El PP catalán denuncia que el aumento de 'mossos' busca "asumir competencias" y no mejorar la seguridad

El PP catalán ha criticado uno a uno todos los acuerdos alcanzados el lunes en la comisión bilateral entre Estado y Generalitat, pese a que dos de los pactos estrella van dirigidos a las políticas de seguridad, la principal batalla de los populares en el Parlament. Tanto la ampliación de la plantilla de Mossos d'Esquadra como el incremento de jueces pactado en la cumbre son dos medidas que el PPC ha exigido al Govern durante esta legislatura. Sin embargo, este martes, el portavoz Juan Fernández, ha rechazado dar por buenos estos acuerdos, considerando que el aumento de recursos en esas dos direcciones no está planteado para atajar la multirreincidencia y la percepción de inseguridad de los ciudadanos, sino para dar respuesta a las exigencias de Junts y ERC, a quienes considera "socios" de los socialistas.

Por un lado, el compromiso de llegar a los 25.000 efectivos de 'mossos' en cinco años implicará aumentar unos 6.000 la plantilla actual, que ronda los 19.000. Un cálculo que Fernández ha considerado insuficiente, al dar por hecho que la mayoría de estos nuevos integrantes del cuerpo pasarán a asumir labores de seguridad en puertos y aeropuertos -el Govern prevé implicar a los 'mossos' en estos espacios a partir de setiembre-, y no a patrullar las calles. "Son para asumir más competencias, no para reducir los graves datos delincuenciales de Catalunya", ha declarado. De hecho, el mismo president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicado este martes que esta ampliación de plazas servirá, en parte, para que el cuerpo catalán pueda asumir la vigilancia de las instalaciones aeroportuarias, siempre en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional.

A juicio de Fernández, el anuncio de la inyección de músculo en el cuerpo de 'mossos' es solo una maniobra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de Illa para "transferir de forma inmediata las competencias de las fronteras" al cuerpo policial catalán, que ha considerado que "pone en peligro la seguridad de los catalanes" -un argumento que también ha sostenido Vox-. "Este acuerdo es una regresión en toda regla en las políticas de seguridad ciudadana, por el contenido, y sobre todo, por su trasfondo", ha espetado, tras acusar al president de estar, a su juicio, "reduciendo la plantilla de los Mossos d'Esquadra a pie de calle". Lo ha justificado de este modo: "La ampliación de la plantilla de los Mossos llega cuando se quieren asumir más competencias, por lo tanto, estos mossos, numéricamente, no pueden atender todas sus competencias, sino que, evidentemente, acabarán reduciéndose estos agentes del patrullaje".

Los 60 nuevos jueces

Por otro lado, los populares han cuestionado el acuerdo suscrito para sumar 60 nuevos jueces a Catalunya con el objetivo de equiparar la media de ratio de magistrado por cada 100.000 habitantes que tiene el Estado, que es de 12,1 (en Catalunya está en 10,9). Se trata de una medida "absolutamente insuficiente", según Fernández, que no da solución al hecho que "la comunidad se esté convirtiendo en un paraíso para los delincuentes y los okupas". Además, el portavoz del PPC también ha considerado que este acuerdo sobre la ampliación de la plantilla de magistrados "confirma la mentira de Bolaños y de Illa sobre la creación de cinco juzgados para luchar contra la multirreincidencia". Unas declaraciones que hacen eferencia al anuncio proclamado por el ministro de Justicia a finales del año pasado sobre la incorporación de cuatro nuevos juzgados penales y uno de guardia en Catalunya en el marco del plan para luchar contra la multirreincidencia. "No es lo mismo un juez de refuerzo que un nuevo juzgado, el matiz es importante", ha deslizado el diputado popular, pese a que Justícia no ha descartado poner en marcha los juzgados anunciados, ya que son un asunto independiente. De hecho, el de guardia entrará en funcionamiento previsiblemente el próximo mes de marzo.

Otro de los asuntos a los que la Moncloa ha dado luz verde esta semana en las bilaterales y que tampoco ha encajado bien en las filas populares es la cesión a la Generalitat de las competencias para incorporar y formar a los funcionarios de habilitación nacional a los ayuntamientos. En Catalunya, hay un déficit de unos 1.000 trabajadores con este perfil -secretarios, interventores y tesoreros-, que el Govern detectó al inicio de la legislatura. Para Fernández, que la Generalitat asuma esta cuestión es "contrario" a lo que demandan los ayuntamientos, en referencia al reclamo que hacen para tener más financiación. Los populares creen que el hecho que los entes locales asuman competencias "que no tienen asignadas de alguna forma por ley con sus propios recursos", empeora su situación. La gestión de la convocatoria de plazas para abastecer esta plantilla, según el acuerdo rubricado entre Estado y Govern, la llevará a cabo l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, y la posibilidad de que la competencia la asuma la Generalitat la marca el propio Estatut.

La "estafa" del FLA

En su intervención también ha considerado una "estafa" la condonación de la deuda del FLA a las comunidades autónomas, asegurando que esto comportará una "subida de impuestos", y vinculando esta quita a la aprobación del aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) y al hecho de que este no vaya acompañado de una modificación de los mínimos exentos del IRPF en la tributación. "Lo acabarán pagando los que más lo necesitan, es una trampa absolutamente injusta", ha denunciado.