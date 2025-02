La doble ruta de Junqueras para reflotar ERC: reuniones con agentes sociales y citas con la militancia

En su quinto mandato al frente de ERC, Oriol Junqueras tiene un doble reto. El primero, más confesable, "reconectar" el partido con la sociedad para sacarlo del ciclo electoral adverso en el que se adentró en las municipales de 2023 y del que aún no ha conseguido salir. El segundo, más inconfesable, pero igual de importante, recoser el partido de las heridas internas tras casi un año de batalla fratricida. Para conseguirlo ha hecho lo que, quienes le conocen bien, aseguran que más le gusta: ponerse en ruta. Y como el reto es doble, la ruta también.

Para lograr esta reconexión con la sociedad, Junqueras ha empezado por un sector en el que pone el foco a menudo y en el que considera que ERC ha perdido peso, el de los trabajadores. Desde que asumió de nuevo el cargo de presidente hace dos meses, el líder de ERC ha cultivado las relaciones con los sindicatos (se le ha visto en el congreso de UGT y Unió de Pagesos y se ha reunido con Comisiones Obreras) pero, sobre todo, ha intentado pisar los centros de trabajo. Acompañado por un grupo de colaboradores, como el diputado Jordi Albert y el dirigente Eduard Suárez, recorre fábricas bajo amenazas de cierre. Su entorno expone que, mientras el relato oficial es que las economías catalana y española funcionan, hay una realidad preocupante y es que las deslocalizaciones de empresas han vuelto reactivarse. "Hay un goteo incesante de cierre de plantas, pese a que las cifras macroeconómicas no son malas", explica el entorno del líder.

En las últimas semanas, Junqueras se ha visto con los trabajadores de la Vidreria Rovira, en la Zona Franca, y de Eurohueco y RDM, en Castellbisbal. Habrá más. Estos tres casos responden al mismo patrón: amenaza del cierre completo de las plantas y el riesgo de perderse, sumados, casi 600 puestos de trabajo. EL PERIÓDICO asistió a las visitas a Eurohueco y RDM de esta semana. Junqueras, micrófono en mano, se dirigió a una asamblea improvisada de trabajadores: "Nos ponemos a vuestra disposición. Estamos aquí para ayudar. No os rindáis", les dijo el presidente de ERC. Junqueras no puede prometer mucho, puesto que ERC ya no está en el Govern, pero le queda la vía del Parlament y también la de los alcaldes que aún conserva el partido. En la visita de Eurohueco y RDM, allí estaba Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca. "Vamos allí para que se visualice el conflicto y para ofrecer ayuda", explican desde el partido. Su presencia tuvo buena acogida. La próxima semana llevarán una moción al Parlament.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, dirigiéndose a los trabajadores de Eurohueco. / Paula Roque / ERC

La ruta de Junqueras no solo ha tenido que ver con las fábricas. También se ha visto, entre otros, con agricultores, profesores y diplomáticos. Ha estado en la feria del aceite de las Borges Blanques -véase como el contrapunto a la polémica del president Salvador Illa con el aceite de Jaén- y en las instalaciones del Grupo Boix. Incluso ha tenido tiempo para reunirse con el expresident Carles Puigdemont, con el expresident Pere Aragonès y para participar en el congreso de EH Bildu. Este sábado mismo se citó con el president Salvador Illa. El mensaje que intenta transmitir es que, pese a todo, ERC está de vuelta.

Un congreso complicado

Pero para reconectar con la sociedad y remontar electoralmente, Junqueras también deberá recoser el partido. Esta es la otra ruta del líder de ERC, la que le ha llevado a visitar ya 15 agrupaciones territoriales para pulsar el ánimo de la militancia. Lo ha hecho acompañado de otros dirigentes del núcleo duro como Elisenda Alamany, Diana Riba y Oriol López. En manos de estos militantes está que el congreso que la formación tiene el 15 y el 16 de marzo en Martorell sea tranquilo para la nueva dirección o, por el contrario, vuelva a poner de manifiesto la fisuras internas. "Existe el riesgo de que volvamos a abrirnos en canal", admite una voz republicana autorizada. La tensión en el partido se ha rebajado, pero está lejos de desaparecer.

Esta última semana los sectores críticos de la organización han dejado claro que plantarán cara en el cónclave de marzo. La batalla se centrará en los nuevos estatutos del partido. Nova Esquerra Nacional, Foc Nou y el Col·lectiu 1 d'Octubre han presentado varias iniciativas para restar poder orgánico a Junqueras: quieren impedir que pueda volver a ser presidente tras este mandato de cuatro años, o que pueda combinar el liderazgo del partido con ser el próximo candidato a la presidencia de la Generalitat. Que lo logren está por ver, pero el mensaje es claro: aunque en diciembre perdieran la lucha por el liderazgo de ERC, consideran que aún queda mucha guerra.

Suscríbete para seguir leyendo