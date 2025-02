Govern y Comuns pactan construir 1.200 nuevas viviendas de protección oficial en suelo público

El Govern sigue avanzando en su objetivo de construir, en los próximos cinco años, 50.000 viviendas públicas. Este miércoles, durante la sesión de control al president en el Parlament, la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, ha anunciado un nuevo acuerdo con el Executiu en esa dirección: la Generalitat cederá 14 terrenos al Departament d'Economia para que se construyan 1.200 nuevas viviendas de protección oficial permanente, es decir, cuya calificación no caducará nunca. Los nuevos inmuebles se edificarán en Terrassa, Llançà, Barcelona, Sant Vicenç de Castellet, Esplugues, Girona, Tarragona, Xerta, Prades y Figueres.

"Es una buena noticia. Un primer paso para ampliar el parque público", ha afirmado Albiach, quien ha querido poner el foco en el hecho de que se trata de pisos que no dejarán de estar nunca protegidos. Los Comuns han incidido en este punto, recordando al president Salvador Illa que este debe ser el camino a seguir: que la vivienda de protección oficial lo sea para siempre y no vuelva al mercado privado.

Así, Albiach ha pedido al president que, además de construir, también garantice que el parque público actual no mengua, en referencia a las 36.000 viviendas de protección oficial que en los próximos cinco años volverán al libre mercado si no hay una reforma legal que lo impida, siendo ocho mil de ellas las que perderán la protección a largo de este año: "Es importante que su Govern actúe y reaccione. Estará conmigo en que no tiene sentido llenar la cesta si, por otro lado, está agujereada", le ha dicho Albiach a Illa en la sesión de control al president.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una sesión de control al Govern. / DAVID ZORRAKINO (EUROPA PRESS)

El jefe del Executiu ha recogido el guante y ha celebrado el acuerdo alcanzado entre ambas partes para hacer crecer el parque público protegido y para que no pierda nunca esta protección: "Hay que garantizar que, gobierne quien gobierne, se asegure que la vivienda es un derecho y no un negocio". En ese sentido, ha pedido al resto de grupos parlamentarios "consenso" para que la construcción de techo público permanente siga siendo una "prioridad", tanto de su Govern como de los siguientes.

Nuevo paquete de medidas para la vivienda

Illa ha aprovechado el anuncio para lucir ante el hemiciclo el nuevo paquete de medidas en materia de vivienda aprobado el martes por el Consell Executiu, que incluye el registro de grandes tenedores -un punto del pacto de investidura con los Comuns-, y otras iniciativas que el president ha asegurado que van en la línea de "agilizar" esta ampliación del parque público, como la creación de una licencia exprés o previa básica que permitirá a los constructores poner en marcha algunas fases iniciales de una obra (como los movimientos de tierras o la edificación de la estructura) antes de que les llegue el permiso definitivo.