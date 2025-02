Francesc-Marc Álvaro: "Junts trabaja cada día para que la derecha llegue más pronto que tarde al Gobierno"

Francesc-Marc Álvaro (Vilanova i la Geltrú, 1967) es diputado de ERC en el Congreso y uno de los negociadores de su partido con el PSOE. Atiende a EL PERIÓDICO tras una intensa semana en Madrid en la que se ha aprobado una parte del decreto ómnibus que tanta controversia ha generado.

Hay cuestiones del decreto que han quedado fuera respecto al texto original. ¿ERC votará a favor de las medidas pendientes o las renegociará?

Nunca estamos cerrados a negociar. Eso sí, lamentamos la pérdida de tiempo. La dilación solo crea incertidumbre y malestar entre la ciudadanía. No jugaremos nunca a la agitación antipolítica.

Junts ha buscado lo contrario, negociar medida a medida, y reprocha a ERC su forma de actuar. ¿Qué le responde?

Junts olvida el interés general para centrarse en sus siglas. Muchas veces todo lo que hace Junts solo tiene un sentido en el propio teatro de Junts. Desde el punto de vista de las políticas públicas, solo han conseguido un spot, que se hable de ellos una semana. Es muy triste.

¿ERC está dispuesta a negociar los Presupuestos Generales del Estado?

Nosotros vamos a Madrid a hacer política, pero esperamos que mueva ficha el Gobierno. El PSOE no nos ha dicho nada aún. Cuando ponga sobre la mesa alguna propuesta, la escucharemos y veremos si hay margen para negociar. Si todo lo que acordamos no se despliega, es un poco absurdo que hablemos de cosas nuevas. Si cumplen, hablaremos.

A mí me gusta decir que el PSOE ha descubierto que, al final, todo en el Congreso es sexo más que amor

¿Qué puede hacer ERC para que el PSOE cumpla?

El PSOE, por la vía de la necesidad aritmética, ha acabado entendiendo que se tiene que entender con muchos partidos, entre ellos Esquerra. A mí me gusta decir que el PSOE ha descubierto que, al final, todo en el Congreso es sexo más que amor. El PSOE vive al día, hace táctica. A mí, como diputado de ERC y como catalán, me gustaría que el PSOE tuviera una mirada estratégica sobre la resolución del conflicto catalán.

Si nos ponemos en el escenario de que finalmente no hay presupuestos de 2025. ¿Cree que Sánchez tendría que convocar elecciones?

No estamos en Madrid para decirle al PSOE que tiene qué hacer respecto a su calendario electoral. Pero que quede claro: como partido soberanista y de izquierdas no tenemos ningún interés en acelerar que pueda llegar la derecha y la ultraderecha al Gobierno.

El diputado de ERC en el Congreso Francesc- Marc Álvaro. / Ferran Nadeu

Se detecta en ERC cierta disposición a pactar con el PSOE y, en cambio, se rechaza negociar en Catalunya con el PSC. ¿Cómo se explica?

No veo tanta diferencia. [Salvador] Illa no tiene presupuestos y en Madrid estaremos igual si Sánchez no nos presenta primero un cumplimiento de lo que habíamos acordado. No está escrito en ningún lugar que tengamos que salvar los Presupuestos Generales del Estado. Nosotros tenemos que responder y rendir cuentas ante la ciudadanía de Catalunya.

El PSOE está cercado por algunos casos de presunta corrupción. ¿Esto podría afectar a las relaciones con ERC?

En ERC siempre hemos luchado contra cualquier corrupción. Dicho esto, en Madrid hay una guerra entre PP y PSOE donde casos inventados o reales de corrupción se usan de forma frívola, extrema y salvaje. Nosotros sabemos lo que es el 'lawfare'. Si el PSOE nos hubiera escuchado, quizás hubiera aprendido algo. Podemos empatizar con lo que ahora sufren los socialistas, ojalá ellos hubieran empatizado con nosotros.

¿Está diciendo que son casos de 'lawfare'?

No entramos en la taxonomía de cada caso, pero es evidente que hay una campaña de la derecha y la ultraderecha contra el Gobierno donde se mezcla todo de una forma indecente. Esto forma parte de algo que ya estaba anunciado porque el PP, en la investidura, ya dijo que este era un gobierno ilegítimo.

La ministra María Jesús Montero está en el ojo del huracán por la tributación del SMI y por el hecho de que sea candidata en Andalucía y tenga que negociar una financiación singular para Catalunya. ¿Debe continuar en el cargo?

No es lo más justo que la gente que recibe el salario mínimo tenga que tributar. Apelamos al Gobierno del PSOE y Sumar a ser duros con los fuertes y no con los débiles. Si el Gobierno quiere ser progresista, nos tendrá a su lado. Si no, allá ellos. Sobre Montero, Sánchez ha hecho una operación de riesgo que es coger varios ministros y colocarlos como futuros candidatos autonómicos. Es una cuestión del PSOE, pero claro, tiene un corolario, que es la gobernabilidad. Que tenga dos sombreros -ministra de Hacienda y candidata-, puede complicar las cosas. Ya veremos, estamos vigilantes.

Toda esta movida [la cuestión de confianza] es un espectáculo puramente vacío, que no tenía otra función que que se hablara de Junts. Enhorabuena por tanta frivolidad.

¿Qué votará ERC en la propuesta de Junts que exige una cuestión de confianza a Sánchez?

Es humo, no irá a ninguna parte. Junts sabe que es puramente instrumental para que se hable de ellos. Sánchez ya ha dicho que no irá a ninguna parte, con lo cual, el rey va desnudo. Toda esta movida es un espectáculo puramente vacío, que no tenía otra función que que se hablara de Junts. Enhorabuena por tanta frivolidad.

Pero, si llega a pleno, tendrán que votarla.

Cuando llegue el momento, lo hablaremos; pero nosotros no nos apuntamos a frivolidades.

Junqueras y Puigdemont vuelven a liderar sus partidos. Pese a los recelos, ¿hay alguna vía para aparcar la pugna y pactar una estrategia conjunta en Madrid?

No hay una pugna entre ERC y Junts en Madrid: Junts sobreactúa y nosotros intentamos hacer política seria, que a veces quiere decir levantar la voz, y otras, no hacer ruido. Ojalá fuéramos juntos en cuestiones estratégicas de país vinculadas a la financiación, la lengua y las infraestructuras. Pero votan muy a menudo con PP y Vox.

Gabriel Rufián dio por hecho que Junts hará presidente a Alberto Núñez Feijóo. ¿Lo comparte?

Lo que está claro es que, con lo que está haciendo cada día, Junts trabaja para que acabe llegando más pronto que tarde la derecha al Gobierno. Es así. Diputados del PP me comentan de una forma alegre que, cuando Junts sobreactúa, ellos avanzan.

Junts está pendiente de Aliança Catalana y olvida la tradición socialcristiana de Jordi Pujol

¿ERC se involucrará en el traspaso de las competencias en inmigración?

Como partido soberanista, queremos todas las competencias, porque queremos la independencia. Pero la mirada social de Junts y ERC no está en el mismo sitio. La cuestión de la inmigración no es solo regulatoria, es también de cohesión social. Junts está pendiente de Aliança Catalana y olvida la tradición socialcristiana de Jordi Pujol para tener más en cuenta la agitación neopopulista de Sílvia Orriols. Es muy triste, pero es un hecho.

Usted es independiente, pero no ha sido ajeno al alboroto interno en ERC. ¿Se han curado las heridas?

El proceso ha sido complicado y atropellado. Me ha sabido mal. Pienso que se han empezado a curar las heridas porque ha habido gestos muy importantes por parte de Junqueras y Elisenda Alamany como mantener en sitios importantes a figuras como Josep Maria Jové, Teresa Jordà y Sara Bailac. En Madrid, quizá porque somos pocos y tenemos mucho trabajo, no hemos llegado a los niveles de ruido que yo vi en Catalunya.

¿Comparte con Joan Tardà que ERC debe dejar de ser exclusivamente independentista?

Pienso que la fuerza de ERC es justamente tener las dos patas: ser un partido independentista y de izquierdas. Replantearlo es legítimo, pero no sé si entonces tendremos la misma fuerza.

Por parte del CNI hubo negligencia el 17-A, no conspiración

¿Da credibilidad a la declaración del terrorista condenado por los atentados de Barcelona y Cambrils cuando asegura que el CNI estaba implicado?

ERC no ha participado nunca de ninguna teoría conspiranoica sobre los atentados del 17-A y esto nos ha costado ataques de algunos sectores. Nosotros no nos fiamos del CNI, somos muy duros con el espionaje con Pegasus, pero alimentar una teoría conspiranoica nos hace daño a todos. Por parte del CNI hubo negligencia, no conspiración. El terrorista, después de decir que el CNI estaba implicado o que le habían dicho que le habían dicho que había agentes del CNI implicados, admitió preguntas mías que todo era una conclusión suya.

