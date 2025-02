Salvador Illa asegura que los 3.000 'mossos' más permitirán asumir las competencias en puertos y aeropuertos

El acuerdo de este lunes entre el Gobierno y la Generalitat para aumentar hasta los 25.000 efectivos el cuerpo de Mossos d'Esquadra para 2030 permitirá al Ejecutivo catalán asumir las competencias de puertos y aeropuertos. Así lo ha explicado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita a la comisaría de los Mossos de l’Hospitalet de Llobregat. En concreto, el cuerpo policial catalán debía tener 22.006 agentes en 2030 pero tras el acuerdo de ayer en la reunión bilateral la cifra se incrementa en 3.000 agentes.

De esta forma, Illa considera que se reforzará la seguridad en las calles de Catalunya así como asumir nuevas competencias, como las de control de puertos y aeropuertos. Hace unas semanas la consellera d'Interior, Núria Parlon, quien ha acompañado a Illa en la visita a L'Hospitalet, aseguró que esta vigilancia de las instalaciones aeroportuarias podría llegar a partir de septiembre y siempre en colaboración con Guardia Civil y Policía Nacional.

Tras la visita, Illa ha destacado que la Generalitat "cumple lo acordado" y ha añadido que el pacto en la reunión bilateral "es una plasmación de la nueva etapa en las relaciones entre Govern y Gobierno basadas en la lealtad institucional y la cooperación" y "no dinámicas de confrontación".

En este sentido, el presidente de la Generalitat ha destacado que los acuerdos deben garantizar servicios a la ciudadanía como la seguridad, que es "prioritaria" y una "cuestión de percepción y derechos, todos tenemos derecho a sentirnos seguros". "La seguridad es la base de la convivencia, la convivencia es la base de la democracia y la democracia la base de la prosperidad", ha remarcado Illa.

Por eso, ha añadido que con los 25.000 agentes previstos para 2030 "no dejaremos ningún barrio ni ciudad desatendida en cuestión de seguridad", además de asumir más competencias. "En Catalunya la seguridad pública es una política prioritaria y no permitiremos que nadie use la seguridad en beneficio propio. La seguridad son medidas concretas a demandas concretas", ha destaca Illa quien añadió que para "garantizar la seguridad y la convivencia" se requieren más mossos y más juzgados, para celebrar más juicios.

Actualmente, los Mossos tienen una plantilla de unos 20.000 agentes, según fuentes de Interior, y estaba previsto que la cifra ascendiera a los 22.006 en cinco años. Finalmente, el Gobierno concederá 3.000 agentes extra a Catalunya. Por eso, el Govern deberá empezar a convocar plazas de policías y hacer el proceso de selección, que cuenta con formación en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya.