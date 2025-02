Jaume Duch: "Soy moderadamente optimista con la oficialidad del catalán en la UE"

Más allá de fijar la posición de la Generalitat en un mundo en ebullición, el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch (Barcelona, 1962), tiene otras misiones encomendadas. La más importante, ser la voz a Catalunya en las instituciones europeas y conseguir la oficialidad del catalán en la UE.

En su primera comparecencia en el Parlament situó como prioridad conseguir la oficialidad del catalán en la UE. ¿Qué grado de optimismo pueden tener los catalanes sobre ello?

El mío es un optimismo realista, pero optimismo al fin y al cabo. Es un acuerdo que tiene dificultades porque hay que conseguir la unanimidad de 27 estados miembros, pero es factible a base de trabajar, de paciencia y de saber cómo se hacen las cosas en Bruselas. Muchas veces las negociaciones requieren poco ruido y mucho trabajo.

¿El Govern se conformaría con la utilización del catalán en el Parlamento Europeo sin la oficialidad en el conjunto de la UE?

No. El Govern tiene clara que su prioridad, que es compartida con el Gobierno, es conseguir la oficialidad del catalán como lengua de la UE.

Junts y ERC acusan al Gobierno de no estar haciendo suficiente y piden una implicación directa del presidente Pedro Sánchez.

No estoy de acuerdo porque veo lo que se está haciendo y las negociaciones tienen sus mecanismos y muchas veces hacer ruido o explicar cada cinco minutos lo que estás haciendo no ayuda. El Gobierno se lo ha tomado muy seriamente. Está haciendo el trabajo y, precisamente, por eso soy moderadamente optimista. Es un tema difícil porque para nosotros es muy obvio, pero no necesariamente lo es para todos los otros 26 países.

El acuerdo de investidura entre el PSC y Esquerra asumía la ampliación de las delegaciones de la Generalitat en el extranjero [actualmente tiene 21]. ¿En qué punto se encuentra esta expansión?

El acuerdo con ERC dice que tenemos que consolidar y ampliar estas delegaciones y desde el primer día hemos dicho que este acuerdo, como todos los otros, se respetará al cien por cien. En estos momentos estamos en la fase de consolidación y no tiene ningún sentido entrar en la fase de ampliación si primero no se consolida lo que tienes. Una vez esta etapa esté más acabada, nos podremos plantear cómo ponemos en marcha una posible ampliación.

¿Qué áreas geográficas son prioritarias para el Govern de cara a esta ampliación?

Es lo que estamos estudiando. Tenemos un mundo que está cambiando a toda velocidad y las áreas prioritarias de hace dos años o tres quizás no serán las de aquí un año o dos.

¿Qué grado de satisfacción le merece el trabajo que están haciendo las delegaciones?

En general, lo están haciendo bien. Evidentemente, algunas con más facilidades que otras. No es lo mismo tener una delegación que cubre un solo país que tener una delegación que cubre cinco, seis o siete al mismo tiempo. En estos seis meses hemos visto que las delegaciones tienen potencialidad.

La Generalitat no tendrá nuevos presupuestos este 2025. ¿Cómo impacta esto en la política exterior del Gobierno? Por ejemplo, ¿se podrán ampliar las delegaciones sin cuentas?

Impacta poco, en el sentido de que la acción exterior no es una política que consuma demasiado dinero. No es la enseñanza, la sanidad, los transportes o las infraestructuras. Sí que es cierto que puede tener un impacto, por ejemplo, en el presupuesto de la cooperación al desarrollo. A mí me gustaría aumentar este presupuesto y esto es más fácil con presupuestos. Abrir o no abrir una delegación, pues dependerá de las circunstancias.

El anterior Govern puso en marcha la creación de un cuerpo de funcionarios de acción exterior. ¿Sigue adelante?

Esto está en el pacto y va adelante. De hecho, ya se ha introducido una proposición de ley en el Parlament por parte de ERC. En el mundo moderno, prácticamente todas las políticas en las que Catalunya tiene competencias tienen una derivada exterior y es bueno que haya funcionarios especializados.

Siempre remarca que la Generalitat tiene que trabajar en el exterior con lealtad al Estado. Como antiguo alto funcionario europeo, ¿cree que en el pasado faltó esta lealtad por parte de la Generalitat?

Lo que pasó antes no es parte de mi trabajo. Ahora, es evidente que si tú vas a las instituciones europeas o internacionales tienes que ir como lo que eres y con tus competencias. Y con esto podemos ir muy lejos. Siempre digo que el Estatut da a la Generalitat y al Parlament unas competencias en materia de acción exterior con las que se pueden hacer muchísimas cosas.

Esta semana ha ido por segunda vez con el president Salvador Illa a Bruselas. ¿Qué percepción tienen las instituciones europeas de Catalunya?

Lo que me encuentro en las reuniones es absoluta normalidad. Catalunya tiene un Govern que quiere participar muy activamente de las decisiones que se toman en Bruselas e influir. Los próximos meses y años se tienen que tomar decisiones muy importantes en seguridad, políticas sociales, políticas medioambientales, reindustrialización, descarbonización y tantas cosas importantes que nos afectarán. Nuestra obligación es intentar influir en estas decisiones.

Hablando de Bruselas, ¿el president y usted se tendrían que reunir con el expresidente Carles Puigdemont?

Esta pregunta se le ha hecho reiteradamente al president y siempre ha contestado lo mismo. Esto llegará cuando tenga que llegar.

El president ha reclamado que se respete el poder legislativo y se aplique la amnistía, que en varios casos todavía está pendiente. ¿Hay algún tipo de defensa que se pueda hacer en Europa o es un asunto interno?

De momento es un asunto interno, porque esto, en este momento, está en manos del Tribunal Constitucional. Espero que el Constitucional encuentre la fórmula para que esta amnistía se pueda aplicar y que no tengamos que pensar en otros foros y añadir tiempo a una decisión que ya tendría que estar tomada.

