Junqueras critica que el FLA es "una deuda injusta" del PP y defiende que la quita no solo beneficia a Catalunya

El día después de ser el responsable de anunciar un acuerdo con el Gobierno para la condonación parcial de la deuda que tiene Catalunya por el FLA, Oriol Junqueras se ha lanzado a hacer pedagogía de esta medida. El líder de ERC ha criticado que esta es -o era- una "deuda injusta" que promovió el Gobierno de Mariano Rajoy y que, por lo tanto, es de justicia tratar de eliminarla. Además, tras las críticas formuladas por el PP a esta quita de la deuda, ha dicho que es una decisión de la que también se beneficiarán comunidades gobernadas por los populares y no solo Catalunya.

El FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, fue creado por el Gobierno de Rajoy en 2012 para inyectar recursos a las Comunidades Autónomas que, ante la situación de crisis económica, tenían grandes dificultades para financiarse en los mercados de deuda. Para Junqueras, esa decisión del ejecutivo popular no fue, ni de lejos, un favor. En una entrevista en RNE, ha defendido que el FLA se creó para que el Estado "se apoderara de los márgenes de déficit" que había entonces y, en consecuencia, condenara a las comunidades a sobreendeudarse de forma "injusta". "Es una deuda que nunca debería haber existido", ha dicho.

Además, su argumento es que la deuda del FLA se cebó especialmente en las comunidades del arco mediterráneo, que él considera injustamente tratadas por el actual sistema de financiación. "El sistema de financiación actual es una catástrofe, lo ha sido siempre, y lleva caducado más de una década", ha expuesto. Así, ha asegurado que de la quita se beneficiará no solo Catalunya, sino también comunidades gobernadas por el PP como Andalucía, Murcia y la Comunitat Valenciana. Es por esto que no entiende las "declaraciones altisonantes" que el PP ha hecho contra la quita. "Para un ciudadano de estas comunidades es mucho más útil lo que hemos acordado nosotros que no lo que dicen sus dirigentes", ha defendido.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, valorando la quita del FLA. / Eduardo Parra / Europa Press

Para Junqueras hay otro factor decisivo para defender la condonación: que los 17.000 millones que se ahorrará Catalunya más los 1.500 millones en intereses es dinero que podrá destinar a otras cosas, como por ejemplo, salud y educación. "Tendremos más recursos para políticas fundamentales y para inversiones claves", ha dicho. Un argumento que, de nuevo, ha recordado que vale tanto para Catalunya como para el resto de comunidades.

Sin presupuestos

La condonación de la deuda del FLA supone un acuerdo de gran calado entre ERC y el Gobierno. Sin embargo, no servirá para ablandar a los republicanos para que apoyen los Presupuestos Generales del Estado de este año. "No", ha dicho tajante el líder de ERC cuando se le ha preguntado si el acuerdo aún es posible. Para ERC, tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el de Salvador Illa aún deben hacer más para atraer a los republicanos a las cuentas públicas.

Esquerra no tiene ningún interés ni urgencia para que haya un gobierno de extrema derecha en España Oriol Junqueras — Presidente de ERC

Pese a la contundencia en el rechazo a las cuentas públicas, sí ha dejado margen para aprobar los presupuestos en el futuro, por ejemplo, los del año siguiente. La señal que ha dado Junqueras es que ERC "no tiene ningún interés ni urgencia para que haya un gobierno de extrema derecha en España". Además, ha empezado a dibujar cuál será la condición clave para que ERC negocie las cuentas de 2026: que haya avances en una nueva financiación para Catalunya.

La propuesta de Junts, "muy innecesaria"

Junqueras suele evitar el cuerpo a cuerpo con Junts, pese a que las diferencias entre él y el partido de Puigdemont llevan años siendo abismales. Sin embargo, este martes sí ha dicho que la proposición no de ley que presentó Junts sobre una cuestión de confianza a Sánchez -que luego retiró- fue un movimiento "muy innecesario". Eso sí, ha asegurado que mantiene la mano tendida a este partido para llegar a pactos. "No somos partidarios de llegar a acuerdos, somos partidarios de llegar a buenos acuerdos y esto vale para partido socialista y para Junts", ha zanjado.