La mujer de Koldo planta al Senado y no acude a la comisión de investigación

La mujer de Koldo García, Patricia Úriz, ha plantado al Senado y no ha acudido a la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', pese a estar obligado a ello. Ante su ausencia, la Mesa de la Cámara Alta está debatiendo dar trasladado de estos hechos al Ministerio Fiscal al considerar que pueden ser constitutivos de delito, ya que el Código Penal establece la obligación de comparecer en la Congreso y en el Senado bajo pena de ser "castigados como reso del delito de desobediencia".

Este miércoles, la defensa de Úriz anunció que no asistiría al Senado, dado que no ha recibido ninguna notificación de la Cámara Alta, ni ella ni ningún familiar suyo. Sin embargo, tras constatar su ausencia, el presidente de la Mesa de la comisión de investigación, el popular Eloy Suárez, ha asegurado que la notificación enviada a Úriz ha sido un "periplo surrealista" que el propio Luis Buñuel "no lo superaría". A renglón seguido, ha asegurado que hay un informe de la Cámaras que "avala la notificación efectuada" y plantea dar traslado de ello al Ministerio Fiscal para que proceda si así lo considera.

Suárez ha recordado que la Constitución española, en su artículo 76, recoge que tanto el Congreso como el Senado podrán crear comisiones de investigación "sobre cualquier asunto de interés público" y deja claro que "será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras". Esta obligación se reitera en la Ley Orgánica 5/1984 de comparecencia ante las Comisiones de Investigación del Congreso y del Senado o de ambas Cámaras que, en su artículo 1, especifica que "todos los ciudadanos españoles y los extranjeros que residan en España están obligados a comparecer personalmente para informar".

Además, el presidente de la comisión ha citado el artículo 502 del Código Penal que establece sanciones para aquellos que "habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma". Además, se especifica que serán "castigados como reos del delito de desobediencia".