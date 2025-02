Francesc Xavier Vila: "Los derechos lingüísticos de los catalanohablantes no siempre están garantizados"

El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila (Esplugues de Llobregat, 1966), atiende a EL PERIÓDICO después de la presentación de la encuesta de usos lingüísticos del Govern e Idescat que refleja que el catalán gana hablantes, pero retrocede como lengua habitual y de identificación en Catalunya.

¿Cuáles son las causas que lo explican?

Por un lado, el marco demográfico: si sube la población total y no se equipara con el crecimiento de gente que habla catalán, la consecuencia es que porcentualmente baja. Por otro lado, no hay un corte exacto entre la gente que dice que su lengua habitual es el catalán y la que dice que es el catalán y el castellano. La frontera es tenue.

El catalán es lengua habitual de un tercio de la población. ¿Le preocupa?

Yo querría que fuera más, evidentemente. Pero lo que hemos puesto de manifiesto es que, aparte de los hablantes habituales, hay los hablantes secundarios, y estos crecen. Esto es muy importante porque Catalunya no está creciendo por natalidad propia, sino por gente que viene de fuera y que habla otras lenguas, y que tienen que hacer el camino hasta ser hablantes habituales. Para lograrlo, necesitamos que el catalán tenga valor simbólico e instrumental, que sirva para hacer cosas -mejorar el trabajo, hacer amigos, encontrar pareja, ir a comprar el pan...-, que sea la lengua por defecto. Esto es lo que estimula que la gente quiera aprenderlo. Si siempre es prescindible, será prescindible.

¿Qué medidas puede tomar el Govern para lograrlo?

Incrementar la oferta para que puedan aprender catalán y crear entornos que estimulen su uso. Hay que reaprender a integrar lingüísticamente, como se hizo con la inmigración de los años 20 y 50. También hay que generar facilidad de consumo -con la televisión, la música o los creadores de contenido- y hay que combatir los usos estereotipados porque buena parte de los que saben catalán ha interiorizado que, ante gente que tiene un aspecto de no formar parte de la catalanidad tradicional, por definición, no sabrá catalán. Por el color de la piel o la indumentaria, se le habla directamente en castellano.

Teniendo en cuenta que su Conselleria es de nueva creación y que no hay nuevos presupuestos este año, ¿puede garantizar que se están poniendo todos los recursos disponibles para el catalán?

Yo lo que garantizo es que este Govern apostará por la lengua y hará todo lo posible para que tenga más recursos.

Anunció un acuerdo con sindicatos y entidades para incrementar la oferta de cursos de catalán ante la falta de plazas. ¿Es suficiente?

Ha habido un cambio de política. Quien ofrecía la mayor parte de los cursos era el Consorci per a la Normalització Lingüística y ahora estamos llegando a acuerdos con sindicatos y entidades -como la Associació de Mestres Rosa Sensat o el Col.legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciencies de Catalunya- para que también impartirán cursos. El Consorci supervisará la calidad de los cursos y hará las pruebas finales. Así, tendremos más oferta en horarios.

Una de las críticas es, precisamente, la poca flexibilidad y la dificultad de compaginarlos con el trabajo y la conciliación.

Me gustaría que se relativizaran un poco según qué críticas. El Consorci es la entidad que hace los cursos más baratos, hay otros lugares en los que se puede hacer, como en las escuelas de idiomas modernos o en las escuelas oficiales de idiomas, por un precio superior. El Consorci ofrece más 100.000 plazas cada año. A veces se llega a decir que es imposible aprender catalán, pero, hombre, en este quinquenio hay 267.000 personas que no sabían catalán y que ahora lo saben. Habrá más cursos y más plazas.

¿A qué atribuye que los jóvenes de entre 15 y 29 años sean los que más utilizan el castellano como lengua habitual?

Hay dos factores: que los jóvenes que hablan lenguas que no son el catalán o el castellano tienden a coger el castellano como principal lengua de comunicación, y que continúan sabiendo más castellano que catalán. Están en el momento de moverse socialmente y es más fácil que coincidan con hablantes que sepan menos catalán que castellano. Hay otro aspecto, que es el de los referentes. ¿En qué lengua canta Morad? No tiene el castellano como primera lengua, ¿pero en qué canta? En castellano.

¿Cómo puede ser que conozcan menos el catalán si es la lengua de la escuela?

En los 80 el modelo de inmersión dio unos resultados, pero la sociedad ha ido cambiando y debemos actualizarlo. Entonces, el maestro tenía un papel mucho más dirigista y sabía que debía distribuir la lengua. Ahora hemos introducido metodologías más horizontales, en las que el docente tiene menos peso y se trabaja más en grupo. El modelo de inmersión funcionaba en un mundo en el que no había tabletas y había unas clases más controladas por los docentes. Necesitamos que la escuela recupere su papel como distribuidor de la lengua.

El ámbito laboral es otro punto oscuro. ¿Se está negociando con patronales y sindicatos para tomar medidas?

Sí, el trabajo es un centro de socialización básico. Necesitamos que las empresas se conviertan de nuevo en un lugar donde se aprende y utiliza el catalán. Y esto significa muchos recursos, pero también que las empresas asuman su responsabilidad. Estamos seguros de que podremos avanzar, con patronales y sindicatos, para que el trabajo sea un sitio mucho más responsable lingüísticamente.

¿El catalán debe ser la única lengua que deben utilizar las instituciones y sus representantes?

En la administración catalana, el catalán debe ser la lengua de trabajo y si alguien lo pide, debe ser atendido en castellano. La gente que está llegando debe entender que la lengua propia del país es el catalán. Una forma de conseguir que la población vea que el catalán tiene valor instrumental y simbólico, es que las instituciones lo utilicen de forma consistente y sistemática.

Una de las críticas que se le hace al president Salvador Illa es que en algunas ocasiones ha usado el castellano. ¿Cree que debería usar siempre el catalán?

Los usos lingüísticos son complejos. Hay usos internos y externos. Cuando se habla a la sociedad catalana se debe ser modélico. Pero cuando se va a Madrid a reunirse con un ministro o a Bruselas uno se expresa con la mejor lengua para negociar. Los catalanes somos y queremos ser plurilingües y políglotas. El president debe evaluar en cada momento cuál es la mejor forma de expresarse.

¿Los derechos lingüísticos de los catalanohablantes están garantizados?

Es cierto que no siempre. La sanidad es un ejemplo. Tenemos un problema estructural: que no estamos generando suficientes profesionales sanitarios que sepan catalán. Hay protocolos, pero no siempre se cumplen. No se puede utilizar siempre el catalán en todas partes, pero estamos trabajando para conseguirlo.

¿No debería ser un requisito que todos los profesionales supieran catalán?

Es un requisito. Hay diferencia entre si tienes la plaza fija o no. Idealmente, debería ser un requisito desde el primer momento. Pero el problema es sistémico. Y no se ha actuado de forma adecuada durante muchos años.

¿Qué ha fallado?

Un cúmulo de cosas. No se había generado la conciencia social del problema y había otras prioridades.

