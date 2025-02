Jaume Asens: "Puigdemont e Iglesias negociaron la investidura de Sánchez en 2019"

El eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens (Barcelona, 1972), defiende en su libro 'Els anys irrecuperables' (Pòrtic Edicions) que "es tan importante aprender a recordar como aprender a olvidar" para la reunificación de la izquierda alternativa. Exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona y exlíder de Podemos en el Congreso, su relato es un viaje por sus años de abogado activista, el 15-M y el auge de Podemos, pero también por los entresijos -conversaciones internas incluidas- de la implosión del espacio con Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Yolanda Díaz como principales protagonistas. Asens hace revelaciones clave: desde la reunión que facilitó con Carles Puigdemont en 2019 para acordar la investidura de Pedro Sánchez, a la apuesta de Toni Comín por que ERC gobernara con Ada Colau que fue frustrada, asegura, por Oriol Junqueras.

Su libro es un relato de amistades que implosionan. "Un grupo de amigos bien avenidos que acaba siendo una olla de grillos", dice. ¿Amistad y poder son incompatibles?

La amistad es un sentimiento desinteresado y puro; y el poder implica muchas veces relaciones tóxicas y juego de sillas, egos y ambición y muchas veces acaba siendo incompatible. El poder puede ser un ácido corrosivo y engrandecer las diferencias ideológicas. A veces los amigos más íntimos se convierten en los enemigos más acérrimos. El caso más emblemático es el de Iglesias y Errejón.

Ni tan solo con las hostilidades externas lograron cohesionarse.

En algunos momentos cohesionó, y en otros disgregó y generó tensiones. Pero es evidente que las cloacas del Estado influyeron en un movimiento político que estuvo a punto de ganar las elecciones y que la ofensiva fue política, policial y mediática contra sus principales protagonistas. Se escarbó en sus vidas para atacar su imagen.

El poder implica muchas veces relaciones tóxicas y juego de sillas, egos y ambición. El caso más emblemático es el de Iglesias y Errejón

Jaume Asens, en la librería Ona. / Zowy Voeten

Define la izquierda alternativa como "barcas perdidas" y llama a un "perdón colectivo". ¿Qué tienen que hacer los partidos que forman parte de Sumar y Podemos?

Estamos en un momento de reproches y resignación, pero no podemos permitirnos el lujo de no perdonarnos.

¿Es posible esta reconstrucción con líderes en la primera línea que no han sido capaces de entenderse, como Yolanda Díaz e Irene Montero?

No sobra nadie. Hay un capital político de personas como Ada e Irene que no se puede desperdiciar. Evidentemente, hay que contar con nuevos liderazgos, pero cuesta porque estamos en una tendencia descendente y no en la efervescencia del 15-M.

No podemos permitirnos el lujo de no perdonarnos

¿Qué papel puede tener Colau en este futuro?

Puede ser lo que ella quiera, es nuestra referente por antonomasia, el liderazgo más fuerte que tenemos. No podemos renunciar a este referente, como no podemos renunciar al referente que es Iglesias para la izquierda. Con su regreso al activismo y desde la fundación, Ada puede marcarnos el camino. Y después ella decidirá.

Explica cómo ha mediado entre Iglesias y Errejón, entre Iglesias y Colau, entre Iglesias y Díaz, entre Iglesias y Puigdemont, Sánchez y Puigdemont y entre el espacio de los Comuns con ERC, Junts y la CUP. ¿Cuál ha sido la más difícil?

Entre Podemos y los Comuns cuando estos apostaron por Sumar. Es el momento más complicado para mí. Intenté hacer equilibrios, pero cuando Podemos prohíbe la doble militancia no me queda otra que dimitir. Salí de forma discreta para no perjudicar al proyecto y para mí fue un duelo.

¿De qué le hubiera gustado ser ministro si Pedro Sánchez no hubiera vetado su nombre?

No me lo pude ni plantear. Pablo me comunicó el veto y nosotros lo asumimos porque hacer ruido con eso genera desafección. Me vetó por mi compromiso con los derechos de los independentistas y por defender el derecho a la autodeterminación.

Sánchez me vetó para ser ministro por mi compromiso con los derechos de los independentistas y defender la autodeterminación

También impidieron que fuera candidato a las generales de 2023, finalmente fue Aina Vidal. ¿Quién "conspiró" contra usted?

Me lo reservo para mí. En los partidos hay batallas internas. Unas veces se gana y otras se pierde, y hay que saber perder. Los silencios también son importantes en política.

En su carta de renuncia en aquel momento le dio las gracias a Colau e Iglesias, pero no a Díaz.

No era consciente de ello, pero le escribí una carta personal. De hecho, poco después me encargó la negociación de la amnistía.

Jaume Asens, en la librería Ona de Barcelona / ZOWY VOETEN

Revela que en la pasada legislatura organizó un encuentro entre Iglesias y Puigdemont y llegaron a tener un grupo de Telegram también con Toni Comín. ¿Cuál era el objetivo?

El grupo duró poco porque era una temeridad tenerlo, se podía filtrar en cualquier momento. Decidimos que las comunicaciones fueran presenciales o telemáticas y fueron muy fructíferas. La primera vez que los pongo en contacto fue para la moción de censura de 2018. Y el segundo hablamos de un posible acuerdo político para la investidura. Intercambiamos documentos, pero al final quedaron en un cajón por voluntad de Sánchez, que decidió no jugar aquella carta porque el socio preferente era ERC. Fue un ensayo de lo que ha sucedido en esta legislatura y no he revelado nunca lo que se redactó, que no sé en qué medida se está utilizando ahora en la negociación que tienen en Suiza.

Con Comín mantiene la amistad pese a las discrepancias políticas.

Compartimos espacio de trabajo. Él está en Bruselas aunque no pueda ejercer de eurodiputado. Es una persona con la que he interlocutado en todas las negociaciones y con quien tengo una amistad que viene de muy lejos, de la época del movimiento antiglobalización.

Escribe que Comín, como Marta Rovira, era partidario en 2015 de gobernar con Colau. ¿No fructificó por Junqueras?

Fue un gran aliado, como Rovira, de las tesis de que ERC tenía que entrar en el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona. Y sí, las resistencias vinieron de Alfred Bosch y de Junqueras.

Comín fue un gran aliado, como Rovira, de las tesis de que ERC tenía que entrar en el gobierno de Colau en 2015

En julio pasado se reunió con Pujol, a quien le puso una querella hace una década. ¿Por qué?

Cuando su familia me pidió la entrevista, dudé, pero pensé que quería confrontarme con él, pero también darle mi reconocimiento. Las personas no son blanco o negro, siempre hay cosas positivas que se pueden rescatar. Le tengo respeto y fui por una cuestión de humanidad. Es una persona de 92 años y ha pasado mucho desde su confesión. Todo el mundo tiene derecho a la rehabilitación social.

Todo el mundo tiene derecho a la rehabilitación social, también Jordi Pujol

Dice que las personas no son "o blanco o negro". Llamó a Errejón cuando dimitió tras ser acusado de agresión sexual.

Estos casos son un espejo incómodo que nos tiene que servir para revisar nuestras masculinidades y aprender. En el caso de Íñigo hay una cosa positiva: asume responsabilidades, dimite y se pone en manos de un psicólogo. Le faltó pedir perdón de forma explícita. Eso no quita que las relaciones de amistad están ahí, también para acompañar en la rehabilitación.

Jaume Asens, durante la entrevista con EL PERIÓDICO / ZOWY VOETEN

Siendo eurodiputado cierra un círculo: ejerce el cargo que le ofreció en 2014 Iglesias, pero que rechazó a su pesar por amistad con Colau y Gerardo Pisarello. ¿Cuál es ahora su objetivo?

La confluencia de las izquierdas. En Bruselas mantengo una buena relación con Montero. Me gustaría volver a construir confianzas para ir juntos dejando atrás los reproches. Enfrente tenemos a la extrema derecha.