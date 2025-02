Junts frena la moción de censura en Ripoll para echar a Orriols y la tacha ahora de "inviable"

La moción de censura en Ripoll para echar a Sílvia Orriols de la alcaldía, embarranca. Tras días negociando e incluso de sentar las bases para un acuerdo a escala municipal, Junts ha enviado un comunicado que frena en seco la operación con el argumento de que es "inviable" la moción y de que esta conlleva el riesgo de que la líder de Aliança Catalana "aumente el victimismo y la confrontación social". Desde el principio de las negociaciones se ha hecho evidente que los equilibrios internos en la formación posconvergente son frágiles porque hay sectores que cuestionan la indoneidad de participar en un cordón sanitario contra Aliança Catalana.

En el comunicado, Junts advierte de que la moción supondría substituir el actual gobierno en minoría de Orriols -con seis concejales- por otro también en minoría, ya que la suma de Junts, ERC y PSC -ocho representantes- se quedarían a un edil de la mayoría absoluta. No obstante, la CUP -que cuenta con dos ediles- ha asegurado este martes, antes de conocerse la información de los posconvergentes, que también está dispuesta a entrar en el gabinete para asegurar un gobierno con mayoría absoluta. Pero en el comunicado el partido de Puigdemont da el debate por zanjado y concluye que a Orriols hay que derrotarla "en las urnas", es decir: en las municipales de 2027 y no por la vía de una moción "en los despachos". "La alternativa que surja debe ser fuerte, con un gran apoyo popular y fruto de la voluntad mayoritaria de los ripolleses", firman en el documento

Si bien desde Junts se acogen al argumento de la "inviabilidad" de un consistorio gobernado en minoría, el hecho de que los anticapitalistas hayan abierto la puerta a sumarse al ejecutivo municipal podría desmontar este razonamiento. "Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que prospere una moción de censura", ha comunicado la anticapitalista Laia Estrada en una rueda de prensa en el Parlament, asegurando que su partido no descarta entrar al ejecutivo municipal: "Estamos predispuestas a desarrollar el papel que mejor facilite la gobernanza alternativa, sea entrando al gobierno o desde la oposición".

La maniobra de Junts deja claro que desde el partido han enterrado la posibilidad de una alianza alternativa que eche al partido de ultraderecha de Ripoll. Más allá de la cuestión de la "inviabilidad", también justifican esta decisión por el "victimismo" que puede desatar el relevo en la alcaldía, algo que aseguran que Aliança usará "al servicio de su estrategia electoral".

La comunicación de Junts ha pillado a pie a cambiado al resto de partidos con los que había negociado la moción de censura. De hecho, el documento se ha hecho público mientras el diputado de ERC, Jordi Albert, ofrecía una rueda de prensa en el hemiciclo. Pese a que no ha valorado las informaciones por la inmediatez del asunto, Albert se ha acogido a unas declaraciones anteriores en las que pedía a Junts que combatiera a la extrema derecha "sin dudas, con firmeza y convicción", pues en ese momento ya estaba en duda la estrategia de los posconvergentes en el municipio. "Consideramos que las cuestiones de Ripoll se deben tratar desde la autonomía local", había traslado el diputado minutos antes del comunicado.

Tampoco han hecho un posicionamiento público desde el grupo parlamentario del PSC, pues la portavoz Elena Díaz ha explicado que no han podido leer bien el contenido del comunicado. Díaz se ha limitado a subrayar el "compromiso" de su partido con el pacto para echar a Orriols con un acuerdo que se ha trabajado "intensamente" con todas las fuerzas.

La CUP también había exigido anteriormente a JxCat que no permitiera que su decisión se viera alterada por las "injerencias desde Barcelona", ya que consideraban que las "dudas" del partido en estas últimas horas respondían a una estrategia de la formación desde su cúpula y no desde el grupo municipal de Ripoll. "Que no interpongan sus intereses partidistas al beneficio del país y en términos municipales", ha deslizado Estrada.

Los Comuns también habían dicho al suya previamente, anticipando que un "fracaso en la moción de censura", sería "hacerle el juego a la señora Orriols". Así lo ha expresado David Cid, portavoz de los Comuns, quien ha dejado claro que para su partido el "error" fue facilitar que la líder ultra llegara al mando del ayuntamiento.