Junts exige que se condone la totalidad de la deuda del FLA y no descarta votar en contra en el Congreso

Junts cree que la condonación de un 22% la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) anunciada el lunes por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y que deberá aprobarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles, puede acabar siendo "una nueva tomadura de pelo". Así lo ha calificado la portavoz del partido en el Parlament, Mònica Sales, en una rueda de prensa en la que ha reclamado que la quita sea de la totalidad. Es decir, de 73.000 millones de euros, y no de 17.000 millones de euros.

Preguntada por qué harán los siete diputados posconvergentes cuando esta propuesta llegue al Congreso de los Diputados, Sales ha evitado dar ninguna decisión por sentada, no descartando tampoco que pudieran votar en contra. "Es una decisión que tomará el grupo de Junts en el Congreso cuando se analice la situación, pero lo que decimos es que instaurar este 'café para todos' no es la opción de Junts per Catalunya, que desde el inicio hemos apostado por la condonación de la totalidad de la deuda", ha deslizado. Sin los votos de Junts ni del PP, la quita pactada no saldría adelante.

Así, la diputada posconvergente ha asegurado que el acuerdo será más beneficioso para Andalucía que para Catalunya y ha censurado que otras "comunidades fuera del FLA también recibirán dinero", algo que, en seu opinión, es una demostración de que la propuesta consolida el "'café para todos'". "Que no nos den gato por liebre", ha aseverado la portavoz en el Parlament.

Las críticas de Sales han molestado a la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, que ha defendido la medida y ha lamentado los reproches de Junts. "Criticar siempre es más fácil. Si tenían una fórmula mejor me hubiera gustado que nos hubieran acompañado en la negociación", ha dicho la republicana.

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en una rueda de prensa en la Cámara catalana / ACN

Los Presupuestos

Unas horas antes de este rifirrafe, los Comuns habían señalado el pacto como "un buen paso" para avanzar hacía unas nuevas cuentas públicas.

Así lo ha apuntado el portavoz de los morados, David Cid, que se ha mostrado esperanzado con que la condonación de la deuda, junto con la retirada de la propuesta de Junts sobre una cuestión de confianza al presidente Pedro Sánchez, ayude "a que la negociación empiece de una vez por todas, y acabe llegando a buen puerto".

Pero las críticas no se han circunscrito solo a las filas poconvergentes. También la CUP ha sido crítica con el anuncio, ya que considera que la quita de la deuda del FLA es un "paso atrás". A su juicio, no implica un avance en "clave soberanista" ni en la "solución del conflicto político".

Su visión, tal y como ha explicado Laia Estrada, es que es el resultado de una estrategia "pactista" que llevan a cabo Junts y ERC y que su partido no comparte: "Forma parte de la zanahoria que nos enseñan para que no olvidemos de la independencia", ha declarado.

Estrada también ha criticado que los 17.000 millones que se ahorrará Catalunya -más los 1.500 millones en intereses- son "peccata minuta si se comparan con el expolio fiscal de más de 20.000 millones de euros".

Críticas de PP y Vox

Crítico, pero por motivos opuestos, se ha mostrado también el portavoz del PP catalán en el Parlament, Juan Fernández, que ha acusado al PSC y al PSOE de vender una "falsa normalidad" y de ceder ante "los líderes del 'procés'".

Además, ha augurado que esta quita de la deuda del FLA la acabarán pagando todos los españoles con subidas de impuestos y ha llegado a vincular la condonación pactada con la aprobación del aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) y con el hecho de que este no vaya acompañado de una modificación de los mínimos exentos del IRPF en la tributación. "Lo acabarán pagando los que más lo necesitan, es una trampa absolutamente injusta", ha denunciado.

La portavoz de PP en el Parlament, Juan Fernández, en una rueda de prensa en la Cámara catalana / ACN

Finalmente, para Vox, la condonación de la deuda del FLA también es un "pago" a los independentistas para que Sánchez e Illa puedan seguir en sus puestos, a los que se refiere como "poltronas", en la Moncloa y la Generalitat. La diputada María Elisa García Fuster ha acusado al Gobierno de dar "las llaves de la caja a los enemigos declarados de España" para "seguir pagando la fiesta de Waterloo".

Por otra parte, sobre el aumento de agentes de los Mossos d'Esquadra, tanto PP como Vox han dado por hecho que no servirá para mejorar la seguridad de los catalanes, sino para consumar la transferencia de competencias en puertos y aeropuertos.

"Regalar la frontera a los separatistas es el paso previo a la independencia", ha denunciado García Fuster, en referencia a la negociación que Junts mantiene con el Gobierno para el traspaso de competencias en inmigración, un asunto diferente del acuerdo alcanzado entre Gobierno y Generalitat para que la policía catalana tenga poderes en materia de seguridad dentro de estas infraestructuras.