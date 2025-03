El reconocimiento de la comisaría de Via Laietana como lugar de memoria se limitará a una placa

El reconocimiento de la comisaría de Via Laietana como lugar de memoria que anunció el ministro Ángel Víctor Torres en una entrevista en EL PERIÓDICO se limitará, por ahora, a la colocación de una placa, por lo que la intención es que el edificio continúe alojando a la Policía Nacional. Se trata de un gesto que no satisface a las entidades memorialistas, que lo consideran insuficiente y que llevan décadas reivindicando que se traslade el cuerpo policial a otro sitio; pero que también situará a los agentes en la tesitura de convivir con un recordatorio de la represión del antifranquismo y las torturas que se perpetraron en esas dependencias policiales.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática relatan que en la placa se explicarán "los hechos que allí ocurrieron" y que su colocación está incluida en el programa de conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco en Catalunya. Se pretende, con ello, dar cumplimiento a lo que establece la ley de memoria "para dignificar a las víctimas y para dar garantías de no repetición". Sin embargo, advierten de que no debe "confundirse eso con un cambio de uso" del edificio, algo que aseguran que debe decidir el Ministerio de Interior. Su titular, Fernando Grande-Marlaska, se ha opuesto reiteradamente a que se desaloje de allí a la Policía para reubicarla en otras instalaciones alegando que el cuerpo es democrático.

En todo caso, apuntan desde el Ministerio de Memoria Democrática, "si se abriese el debate sobre diferentes usos, ya sea parcial o total", se haría en coordinación con la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, ambas administraciones gobernadas por el PSC. Consciente de que se trata de una materia sensible que puede suponer un choque entre ministerios y que levanta ampollas en los sindicatos policiales, el posicionamiento de la Generalitat es no hacer 'casus belli' con el asunto, pese a que el president Salvador Illa ha defendido la "reconversión" de Via Laietana en un lugar de memoria. Fuentes de la conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica aseguran que no plantearán un pulso al Gobierno para ir más allá, que se ceñirán a la colocación de la placa y que se avanzará solo en base a acuerdos entre las tres administraciones -Generalitat, Estado y Ayuntamiento-.

Las entidades piden "coraje" al Gobierno

En todo caso, a 20 metros de la entrada del edificio, ya existe una placa que instaló en 2019 el Ayuntamiento de Barcelona para recordar que el lugar fue epicentro de la represión política, pero que ha sido vandalizada en muchas ocasiones. Las entidades memorialistas lamentan que la intención del Gobierno sea no ir más allá de la colocación de una nueva insignia. "No puede ser que un espacio que ha provocado tanto dolor continúe siendo de uso policial", asegura Carles Vallejo, presidente de la Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme. A su juicio, "no le conviene ni a la propia Policía" quedarse allí con esas sombras.

Lo suscribe Josep Cruanyes, que está al frente de la Comissió de la Dignitat, que argumenta que la "reparación" supone "no esconder los hechos" o "reducirlos al simbolismo" de una placa. "A una Policía democrática debería quemarles en las manos estar allí", sostiene, además de advertir del "agravio" y el "dolor" que continúa suponiendo para muchas víctimas pasar por delante de la comisaría. "Ha llegado el momento de que el Gobierno tenga coraje y dé el paso", defiende Vallejo, que recuerda que el proyecto que han puesto las entidades sobre la mesa es que el edificio se reconvierta en un centro de reinterpretación y de memoria de la lucha del antifranquismo.

La placa colocada por el Ayuntamiento de Barcelona en el año 2019 ante la comisaría de Via Laietana, vandalizada / RICARD CUGAT

Programa de actos en Catalunya

La previsión es que durante la segunda semana de marzo se presente el programa de actos que se llevarán a cabo en los próximos meses en Catalunya por el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y que incluye un acto en memoria del president Lluís Companys, fusilado en 1940 por el régimen.

Además de la comisaría de Via Laietana, también será reconocido como espacio de memoria la cárcel La Model, pese a que ya funciona como tal porque así lo acordaron el Ayuntamiento de Barcelona durante el primer mandato de Ada Colau y la Generalitat cuando gobernaban Junts y ERC.

Otros actos previstos en el programa son una exposición sobre el movimiento estudiantil contra Franco y un concierto de homenaje a los cantautores antifranquistas, además de debates y representaciones teatrales.

Suscríbete para seguir leyendo