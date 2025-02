El Parlament reclama que Catalunya pueda fijar un salario mínimo propio

El Parlament ha aprobado este jueves una moción que insta a la Generalitat a reclamar la capacidad de fijar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio y a exigir que éste quede exento de tributación. La iniciativa llega semanas después de que el Ministerio de Hacienda aprobara la subida del salario mínimo sin incrementar el mínimo exento de tributación, una decisión que generó tensiones dentro del Gobierno. Desde Sumar, socio del PSOE en el Ejecutivo, expresaron su desacuerdo con la medida, una postura que también compartieron otros partidos y sindicatos.

El PSC se ha abstenido en estos dos puntos de la moción -presentada por Junts- en referencia al SMI. El punto que recoge el reclamo para perdonar a los salarios más bajos la tributación del IRPF ha contado con el respaldo de todos los partidos, salvo la abstención del PSC. El texto argumenta, además, que Catalunya debería tener la competencia para establecer su propio SMI, con el objetivo de ajustarlo al "elevado coste de la vida en el territorio". Desde Junts, como ya defendieron en el Congreso, sostienen que un salario mínimo único para todo el Estado no es adecuado, con el argumento de que el nivel de vida en Catalunya es significativamente más alto que en otras comunidades autónomas. Esta segunda cuestión ha recibido el 'sí' de JxCat, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana, la abstención del PSC, y el voto en contra de PP y Vox.

El PSC evita posicionarse con el SMI

La moción contempla otros puntos que también han salido adelante, como la constatación de que la "prórroga presupuestaria impide una planificación actual" de la economía catalana o la necesidad de impulsar políticas fiscales que "rebajen la presión sobre las rentas más bajas y las pymes". El diputado de Junts, Toni Castellà, que ha sido el encargado de defender el texto, ha considerado que la moción es solo un "resumen de obviedades". Así, ha reiterado la petición de su partido al Govern para que presente una propuesta de presupuestos, y ha asegurado que Junts está "dispuesto a hablar": "Hagan la propuesta, y a partir de aquí intentamos llegar a acuerdos".

El diputado de Junts en el Parlament de Catalunya Antoni Castellà. / EUROPA PRESS

Desde el PSC, el parlamentario Jordi Riba, ha justificado su negativa en las votaciones recordando al partido de Carles Puigdemont que tienen modelos económicos diferentes. Eso sí, le ha reprochado que el sistema que JxCat defiende no hable nunca de "justicia social o políticas para acabar con las desigualdades" pero siempre hable de "rebajas fiscales": "Es curioso los altos niveles de coincidencia con PP y Vox [en las votaciones de la moción]", ha deslizado, sin hacer referencia a los puntos que hablan del salario mínimo.

ERC pide a Junts que apoyo el FLA

El partido que ha apoyado a la totalidad la moción ha sido ERC, cuyo sentido de voto había adelantado ya en su intervención el exconseller de Interior y diputado, Joan Ignasi Elena. "El diagnóstico es compartido en muchas cosas, lo apoyaremos porque son propuestas que mejoran las condiciones de vida de los catalanes", ha defendido Elena, tras poner de ejemplo el pacto entre su formación y el Gobierno para la condonación del FLA como una medida que va en esa dirección. El diputado ha aprovechado así para invitar a los posconvergentes a sumarse al carro y dar su 'sí' en el Congreso a esta quita de la deuda: "Hemos logrado 17.000 millones, no es el objetivo, pero nos acerca a la soberanía fiscal y a la independencia y es bueno para el país, aunque lo haya logrado ERC", ha defendido desde el atril.

La misma petición le ha hecho el diputado de los Comuns, David Cid, que ha reprochado a Junts que hable de mejorar las perspectivas de la economia catalana, pero no se pronuncie respecto al FLA. Sobre el contenido de la moción, Cid, ha sido claro al defender que su partido votaría a favor de los dos puntos que hablan del SMI, porque comparten el "espíritu", pero ha añadido matices. El diputado ha sostenido que la fórmula para evitar que el SMI tribute al IRPF debe ser otra a la planteada, porque, a su juicio, Junts "aprovecha la excusa" de rebajar los impuestos a los que cobran menos para hacerlo extensivo a todas las rentas. "Lo que hay que hacer es aumentar exclusivamente las deducciones para los rendimientos de trabajo" para "asegurar" que solo los que cobran el SMI se beneficien de esta medida.

De Groucho Marx al 'Dijous gras'

Más allá de las cuestiones técnicas, el debate de la moción ha dado pie a más de una broma. Castellà ha ironizado en su intervención con el hecho de que hoy es 'Dijous gras' y todos tendrán "butifarra de huevo", pero no "presupuestos", y Cid ha elevado el nivel de burla: "Me ha sorprendido esta moción, la he encontrado muy moderada, podría incluso considerar que se ha hecho marxista, pero de Groucho Marx, de los que cambian de principios si no le gustan", ha bromeado dirigiéndose a Castellà.