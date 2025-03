Los Comuns empiezan a negociar con el Govern cómo impedir que 36.000 viviendas dejen de ser de protección

Tras dejar atrás una semana en las que se acordó construir 1.200 nuevas viviendas de protección oficial en suelo público, duplicar la tasa turística y hacer lo propio con el impuesto per la compra de edificios enteros, los Comuns se disponen ahora a empezar la negociación con el Govern para tratar de impedir que 36.000 pisos del parque público pasen al mercado privado en los próximos cinco años. No será una entente fácil, puesto que la consellera de Política Territorial, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ya advirtió de que sería "jurídicamente muy complejo" y podría implicar indemnizaciones elevadas.

"Tenemos una propuesta sólida", ha defendido el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, que ha argumentado que es de "sentido común" que si el objetivo es construir 50.000 viviendas públicas en los próximos años para incrementar el parque público de vivienda hay que "encontrar una solución" para que "no se pierdan por otro lado" y se blinden los ya existentes. La vía que ponen encima de la mesa es que se prorroguen las licencias de protección en las zonas declaradas tensionadas mientras se esté en situación de "emergencia habitacional", medida con la que aspiran a poder salvar que buena parte de esos 36.000 pisos pasen al mercado privado, 8.000 de ellos este mismo año.

4.000 millones en juego

Pese a que admiten reticencias por parte del PSC, el objetivo de los Comuns es lograr arrancar ahora este nuevo pacto. "Los socialistas estaban también contra el tope a los alquileres, la regulación de los alquileres de temporada o el régimen sancionador", ha dejado caer Cid, que recuerda que, además, este es uno de los acuerdos que fueron incluidos en el pacto de investidura. Por ahora no se han fijado ninguna fecha límite, pero el Govern necesitará el 'sí' de los Comuns, como necesitará también el de los 20 diputados de ERC, para aprobar en las próximas semanas el decreto de modificación de crédito para inyectar 4.000 millones de euros a los presupuestos prorrogados.

Esta necesidad es, en estos momentos, la principal palanca de fuerza negociadora que tienen los socios de la investidura. No obstante, desde los Comuns insisten en que los acuerdos de investidura deben "avanzar" con independencia de que haya o no presupuestos o se apruebe o no un suplemento de crédito. Las carpetas pendientes avisan, son más, como el cuerpo de 150 inspectores para aplicar el régimen sancionador de la ley de vivienda, la creación de una unidad antidesahucios y, en materia de sanidad, el despliegue del dentista público, o las becas comedor y las actividades extraescolares gratuitas en el caso del ámbito educativo.

Cid también ha lanzado un mensaje contra Foment después de que la patronal haya criticado el acuerdo fiscal alcanzado la semana pasada con el incremento de la tasa turística y el impuesto de transmisiones patrimoniales. "Ya basta de que Foment sea solo la voz de los que nos visitan unos días en lugar de defender a los 8 millones de catalanes", ha espetado el diputado.