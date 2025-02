Junts marcará distancia con Aliança para evitar fuga de voto en las municipales de 2027

"Yo caeré en Ripoll, pero tú caerás en Catalunya", fue la amenaza que Sílvia Orriols lanzó contra Carles Puigdemont el pasado lunes, poco antes de que la situación diera un giro de 180 grados y se frustrara la moción de censura que pretendía arrebatarle la alcaldía. Junts per Ripoll llevaba semanas negociando con la oposición, hasta el punto de que el acuerdo estaba ya redactado y se estaba cerrando el reparto de concejalías. Pero la dirección nacional de la formación no compartía la operación y acabó frenándola. El argumento esgrimido por el secretario general del partido, Jordi Turull, fue que, valorados los "pros y los contras" de la operación, se llegó a la conclusión de que era mejor "combatir" Aliança en las urnas que con "un gobierno Frankenstein", que cree que generaría un "efecto bumerán" a favor de la extrema derecha.

Los posconvergentes temen que en las próximas elecciones municipales, las siguientes marcadas en el calendario, Aliança haga mella mucho más allá de este municipio de 10.600 habitantes. La extrema derecha catalana está en plena estrategia de expansión, y prueba de ello son las paradas informativas que cada fin de semana ponen en distintas poblaciones catalanas. Su objetivo prioritario es la Catalunya Central y, especialmente, Manresa, donde creen que pueden hacerse con la alcaldía.

En Junts están convencidos de que echarla de la alcaldía daba pábulo a su discurso victimista, y que liberarla de las obligaciones en el municipio le permitiría "pasearse por toda Catalunya" con sus ideas. "Le hubiéramos dado una pista de aterrizaje, lo mejor es aislarla en Ripoll", resume uno de los miembros del partido consultados. Detrás de esta estrategia hay demoscopia. Según el último CEO, si se celebraran unas nuevas elecciones en el Parlament, hasta un 5% del electorado posconvergente elegiría ahora la papeleta de Aliança Catalana. Descontados los votantes de Orriols que dicen que ahora elegirían la formación liderada por Puigdemont, el saldo sigue siendo muy positivo para la extrema derecha. Según la encuesta ganaría 27.000 votos procedentes de Junts.

La presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, en el Parlament. / Ferran Nadeu

¿Pactos en 2027?

Después de la polémica de Ripoll, Turull quiso marcar distancias con Aliança, acusándola de hacer "discursos de odio" y hasta de ser la "anti-Catalunya", y también cerró la puerta a acuerdos con ellos de cara a las municipales de 2027. "Nosotros, con personas que azuzan el odio entre catalanes, no queremos saber nada", respondió al ser preguntado por posibles pactos.

Sin embargo, hay miembros de la dirección que no ven tan claro este último extremo. "Ahora tocará marcar y exagerar perfil para compensar Ripoll, pero en 2027 no habrá ni cordones sanitarios ni profilácticos", da por hecho un dirigente del partido, que añade: "Si no podemos pactar con el PSC ni con Aliança perderemos la mitad de alcaldías".

"Ahora tocará marcar y exagerar perfil para compensar Ripoll, pero en 2027 no habrá ni cordones sanitarios ni profilácticos", da por hecho un dirigente de Junts

Ya en las últimas municipales, los pactos poselectorales erosionaron a Junts, que quedó con un poder institucional residual a pesar de quedar en segundo puesto en las urnas. A pesar de ganar en Barcelona, la alcaldía más importante que ostentan los posconvergentes es la de Sant Cugat, la doceava ciudad más poblada de Catalunya; y en las diputaciones, un acuerdo entre ERC y el PSC les dejó fuera de tres de las cuatro instituciones.

¿Adiós al cordón sanitario?

Para ello, sin embargo, quedan aún más de dos años. Hasta entonces, la estrategia es marcar distancias con Aliança, pero también con los grupos de izquierdas impulsoras de los llamados cordones sanitarios, ya que consideran que utilizan esta estrategia para desgastarles y que solo da más alas a la extrema derecha. "Tenemos que desmarcarnos de ella y también de ellos. No podemos ir a remolque de esta tontería", explica un diputado al ser preguntado sobre cuál será la estrategia a seguir a partir de ahora en el Parlament. Cree que para frenar a la formación de Orriols la fórmula es "hacer un discurso claro sobre inmigración", una estrategia que considera que se vería reforzada si finalmente hay acuerdo para el traspaso de competencias en esta materia.

"Tenemos que desmarcarnos de ella y también de ellos. No podemos ir a remolque de esta tonteria", asegura un miembro de la formación, en referencia a los llamados 'cordones sanitarios'

Ya en el congreso de Junts celebrado el pasado octubre en Calella, el partido dejó por escrito en sus ponencias que quería desmarcarse del "nacionalpopulismo" -en referencia a Orriols-, pero también de las tesis "buenistas" que atribuyen a la izquierda. Y uno de los últimos pronunciamientos de Puigdemont en las redes, a razón de la cumbre de la extrema derecha en Estados Unidos, también va en la misma línea. El expresident de la Generalitat ha acusado a derecha e izquierda de "correr bajo el mantel del trumpismo para ver si les caen las migajas del festín".

Durante la campaña de las últimas elecciones catalanas, Junts se sumó al 'cordón sanitario' contra Vox y Aliança, comprometiéndose así a no pactar ni aceptar los votos de la extrema derecha. Luego se le añadió la directriz de votar en contra de las propuestas de Aliança. Ya entonces, lo posconvergentes firmaron el acuerdo arrastrando los pies, y con el paso del tiempo se ha ido desdiciendo de él. Primero, se abstuvo en una propuesta para reactivar la declaración unilateral de independencia fallida de 2017 y, después, en otro escrito que condenaba el ataque a una carpa informativa del partido en Barcelona. Estos dos hechos, sumados a lo ocurrido en Ripoll, llevaron a los impulsores del pacto -la Unitat Contra el Feixisme i Racisme (UCFR)- a acusar a Junts de "autoexcluirse" del acuerdo.

En Junts, el debate sobre Aliança incomoda; pero mientras algunos apuestan por seguir ignorarlos y hacer equilibrios, otros dentro de la formación creen que ha llegado el momento de "desacomplejarse" y de "salir" de la dicotomía del cordón sanitario.