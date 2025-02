Junts advierte al PSOE de que la relación pasa por un "momento crítico"

"Momento crítico". Así es como el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha definido el estado de las negociaciones con el PSOE. En una conferencia de Nueva Economía Fórum en Bilbao, Turull ha reconocido que, después de un año de negociaciones, dentro de la cesta de acuerdos aún "no hay nada". "A punto, hay mucho; pero no hay nada", ha añadido, para justificar la retirada de la propuesta sobre la cuestión de confianza que exigían al presidente Pedro Sánchez tras la petición del mediador internacional, Francisco Galindo Vélez.

"El mediador nos pide un tiempo y lo hacemos. A veces hay momentos en que toca guardar el orgullo en el bolsillo, pero lo hacemos porque lo pide el mediador, no el PSOE", ha insistido el número dos de Junts. Sin embargo, ha advertido de que el hecho de que hayan retirado la propuesta no significa que ya se hayan normalizado las relaciones y ha apuntado que no van de "farol" cuando ponen en jaque la legislatura: "No cederemos a chantajes emocionales", ha dicho.

Pactos pendientes

En este sentido, para revertir la situación, Turull ha vuelto reclamar avances en los tres acuerdos pendientes con el PSOE: el traspaso de competencias en inmigración, la oficialidad del catalán en la UE y lo que los posconvergentes definen como la "amnistía política", y que podría sustanciarse con una reunión entre Carles Puigdemont y Sánchez.

Turull ha querido dejar claro que no se conformará con "una foto", pero ha apuntado que serviría para cambiar el "relato". En este punto, el líder independentista ha sido también muy crítico con el president de la Generalitat, Salvador Illa, por hablar de "normalidad" en Catalunya y ha considerado que su discurso va contra el pacto firmado en Bruselas con el PSOE, que justamente hablaba de "resolver el conflicto".

También ha querido desvincular cualquier avance en estos puntos de la negociación para los Presupuestos Generales del Estado. "No tiene nada que ver", ha aseverado, al tiempo que ha insistido en que su petición para negociar las cuentas de Sánchez es que se haya cumplido el anterior ejercicio o que se haya compensado su no ejecución.

Relación con el PNV

Turull también ha aprovechado la conferencia para elogiar al PNV y ha desvelado que fue Andoni Ortuzar, encargado de la presentación del acto, quien hizo de "puente" y "facilitó el deshielo de las relaciones" con el PSOE. Y también quién le presentó a Santos Cerdán, secretario de organización de los socialistas y principal interlocutor con Junts. "Contigo empezó todo, no sé si en las próximas semanas contigo también acabará todo", ha bromeado el posconvergente dirigiéndose a Ortuzar y haciendo referencia al mal estado de las relaciones.

La "antipolítica" del PP

Por otro lado, Turull ha vuelto a tachar de "fantasía" un acuerdo con el PP y Vox para presentar una moción de censura a Sánchez y ha acusado a los populares de abonarse a la "antipolítica" al abandonar la reunión con Hacienda por la quita de la deuda del FLA. El dirigente de Junts ha explicado que su partido no se opondrá al pacto, que supone condonar 17.100 millones a Catalunya, pero ha insistido en que hay que ver "la letra pequeña" del acuerdo y en pedir explicaciones al Gobierno por las diferencias entre comunidades. Así, ha hecho referencia a que Catalunya vea perdonado un 22%, mientras que para Andalucía represente el 50% de su deuda, tal y como este miércoles explicaba EL PERIÓDICO.