El juez avala la actuación de las expertas que vieron machismo en el grupo de Junts y archiva el caso

El juez de Barcelona Santiago García García ha archivado la querella presentada por Junts contra la abogada, la psicóloga y la experta de igualdad que detectaron machismo en su grupo parlamentario tras la denuncia de la exparlamentaria Cristina Casol contra su jefe de filas Albert Batet, y ha resuelto que estas personas se limitaron a hacer su trabajo, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Al entender del togado, no "resulta debidamente justificada la perpetración del delito de injurias", ya que las denunciadas solo se "hicieron eco" de la queja de la existencia de "esquemas de patriarcado o de conductas machistas", la pusieron en contexto, y trabajaron en "la idea y tratar de llegar a conclusiones rigurosas" que pudieran "servir para avanzar en la superación de situaciones indeseables, mediante mecanismos correctores eficaces".

El magistrado añade que "entender injurioso que pueda llegarse a esa conclusión es negar la esencia misma de la comisión de investigación", porque, precisa, que es "el sentido" que tiene el protocolo del Parlament para la prevención, detención y resolución de situación de acoso sexual, aprobado el 21 de diciembre de 2021. En la resolución agrega que la comisión formada por las denunciadas elaboró un informe que todo indica que "trata de ser preciso" y "no se observan indicios de valoración con intencionalidad ofensiva o de menosprecio, ni tan siquiera tiene trazas de influencia política, lo que por cierto quedaría fuera de las barreras de protección del Derecho Penal".

Libertad de acción y expresión

Si bien el informe de las expertas, en opinión del juez, puede tildar de machista a una determinada agrupación política, "se cuida de señalar sus límites" y la situación "no sería más que un reflejo del sustrato social que se trata de mejorar". Y, en este caso concreto, no se detectaron indicadores de acoso de discriminación por razones de género y sexo. Es decir, recalca el juez, "describe el contexto, en el que no llega a informar desfavorablemente del caso concreto".

El togado recalca que las denunciadas "no solo actúan con apariencia de ejercer su derecho a la libertad de acción y expresión en la labor encomendada", sino que, "sobre todo", estarían exentas de toda clase de responsabilidad penal por la concurrencia de la eximente "de ejercicio de un deber profesional" para "el caso de que se puedan estimar objetivamente ofensivos unos contenidos que, subjetivamente, no se inducen inferidos con intención de menosprecio o afrenta".