha asegurado Alamany.

Los republicanos no han querido ahondar en más detalles porque la negociación sigue abierta, pero han asegurado que las conversaciones van bien y que el pacto está "muy cerca". El objetivo es que el decreto esté listo, como muy tarde, la próxima semana. Su argumento para el cambio de normativa es que el mercado de la vivienda del alquiler tiene precios "abusivos" y que hay que tomar medidas cuanto antes. Alamany, también líder de ERC en Barcelona, ha recordado que en los últimos cinco años el alquiler de temporada en la ciudad se ha multiplicado por seis y el precio ha pasado de los 584 euros de media a los 1.036 euros.

Un cambio sustancial

El pacto ERC-Govern, si llega a concretarse, supondría un paso adelante respecto a la situación actual. El Parlament ya se pronunció a favor el pasado mes de noviembre regular los alquileres de temporada con los votos de PSC, ERC y los Comuns, pero desde el Govern se priorizó que esta cuestión se regulara a nivel estatal ante el riesgo, argumentaron entonces, de un conflicto competencial que acabara en los tribunales. Sin embargo, en el Congreso el tema se enquistó porque para que prospere requiere del apoyo de Junts, que ya tumbó esta regulación el pasado septiembre, pero que tres meses después aceptó debatirla y permitió la tramitación de la proposición de ley. Sin embargo, por ahora no ha habido avances. Es por esto que se ha vuelto a la idea inicial de regular el tema desde Catalunya -en el Parlament- y, después, ya se verá cómo prospera la vía abierta en Madrid.

Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que la diputada de ERC Ester Capella ha estado insistiendo en reabrir esta cuestión pese a que el Govern siempre ha manifestado dudas que tienen que ver sobre la capacidad competencial de la Generalitat para regular los alquileres de temporada. También los Comuns están abordando este asunto con el Executiu junto con la regulación para impedir que 36.000 viviendas del parque público pierdan la protección oficial y pasen al mercado privado en cinco años, dos negociaciones que se producen después de que la semana pasada anunciaran con el Govern un pacto para duplicar tanto el impuesto de transmisiones patrimoniales por la compra de edificios enteros como la tasa turística.

Batería de medidas en las últimas semanas

Si el Govern y ERC llegan a un pacto será el segundo decreto sobre vivienda de alcance en poco tiempo. La semana pasada el Parlament ya validó una norma pactada entre el Govern y los Comuns para sancionar con multas de hasta 900.000 euros a los propietarios que no cumplan la limitación del precio del alquiler y para los que cometan "fraude de ley" con los de temporada. Si ese decreto regulaba el régimen sancionador, el que negocian ahora el Govern y ERC tiene que definir mejor que viviendas están sujetas a este régimen sancionador y cuáles no. Y es que los republicanos habían trasladado a la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, con Sílvia Paneque al frente, que habría dificultades para sancionar la vulneración de la norma en el caso de los contratos temporales si no se aborda su regulación.

Justo la semana pasada, el Govern también aprobó un paquete de medidas en materia de vivienda que incluía desde un registro de grandes tenedores para saber cuántos pisos vacíos hay en Catalunya a la creación de la nueva licencia exprés o licencia previa básica, que permitirá a los constructores poner en marcha algunas fases iniciales de una obra (como los movimientos de tierras o la edificación de la estructura) antes de que les llegue el permiso definitivo. El objetivo, defienden en Palau, es hacer más vivienda pública en menos tiempo, con la cifra en el horizonte de lograr ampliar en 50.000 pisos el parque público en los próximos cinco años.

"Reducir la presencia del Estado"

Más allá del anuncio del decreto, ERC también ha sacado pecho del resultado de las comisiones bilaterales entre la Generalitat y el Estado que se celebraron la semana pasada. El argumento de los republicanos es que los avances sellados en temas como Rodalies o la financiación de la Generalitat ha sido gracias a la presión y la "ambición nacional" de ERC. Además, Alamany ha asegurado que son avances pensados para ganar autogobierno y "reducir la presencia del Estado" en Catalunya. "Muchos líderes territoriales del PP se han puesto muy nerviosos porque se está reduciendo la presencia del Estado en Catalunya. Pues lo han acertado", ha dicho.

Estos avances en autogobierno a propuesta de ERC hace que ahora, el Govern, quiera que los republicanos se avengan a aprobar el suplemento de crédito de 4.000 millones que está preparando el president Illa. Como ha explicado este mismo lunes EL PERIÓDICO, ERC ha levantado el veto a negociar que tenía hasta ahora, y se prepara para recibir una propuesta del Govern y entablar conversaciones. Así lo ha admitido la propia Alamany que, sin embargo, ha avisado de que nadie puede dar por hecho su voto afirmativo: "Continuaremos siendo muy exigentes".