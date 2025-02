Comín exige una auditoria de los resultados de las elecciones en el Consell de la República

El exvicepresidente del Consell de la República, Toni Comín, quiere una "auditoria informática independiente para validar los resultados de las elecciones a la presidencia" de la entidad. A través de un comunicado, Comín, que quedó tercero en la votación celebrada la semana pasada, ha emplazado a la nueva dirección del Consell a realizar esta auditoria y ha anunciado que ha presentado un documento de reclamaciones ante la sindicatura electoral del proceso.

Según Comín, hubo una "falta de neutralidad de los responsables del proceso electoral" y señala directamente contra Toni Castellà, exmiembro del Govern del Consell y actual vicepresidente de Junts. Entre otras cuestiones, el también exconseller de la Generalitat acusa la Junta Gestora de haber sobrepasado sus competencias o a Castellà, que hizo público que pidió a Comín no presentarse a las elecciones, de estar detrás de la "asistencia técnica del proceso electoral".

Además, Comín también denuncia que algunos electores se encontraron con "dificultades técnicas para emitir sus votos" y dice tener un "documentado" un caso en que "se facilitaron a terceros los datos necesarios para votar de otro elector". Finalmente, lamenta la falta de interventores "en el momento de la apertura de la urna digital".

Comín considera que está en juego "el prestigio y la reputación" del Consell y cree la auditoria es necesaria para que el nuevo presidente de la entidad, Jordi Domingo, tenga garantizada su "plena legitimidad".

Domingo, que contaba con el apoyo de una buena parte de la antigua dirección de la entidad y del exconseller Lluís Puig, se impuso en las elecciones con un 65,86%; mientras que Comín, asediado por múltiples polémicas e incluso una denuncia por acoso ante la Eurocámara, solo consiguió recabar un 9,19% de los votos.

El hasta ahora vicepresident no solo no logró la reválida, sino que se vio superado por Montserrat Duran, la candidata de REvolucionemNos, que quedó segunda con un 22,77% de los apoyos. El cuarto candidato, Antoni Walter, logró un 1,98% de los votos en unas elecciones donde la participación no alcanzó ni el 10% del censo.