Puigdemont niega que Junts rechace la quita de la deuda del FLA pero exige una condonación "total"

El expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha rechazado este miércoles que su partido esté en contra de la quita de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pese a que su portavoz en el Parlament Mònica Sales no quiso aclarar el martes qué votarán sus diputados en el Congreso. "Que se perdone una parte es mejor que no se perdone nada", ha reconocido en un mensaje en X. Sin embargo, ha vuelto a exigir que se perdone la totalidad de la deuda, y no solo el 20% previsto.

"¿Qué parte de este planteamiento lleva a decir que Junts no quiere que la Generalitat pague menos deuda? Por cierto: ¿Han dado explicaciones de por qué razón se perdona el 50% de la deuda a Andalucía y sólo el 20% a Catalunya?", se ha preguntado, adjuntando la portada de EL PERIÓDICO de este miércoles, en la que se precisan las cifras propuestas por el Gobierno.

Sales defendió este martes que la propuesta pactada por ERC podía acabar en una nueva "tomadura de pelo" y, preguntada por qué harán los siete diputados posconvergentes cuando esta propuesta llegue al Congreso de los Diputados, evitó explicar cuál será su voto. "Es una decisión que tomará el grupo de Junts en el Congreso, pero lo que decimos es que instaurar este 'café para todos' no es la opción de Junts per Catalunya, que desde el inicio hemos apostado por la condonación de la totalidad de la deuda", aseveró.

El pacto entre el Ejecutivo central y ERC supondrá, si consigue los votos suficientes en el Congreso -el PP ya lo ha rechazado abiertamente-, la condonación de 17.104 millones de la deuda contraída por la Generalitat con el FLA, un mecanismo que Hacienda ha propuesto aplicar a todas las comunidades de régimen común, hasta un montante total de 83.200 millones de euros.

Para el jefe de las filas posconvergentes, el problema de la financiación de Catalunya "es el propio sistema, que es injusto e insuficiente", y ha lamentado que el Estado "no ejecute las inversiones a las que se comprometen": "El problema se agrava cuando grupos catalanes aprueban cada año al Gobierno los presupuestos que el mismo Gobierno ha incumplido año tras año. Las explicaciones se las tienen que pedir a ellos", ha dicho, en una alusión velada a Esquerra.

El presidente de Junts ha revelado que su partido sigue negociando con el PSOE el techo de gasto, antesala de los Presupuestos Generales del Estado. "¿Sería erróneo decir que quien se opone a un reparto más justo de este techo de gasto no quiere que la Generalitat tenga más dinero?", ha resuelto.