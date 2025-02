Illa, sobre la quita de la deuda: "No queremos ni necesitamos ningún privilegio, solo un marco de juego estable"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido la propuesta del Gobierno de promover la condonación parcial de la deuda del FLA de las Comunidades Autónomas. "No queremos ni necesitamos ningún privilegio, queremos un marco de juego estable", ha afirmado el líder del Ejecutivo catalán este miércoles durante su intervención en la gala de Premios Empresa del Año de EL PERIÓDICO y el Banc Sabdadell.

Illa ha cargado contra la decisión de los consejeros del PP de abandonar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) si ni tan siquiera escuchar la propuesta del ejecutivo de Pedro Sánchez. "Hemos visto una falta de respeto a las instituciones. ¿Qué es eso de irse de una reunión sin escuchar siquiera los argumentos? No es una manera óptima de abrir un diálogo. Catalunya tiene derecho a plantear sus propuestas, como tienen derecho el resto", ha afirmado.

Que nadie tenga miedo a que Catalunya le vaya bien, cuando le ha ido bien, le ha ido bien al conjunto de España Salvador Illa — President de la Generalitat

"Que nadie tenga miedo a que Catalunya le vaya bien, cuando le ha ido bien, le ha ido bien al conjunto de España", ha defendido Illa.

La Generalitat ha asistido a la cita, celebrada en el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de aportar argumentos en la defensa de la quita, pero el plantón de los populares ha acabado por concentrar gran parte de la atención. Allí la ha representado la consellera de Economia, Alicia Romero, que tampoco ha rehuido el tema y ha lamentado la actitud del PP.

La queja del ejecutivo catalán no es tanto que el partido de Alberto Núñez Feijóo discrepe de la medida, sino que ni tan siquiera se haya quedado a escuchar la intervención de la vicepresidenta María Jesús Montero: "Nos han dejado con la palabra en la boca. No hemos podido ni tener un debate. Entendemos que se pueda discrepar, pero no que se falte al respeto. Hay que escuchar a quien piensa distinto".

Además, ha recordado que destacadas voces populares, como la del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro o la del president andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, se mostraron en el pasado partidarios de esta condonación.

Entendemos que se pueda discrepar, pero no que se falte al respeto Alícia Romero — Consellera de Economia i Finances

Más allá de las críticas al PP, la Generalitat ha centrado su discurso en defender que esta quita permitirá ahorrar el pago de los intereses, en el caso de Catalunya unos 1.550 millones de euros, que se podrán dedicar a políticas públicas como "educación, sanidad y vivienda". "Nos gustaría que todas las comunidades se sumaran a la propuesta", ha insistido. La sintonía de la Generalitat con el Gobierno es total, por lo que la consellera ha dedicado sus palabras a intentar presionar al PP para que, tarde o temprano, acabe avalando la medida, sobre todo cuando tenga que votarse en el Congreso de los Diputados. "Si lo rechazan, tendrán que explicarlo muy bien porque si no los ciudadanos no lo entenderán", ha zanjado. En el caso de Catalunya, la condonación de la deuda del FLA asciende a 17.000 millones, un 20% de la deuda total de la Generalitat.

Volver a los mercados

El FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) fue creado por el Gobierno de Rajoy en 2012 para inyectar recursos a las Comunidades Autónomas que, ante la situación de crisis económica, tenían grandes dificultades para financiarse en los mercados de deuda. La inyección de recursos alivió la tensión en las finanzas de muchos gobiernos autonómicos, pero también los endeudó. La condonación de esta deuda ha sobrevolado varias veces y se concreta ahora después de que ERC se lo exigiera al PSOE en las negociaciones de la última investidura.

Al margen de presionar al PP, la Generalitat ya empieza a hacer planes sobre qué hará con los 1.550 millones que se ahorrará en el pago de intereses. Romero no ha concretado a qué políticas lo dedicará, pero sí ha asegurado que permitirá a la Generalitat dejar de depender del FLA y buscar otras vías de financiación en los mercados. "Esto daría una tranquilidad y estabilidad muy grande a las finanzas y a Catalunya en general", ha concluido. La Generalitat, con ERC al frente, ya anunció que regresaría pronto a estos mercados, pero siempre lo fue posponiendo.

La consellera también ha explicado que en la reunión todas las comunidades han recibido el aviso de que, pese a que la quita sea una alivio para las finanzas públicas, ni la Generalitat ni ningún otro gobierno autonómico puede relajarse en el cumplimiento de las reglas fiscales. "Tenemos que seguir con el rigor financiero", ha concluido.

El pacto con ERC

Aunque ERC ya no gobierne Catalunya, también ha tenido su cuota de protagonismo en la cita. La quita del FLA es una medida pensada para la Generalitat que los republicanos pactaron con el PSOE a cambio de la investidura de Sánchez. Luego, el Gobierno la extendió al conjunto de comunidades. Esto también ha generado las críticas del PP, que lo ven como una concesión al independentismo. En una comparecencia tras la reunión, Montero ha admitido que el "proponente" de la condonación es ERC, pero ha defendido que esto no tiene que ser visto como algo negativo por las comunidades del PP porque también se beneficiarán de ello.