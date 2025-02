Romero estalla contra Ayuso: "Insensatez es bajar impuestos a los ricos y destrozar después la sanidad pública"

La consellera de Economia, Alícia Romero, ha estallado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de días de duras críticas de la dirigente del PP a la quita de la deuda del FLA pactada entre los socialistas y ERC, y sancionada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), después de que los populares se levantaran y se marcharan de la reunión. "Insensatez es bajar los impuestos a los ricos y, después, destrozar la sanidad y la universidad pública", ha espetado la consellera del Govern de Salvador Illa, al salir de la reunión de la comisión bilateral de asuntos económicos y financieros en las que se ha formalizado el acuerdo con el Estado para el perdón de 17.100 millones de euros.

Poco antes, Ayuso ha cargado contra la "amnistía de delitos y de deudas" y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar sentando "las bases de un nuevo 'procés'" concediendo a Catalunya una hacienda propia, una policía propia "expulsando" a la Guardia Civil y ahora echando mano de "la caja de todos los españoles". "Es insensato hacernos cargo de las deudas que no hemos generado quienes estamos aquí viviendo y trabajando en la Comunidad de Madrid", ha espetado.

Romero ha argumentado que la quita de la deuda es "justa" porque durante muchos años las comunidades autónomas han gestionado muchas competencias "infrafinanciadas" porque el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en su día bajó impuestos e impulsó recortes. "Fue muy duro", ha dicho la consellera, recordando la crisis económica, y ha asegurado que un informe reciente de la Sindicatura de Comptes concluye que entre el 27% y el 39% de la deuda responde a la infrafinanciación, en gran parte en esos años en que el PP "recortó los recursos a las comunidades". "Insensatez es lo que hizo Montoro y lo que hace Ayuso", ha vuelto a insistir.

"Dejar la lucha contra Catalunya"

Y aún ha continuado Romero justificando que lo que los populares señalan como un "privilegio" para Catalunya no lo es porque, además de hacerse extensiva la condonación de la deuda a todos los territorios, la mayoría gobernados por el PP, el propio Montoro dijo, cuando se creó el FLA, que "debía revisarse", cosa que demuestra que la quita "no es una propuesta" que se pueda circunscribir solo a Sánchez. "Debemos dejar el partidismo y esa lucha contra Catalunya que al PP a lo mejor le da réditos en algunos sitios, pero los ciudadanos se ven enormemente perjudicados y no es bueno para nadie", ha sentenciado.

Por su parte, el Gobierno ha vuelto a hacer una llamada al “diálogo” con las comunidades autónomas del PP, desde la convicción de la quita beneficia a todas las comunidades, “especialmente a Andalucía”, y de que acabarán acogiéndose a la propuesta del Gobierno. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vinculado su rechazo a una instrucción de Génova, una estrategia política de “confrontación” y “el no a todo”, que cree que no funcionará en algunas autonomías, porque se dividirán. “Las comunidades tienen que sentarse y dialogar con el Estado”, ha conminado Montero en TVE, tratando de buscar brechas dentro del partido, informa Iván Gil.