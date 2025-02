El audio de la declaración de Begoña Gómez sobre su contratación por el IE: "Entonces mi marido no era presidente del Gobierno"

La esposa del presidente de Gobierno, Begoña Gómez, solo accedió a responder a las preguntas que le formuló su abogado, el exfiscal y exministro Antonio Camacho, en su última comparecencia ante el juez Juan Carlos Peinado. Ello le permitió negar de forma tajante que su contratación por el exconsejero de Sanidad madrileño Juan José Güemes para el Instituto de Empresa (IE) estuviera relacionada con la llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez. "¿Considera usted que fue contratada en el Instituto de Empresa por ser [...] mujer del presidente del Gobierno?", pregunta el abogado y ella responde: "En ningún caso, jamás".

La empresaria añade que "las primeras conversaciones se producen en 2017" y su letrado aprovecha entonces para que no haya dudas sobre su afirmación ante el juez Peinado y las acusaciones populares personadas en la causa. La imputada por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo responde de forma categórica: "Entonces mi marido no era presidente del Gobierno".

A lo largo de los 31 minutos que duró la comparecencia que se celebró el pasado 18 de diciembre en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, su abogado trata de preguntarle sobre todos los extremos en los que basan las acusaciones que se dirigen en su contra. Entre ellas si en algún momento ha actuado con ánimo de lucro para tratar de apropiarse de las marcas de la Cátedra de Transformación Digital por las que está investigada, así por la plataforma digital o el software que se desarrolla y por la que se han ampliado recientemente los delitos por los que está imputada.

"¿Qué pretendía cobrar por el uso de esa plataforma?", le pregunta su abogado. "Jamás. O sea, está definido desde el primer momento, es una plataforma de medición de impacto. Era un proyecto tecnológico sin ánimo de lucro. Lo podían utilizar las empresas sin ningún tipo de coste. No lo tenía. Era una plataforma que estaba siempre, que se iba a poner a disposición 100% propiedad de la Universidad Complutense y que es gratuita para todos aquellos que la quieran".

El nombre del máster

Sobre el nombre del máster de Transformación Social Competitiva, Camacho se interesa por su origen y pregunta a Gómez si se lo inventó ella, a lo que la mujer del presidente del Gobierno respondió que lo venía diseñando desde hacía tiempo en función de una serie de contenidos, con el fin de "englobar todo lo que tiene que ver con el impacto social medio medioambiental dentro de las organizaciones". Llega a conocer que pensó en otros posibles nombres de los que informó a las autoridades académicas.

"Que usted sepa ¿el término transformación social competitiva existía antes de que usted lo aportara?, se interesó el abogado, a lo que Gómez respondió: "No, no existía. No existía antes". En este punto, la que fuera responsable de la cátedra universitaria niega haber utilizado dicha marca fuera del ámbito del máster: "No, no, no, solamente se han utilizado dentro del entorno del máster, dentro del entorno de la universidad".

Según su versión, la idea del máster de Transformación Social Competitiva surgió por la preparación de un Congreso sobre estas materias. Durante una conversación con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, al que ella había invitado para intervenir en dicho foro, empiezan a "hablar ampliamente" de la posibilidad de montar la Cátedra: "Hablamos de las formaciones de los años que llevaba en la universidad, ¿eh? De bueno, pues el momento del mercado, de la sostenibilidad, del impacto social, medioambiental, ¿eh? Y bueno, pues me sugiere por qué no englobar estas dos formaciones dentro de la una categoría extraordinaria".