"Ministro, es vital salir con los 25.000 'mossos'": los entresijos de los pactos entre el Gobierno y la Generalitat

"Ministro, para nosotros es vital salir con el acuerdo de 25.000 'mossos'", le advirtió el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante una llamada telefónica que refleja cómo fraguar los acuerdos de las cuatro comisiones entre el Gobierno y la Generalitat celebradas este febrero no ha sido coser y cantar, pese a ser una negociación entre socialistas. Dalmau seguía al pie de la letra el encargo que le hizo el president Salvador Illa el 15 de enero: "A cumplir", le dijo, en alusión a los pactos con ERC y Comuns para su investidura. Por delante, tenía un mes cuyo balance es una trentena de ententes en las que se implicó el jefe del Govern, tres consellers, ocho departamentos y un 'tridente' de mujeres que redactaron y negociaron al detalle todas las medidas.

Dalmau y Torres se conocieron en la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes, el 28 de octubre, y desde entonces sus equipos empezaron a trabajar "desde la piel, que es lo que más ayuda a tener confianza". Las reuniones, presenciales y telemáticas, se celebraban en catalán, ya que buena parte del equipo de Torres es valenciano. "Se sorprendieron del nivel de ambición y les advertimos de que no podíamos ir con anuncios de grupos de trabajo o con pactos sin calendario", asegura Dalmau en declaraciones a EL PERIÓDICO, y pone en valor que, pese a que la presidencia rotatoria de la bilateral le tocaba en esta ocasión al Gobierno, se accedió a celebrarla en el Palau de la Generalitat.

La sintonía entre ejecutivos es total, y parte del fin de evidenciar que "la colaboración y no la confrontación, permite avanzar", además de tratar de desmentir que con dos gobiernos socialistas a un lado y al otro no se puedan alcanzar pactos de calado. La consellera de Economia i Finances, Alícia Romero relata a este diario que los asuntos que costaron más de desencallar fueron los relacionados con los recursos asignados, por ejemplo, al aumento de la plantilla de Mossos d'Esquadra. "Era como arrancarles una muela", asegura. Para la titular de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, el principal dolor de cabeza era cuadrar, en solo 15 días, el calendario de Rodalies que exigía ERC con el ministerio y que, al mismo tiempo, no se irritaran los sindicatos. "El reto era difícil porque el tiempo era justo", sostiene.

El teléfono rojo

Los tres consellers confiesan que, pese a la voluntad recíproca, hubo baches que se tuvieron que superar activando el teléfono rojo -el del president-. Pasó con la fibra óptica y con el traspaso de competencias para nombrar a funcionarios de los ayuntamientos, dos aspectos que se acabaron atando con una llamada de Illa a los ministros Óscar Puente y Óscar López. "Pero, ¿el tema gordo no era Rodalies?", vino a decirle con cierto desconcierto Puente, antes de que el president pusiera énfasis en la importancia que tienen las dos medidas para las zonas rurales.

Otros contratiempos fueron sobrevenidos, como cuando Dalmau decidió incluir, a dos días de la reunión, la ventanilla única, un pacto que se alcanzó prácticamente a última hora. Se le ocurrió mientras la secretaria general de la Presidència, Eva Giménez, mantenía una reunión telemática. "Pon el 'mute'", le pidió para proponerle la idea. Giménez levantó el teléfono y empezó a redactar el acuerdo para tenerlo listo si recibía el beneplácito del Gobierno. No solo lo recibió, sino que desde el Gobierno le confesaron que puede ser un proyecto que terminen exportando al resto del Estado.

También se cerraron en tiempo de descuento los pormenores de la empresa mixta que gestionará Rodalies en Catalunya. El viernes 14 de febrero, San Valentín, se ató el traspaso de la R1 y el plan de Rodalies, pero durante todo el fin de semana se encallaron en la palabra "filial" para definir el modelo transitorio hasta poner en marcha ese consorcio. "Desacoplar" fue el término que lo desatascó, además de una llamada de madrugada entre Paneque y Puente el mismo lunes, pocas horas antes de la comisión bilateral de infraestructuras.

'Bilaterales Team'

Giménez, la directora general de Coordinació Interdepartamental, Mònica Lafuente; y la delegada del Govern en Madrid, Núria Marín; explican a EL PERIÓDICO que han pilotado las negociaciones bajo las cuatro directrices del president -"optimismo, generosidad, humildad y ambición"-, y conectadas a través del chat de Whatsapp 'Bilaterales Team'. Juntas, cada jueves a las cinco de la tarde se han reunido con todos los secretarios generales y han recorrido los ministerios en Madrid con la complicidad del delegado del Gobierno, Carlos Prieto, del secretario del Govern, Javier Villamayor; y del director general de Drets i Assumptes Constitucionals, Alfredo González.

Núria Marín, delegada del Gobierno en Madrid; Eva Giménez, secretaria general de Presidencia y Mònica Lafuente, directora general de coordinación interdepartamental, en el Palau de la Generalitat / MACARENA PÉREZ

El domingo 9 de febrero Giménez y Lafuente viajaron a la capital -donde ya se encontraba Marín- para negociar, entre otros asuntos, el lunes a primera hora la asunción de las competencias para convocar y proveer plazas en los ayuntamientos de funcionarios -secretarios, interventores y tesoreros-. Llegaron a un pacto pero, cuando salieron del edificio del ministerio al mediodía, detectaron que podían "sacar más". "No guardéis las acreditaciones, vamos a volver", le dijeron a los conserjes de la entrada del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Y así fue. A Clara Mapelli, secretaria de Estado de Función Pública, le reclamaron tener un régimen como el del País Vasco, y el Gobierno accedió. Tal fue el trajín, que Marín confiesa que invitó irónicamente a Giménez y Lafuente a irse a buscar antes el AVE. Aún hubo tiempo para unas tapas. Este entusiasmo, que Lafuente apunta que ha supuesto un ritmo "frenético" para todos los técnicos encargados de embastar los acuerdos, también tuvo que detectarlo el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ya que Giménez confiesa que, en más de una ocasión, le ha enviado, antes de las seis de la mañana, este mensaje: "Arcadi, ¿estás despierto?", para acceder a llamarle. "No lo conocía de nada y tengo la sensación que ya es mi amigo", dice entre carcajadas.

La triangulación con ERC

Hay una tercera pata en toda esta historia: ERC, que estaba al tanto de todos los acuerdos, e incluso llegó a ver los papeles que se intercambiaron entre gobiernos. Los interlocutores habituales fueron Esther Capella, Lluís Salvadó y Jordi Albert, que hablaban tanto con el Govern como con los ministerios. "Fue una triangulación", admiten los consellers, que fueron también informando de los avances a los otros socios, los Comuns. Y, antes de hacerlos públicos, a todos los grupos parlamentarios que los quisieron escuchar.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, en primer plano, y la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, este lunes presentando el acuerdo sobre la empresa mixta de Rodalies. / Departament de Territori

Con todo cerrado, quedaba la 'puesta de largo', que se diseñó a lo grande. Se convocó a los sindicatos, patronales, asociaciones municipales y grupos parlamentarios bajo el lema 'Acuerdos para avanzar', una idea que fue pillada al vuelo por Dalmau cuando uno de sus asesores se lo comentaba a la jefa de gabinete, Mari Fernández. Se estrenó el día en que Paneque compareció junto a la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, para anunciar los acuerdos de Rodalies. Ambas dirigentes se conocieron en ese mismo momento.

'Bilaterales Team' seguirá en activo pasadas estas dos semanas frenéticas de encuentros. "Hay que hacer seguimiento de los acuerdos", zanja Giménez, "y celebrarlos con unas cañas", añade Marín. Y es que antes de julio tendrá que reunirse de nuevo la bilateral Estado-Generalitat, esta vez con la financiación singular encima de la mesa. "Los vínculos, la relación de confianza, está ya tejida", concluyen.