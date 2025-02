Tardà sale en defensa de Junqueras y batallará para que el presidente de ERC sea también candidato

ERC celebrará su congreso el próximo 15 y 16 de marzo y las distintas facciones del partido andan enfrascadas en varios debates sobre el futuro de la formación. Uno de los debates que genera más pasiones es si el líder de la organización, Oriol Junqueras, puede ser presidente de ERC y, a la vez, el próximo candidato a la presidencia de la Generalitat. Sectores críticos como Nova Esquerra Nacional y Foc Nou quieren cambiar los estatutos del partido para que Junqueras deba elegir: o líder del partido o candidato a la Generalitat. En miedo de esta discusión, este miércoles el exdiputado del Congreso y miembro del colectivo Àgora Republicana, Joan Tardà, ha presentado una propuesta en la línea contraria: que el presidente del partido sea "automáticamente" en candidato a la Generalitat. El debate está más vivo que nunca.

El argumento esgrimido por Tardà es que hay un "clamor ciudadano" que exige "liderazgos claros" y esto significa que, para "consolidar el liderazgo político de la organización en la figura de la Presidencia", lo suyo es que el president de ERC sea también el próximo candidato republicano a las elecciones a la Generalitat. De forma automática. Para que esta propuesta de Tardà prospere, debe ser primero aprobada en alguna asamblea territorial del partido y, luego, votarse el día del congreso por parte de todos los militantes. Está por ver si lo consigue.

El origen de este debate se remonta a la batalla por el liderazgo del partido que se vivió el año pasado. Junqueras nunca ha escondido que le gustaría volver a ser candidato a la presidencia de la Generalitat, como ya lo fue en 2012 y en 2017. En cambio, los sectores críticos con él defienden que tiene que elegir entre si lidera el partido o si prefiere ser candidato. El objetivo de los sectores críticos es impedir que acumule poder y seguir presentando batalla para desalojarle algún día del cargo.

Lo curioso del debate es que, por mucho que levante pasiones, ahora mismo Junqueras no puede ser candidato a ningún cargo institucional porque sigue inhabilitado por el Tribunal Supremo por el juicio del 1-O. Para poder serlo, debería aplicársela la amnistía o recibir un indulto total y no parcial como el que tiene. En una entrevista este mismo miércoles con EL PERIÓDICO, el propio Junqueras ironizaba con que no puede ser candidato a "nada" por lo que pedía que, quien se siente "agobiado" por el tema, ya "se puede desagobiar".

Tardà y su corriente interna Ágora Republicana, proponen que esta concentración de cargos solo sea en el caso del presidente del partido. Por el contrario, defienden que los cargos electos de ERC sean "liberados de las responsabilidades orgánicas" de dentro de la organización. Además, quieren que nadie pueda tener un cargo institucional "supralocal" más de 12 años. Por ejemplo, el de diputado del Parlament, en el Congreso o senador. Tardà, que fue diputado del Congreso entre 2004 y 2019, lleva ya cinco años alejado de la primera línea política, pero sigue teniendo influencia en el partido y en la militancia. En el mes de diciembre pasado fue el más votado por los militantes para ocupar un asiento en el consejo nacional de ERC.

Política de alianzas

Todas estas propuestas, que pueden lanzar las corrientes del partido o cualquier militante a título individual, se presentan en forma de enmiendas a las tres ponencias que ha redactado la dirección de ERC. Ágora republicana también ha presentado enmiendas destinadas a condicionar la política de pactos del partido. Su propuesta es rehuir cualquier "coalición electoral unitaria" con fuerzas que representen un independentismo "excluyente, interclasista e identitario". En cambio, aboga por la "construcción de un bloque del republicanismo soberanistas de izquierdas" y también por un acercamiento al PSC. Además, propone que el partido se autoimponga incorporar en puestos destacados de sus listas a ciudadanos de "origen migrante". Por último, Tardà ha abierto en las últimas semanas el debate sobre si ERC debe dejar de ser un partido "exclusivamente" independentista para captar votantes de izquierdas federalistas o autonomista. Pese a que su propuesta provocó un estruendo interno, Àgora Republicano ha declinado finalmente presentar una enmienda en este sentido.