El Parlament recupera la ley para erradicar el sinhogarismo tras el desalojo en el aeropuerto

Justo horas después de que las dos terminales del aeropuerto de El Prat hayan sido escenario de una operación policial para desalojar a un centenar de personas sin hogar, la mayoría de grupos del Parlament -a excepción de Vox y Aliança Catalana- han impulsado la recuperación de la ley para erradicar el sinhogarismo, con medidas tanto proactivas que blinden los derechos de las personas sin techo, como preventivas para evitar que las personas lleguen a esta situación. Se trata de una norma que se quedó en el tintero con la caída de la anterior legislatura y que preveía que, con las cifras de las que se disponía en 2022, 18.000 personas en cinco años pudieran tener cubiertas sus necesidades básicas y el acceso a los servicios sociales y sanitarios, así como la obligatoriedad de los municipios de más de 50.000 personas de hacer un recuento.

En el redactado de la proposición de ley participaron la Comunitat de Sant Egidi, Cáritas, Fundació Arrels, Sant Joan de Déu Serveis Socials y ASSÍS en colaboración con expertos de la UAB y de la UB y en su día la presentaron como una norma pionera en Europa centrada en resolver los vacíos legales para atender a las personas sin techo o que hacen uso de refugios y equipamientos. Cuando se presentó hace tres años, la inversión prevista era de 350 millones de euros en cinco años, así como una aprobación ágil que no llegó a producirse. Tras su registro, se llevó a comisión, donde se llegaron a pedir tantas comparecencias que acabó siendo inviable que prosperara porque la legislatura se agotó antes.

La obligatoriedad de empadronar

El texto, concebido como un primer paso para intentar erradicar una situación que se ha agravado desde la pandemia, se centra en las atenciones más urgentes que necesita este colectivo. Apunta a la obligatoriedad de empadronar a todas les personas que viven en la calle en un plazo de dos años para garantizarles un "espacio residencial digno", que puede ser una pensión, un albergue o un establecimiento o equipamiento residencial, aunque también recoge que, en caso de no estar empadronados, también tengan derecho a espacios colectivos para poder descansar con servicio de luz, agua corriente y baño.

Prestación de asistencia sanitaria, refugio ante episodios climáticos extremos o derecho a recibir prestaciones como el ingreso mínimo vital o la renta garantizada de ciudadanía son otros de los derechos que la ley plantea que queden blindados, además del derecho a ducha en los municipios de más de 10.000 habitantes, de acceso a una alimentación digna en los de más de 1.000 y la gratuidad del transporte público.

Un trabajador de seguridad del aeropuerto despierta un hombre sin hogar y le pide que abandone la terminal. / Elisenda Colell

Una respuesta "desproporcionada" en El Prat

Representantes de las entidades que participaron durante el pasado mandato en el redactado de la normativa han acompañado a los grupos parlamentarios a registrar la proposición de ley este miércoles. Tras la presentación, la directora general de Arrels, Bea Fernández, ha celebrado que el asunto se vuelva a retomar con el compromiso de la mayoría de fuerzas y ha pedido celeridad para poder aprobar la ley por la vía de la urgencia. "La proposición contempla que las personas sin hogar tengan derecho a un espacio residencial digno, respetando su intimidad y seguridad", ha defendido, y ha remarcado que con este marco legal, operaciones "desproporcionadas" como las que, a su juicio, ha llevado a cabo la policía esta madrugada en el aeropuerto de El Prat se gestionarían de otro modo.

La directora d'Arrels, Beatriz Fernández, atiende a los medios en la entrada del Parlament. / MARTA SIERRA (ACN)

La representante de Arrels ha denunciado que, además, ha sido una actuación "sorpresa", pues ha explicado que no habían recibido previo aviso del desalojo y que se enteraron por la prensa. Una situación que cree que ha agravado el escenario, pues ha lamentado que no se haya ofrecido por parte de las administraciones una alternativa habitacional a las personas sin techo que pernoctaban en las instalaciones de El Prat. Una queja a la que también se ha sumado la directora del centro asistencial ASSÍS, Lara Bogni, que ha acusado a los organismos públicos de no coordinarse debidamente para proteger a las personas en situaciones de vulnerabilidad.

En ese sentido, ambas dirigentes han recordado que existe un convenio entre Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona -caducado desde 2023- para "atender y hacer seguimiento" de las personas sin hogar, que debería evitar esta situación. Por ese motivo, han apelado a los partidos a abordar esta problemática con una perspectiva política, aprobando la legislación que permita erradicar este tipo de escenarios, especialmente aportando soluciones "preventivas" que eviten que las personas duerman en la calle. "La falta de coordinación entre entes locales y Generalitat acaba haciendo sufrir a las personas más vulnerables", ha concluido Bogni.