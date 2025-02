El Parlament avala entre críticas las sanciones a los que incumplan el tope a los precios del alquiler

El Parlament ha convalidado este miércoles el decreto aprobado por el Govern hace un mes para poner en marcha el régimen sancionador de la ley de vivienda, una de las exigencias de los Comuns al Executiu de Salvador Illa. PSC, ERC, los Comuns y la CUP han votado a favor de la propuesta, mientras que Junts, PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra con el argumento de que las multas propuestas son "desproporcionadas" y "criminalizan" a los propietarios. La norma considera sanciones muy graves -multadas entre los 90.001 y los 900.000 euros-, superar con más de un 30% los topes a los precios de los alquileres fijados por la ley de vivienda, cometer fraude de ley tratando de saltarse esos límites con contratos de temporada o cargar los gastos de gestión a los arrendatarios.

Ante estas críticas, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defendido que se trata de sanciones "racionales" y "razonables" que tienen en cuenta la "gradación" de la infracción y la "reincidencia". Así, ha asegurado que la norma tiene en cuenta la diferencia entre "un propietario que alquila un piso" del que tiene "un negocio de centenares" de inmuebles, al tiempo que ha pedido a todos los partidos estar "a la altura" de la actual crisis habitacional y se ha conjurado para que en Catalunya "se pueda vivir a un precio razonable".

Les conselleras Sílvia Paneque y Mònica Martínez Bravo, durante la sesión plenaria de este miércoles / Nico Tomás / ACN

Desde la bancada republicana, la exconsellera de Territori Ester Capella ha celebrado que el PSC se haya "movido", pero le ha acusado de no haber tenido la misma actitud cuando el Govern de Pere Aragonès (ERC) trató de poner sanciones o de regular los alquileres de temporada. "No nos ayudaron demasiado, por no decir poco", ha lamentado Capella. No obstante, ERC ha votado a favor del decreto al considerarlo "necesario", pero ha advertido de que es "insuficiente" al no "definir el alquiler de temporada y habitacional".

Los Comuns piden sancionar ya

Por su parte, la diputada de los Comuns, Susanna Segovia, ha defendido el régimen sancionador y la "intervención" del mercado ante una crisis de vivienda que ha equipado a una "epidemia" como la del coronavirus. Sin embargo, ha lamentado que aún no se haya empezado con las penalizaciones. A pesar del acuerdo validado hoy, queda aún pendiente la negociación sobre el cuerpo de inspectores que tendrá que hacerse cargo de la aplicación de las sanciones. El Govern calcula que tendrá que incorporar entre 75 y 100 trabajadores más. Su financiación, sin embargo, estará condicionada a la aprobación del suplemento de crédito que prevé el Govern para suplir la no aprobación de nuevos presupuestos, algo que dependerá también del voto de ERC.

La diputada de la CUP, Laure Vega, ha hecho un discurso similar, con el añadido de que ha achacado al Executiu que no haya tenido en cuenta a su partido a la hora de pactar el decreto.

Críticas de Junts por multas "desproporcionadas"

En oposición, Junts ha rechazado la propuesta al considerar que las multas propuestas son "desproporcionadas" y que no contribuyen a la solución del problema. "Si quieren más oferta, incentiven y dejen de castigar", ha defendido la diputada Glòria Freixa. Además, la dirigente posconvergente ha reclamado al Govern que hable "con todos los implicados" y que tenga en cuenta los ejemplos de otros países europeos que han acabado dando marcha atrás en su regulación, como Irlanda. "Dejemos de ser el banco de pruebas del Estado español con el derecho a la vivienda", ha rematado.

También PP, Vox y Aliança Catalana han cargado contra el régimen sancionador, alegando que "criminaliza al propietario" mientras "protege a los okupas". La diputada popular Ágeles Esteller ha llegado a tachar a PSC, ERC y Comuns de "fuerzas de retroceso" y les ha acusado de estar "perdiendo el norte". Desde la extrema derecha, Mònica Lora (Vox) ha calificado el régimen sancionador de "amenaza", mientras que Sílvia Orriols (Aliança Catalana) ha vinculado la crisis de la vivienda con la inmigración: "Aquí no cabe todo el mundo, ¿lo podemos decir o es delito de odio?".