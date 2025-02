El Govern acusa a Ayuso de "insolidaria" por rechazar la condonación de la deuda del FLA

El PP rechaza por ahora aceptar la condonación de la deuda del FLA que se abordará este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Especialmente contundente ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha lanzado una crítica feroz a esa quita que nace de un acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC. La dirigente popular la ha tachado de "trágala inadmisible", además de considerar que trata de "imponerse a punta de pistola" un pacto con los republicanos. Es por ello que el Govern de la Generalitat ha respondido acusándola de echar mano de una "profunda insolidaridad con el resto de territorios de España" obviando que la mayoría de territorios que pueden beneficiarse de esta medida están, precisamente, gobernadas por el PP.

La primera réplica al rechazo en bloque manifestado por los populares ha venido por boca del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en unas declaraciones tanto Catalunya Ràdio como en TV3. "Me sorprende que alguien que se cree la más patriota sea la más insolidaria con el conjunto de España", ha espetado. Sobre todo porque incluso los territorios que pueden sacar mayor tajada están al mando de los populares. Sin ir más lejos, Andalucía, gobernada por el popular Juanma Moreno, es la que obtendría una mayor ventaja, pese a que su presidente ha tachado la quita de "engañabobos".

"Se juzgan propuestas y acuerdos no por su contenido, sino por quién los ha propuesto" Sílvia Paneque — Portavoz del Govern

Más mesurada ha sido la respuesta que ha dado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, tratando de evitar que la Generalitat encienda aún más los ánimos pocas horas antes de abordar en el Consejo la condonación de un total de 83.252 millones de euros al conjunto de autonomías. "Se juzgan propuestas y acuerdos no por su contenido, sino por quién los ha propuesto", ha dejado caer, sin embargo, la también consellera, que ha atribuido las "críticas furibundas" a que la medida parta de un acuerdo con Catalunya.

El pronóstico de la Generalitat

El estilo del Govern de Salvador Illa, ha hecho hincapié la portavoz, es el de no alimentar la confrontación, además de trabajar "en beneficio de los catalanes, pero también del resto del Estado". Lo pactado en referencia al FLA, ha subrayado, da cuenta de ello. Sin embargo, ha asegurado que no puede dejar de recordar que la mayoría de territorios beneficiados no están gobernados por los socialistas, sino por los populares. "No hay motivo para que una medida que beneficia y aligera la deuda de las autonomías no se tramite", ha concluido.

Tanto es así, que el pronóstico del conseller Dalmau es que los presidentes autonómicos acabarán aceptando la quita del FLA, pese a que ahora rechacen la medida. "Me juego mucho a que todas participarán", ha sostenido. No obstante, por ahora el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue oponiéndose de plano a la quita y solo admite hablar de una "reestructuración" de la deuda alargando plazos o bajando los tipos de interés.

La legislatura "larga" de Illa

Dalmau se ha referido también a los futuros pasos que deben darse en materia de financiación singular, aunque en las bilaterales del lunes no se abordó esta cuestión para centrarse, por ahora, en esa condonación de la deuda que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho extensiva a todas las autonomías. Según lo pactado, antes del verano debería reunirse de nuevo la bilateral para que la financiación singular se rubrique como un acuerdo entre gobiernos, y no solo fruto de un pacto del PSC y ERC. El Govern confirma que la bilateral Estado-Generalitat se reunirá "como mínimo" dos veces al año, por lo que sostienen que todavía están dentro del calendario. Sin embargo, Dalmau ha trasladado que eso no quiere decir que no estén manos a la obra y ha recordado que se está "reforzando" la Agència Tributària de Catalunya para que el año que viene esté gestionando el IRPF.

Como hizo ya este lunes tras el encuentro con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el conseller de la Presidència ha sacado pecho del acuerdo para aumentar en 5.000 agentes -hasta los 25.000- la plantilla de los Mossos d'Esquadra hasta 2030 -se hará con nuevas promociones y redimensionando, si hace falta, la Escola de Policia de Catalunya de Mollet del Vallès- y la creación de 60 nuevas unidades judiciales. La legislatura de Salvador Illa, ha pronosticado, "será larga". También ha avanzado que uno de los próximos pasos que quiere dar el Govern tiene que ver con el "fortalecimiento" del catalán, tanto a escala europea como en el ecosistema audiovisual.