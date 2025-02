Illa reclama que Europa no vaya "por el camino" de Trump ni acepte sus "lecciones": "No queremos una UE deshumanizada"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamado que la Unión Europea (UE) no vaya "por el camino" que propone el presidente de EEUU, Donald Trump. El primer secretario del PSC ha instado a la comunidad europea a no aceptar "lecciones" de un 'trumpismo' que permite armas a las escuelas, ponen a las instituciones democráticas al servicio del propietario de una red social, y no garantizan una sanidad universal: "No queremos una UE deshumanizada". El presidente ha defendido el salario mínimo interprofesional (SMI) y una reforma laboral que actualice las pensiones con el coste de la vida. Illa ha participado del acto de homenaje a Xavier Soto, exdirigente socialista fallecido hace 30 años, en el acto 'Idees per al futur', este sábado en la sede del partido.

Por otra parte, Illa ha defendido al SMI, y ha subrayado que hay que generar una prosperidad que no quede "reducida" en algunos estamentos de la sociedad. El primer secretario del PSC ha reclamado que es necesario llegar a toda la sociedad, y no olvidarse de ningún territorio. Isla, que insistió en una "prosperidad compartida", pidió que se suba el SMI con políticas que garanticen buenas condiciones de trabajo. En esta línea, ha apostado por una reforma laboral que garantice que las pensiones se actualizan de acuerdo al coste de la vida, y con servicios públicos.

Homenaje a Xavier Soto

Illa ha participado del acto de homenaje a Soto, junto al presidente del PSC, Miquel Iceta, quien ha reivindicado el liderazgo y el compromiso del exdirigente socialista -muerto hace 30 años- con la JSC. Así, Iceta ha destacado que a Soto aún se le recuerda y homenajea incluso 30 años después de su muerte: "Y sin haber sido presidente ni ministro", ha recordado. Iceta ha reivindicado el "compromiso" del exdirigente socialista, fallecido en 1995, con su presente, pero también con el pasado y el futuro: "Siempre quería estrechar los vínculos y no perder el horizonte", ha dicho.

El exministro socialista también ha apuntado que de Soto se puede afirmar el "máximo" que puede decirse de un político: que hace mejores a las personas que trabajan con él. Al acto ha asistido una representación de la JSC, organización estrechamente vinculada a la figura de Soto. También estaban los exconsejeros y actualmente diputados de ERC en el Parlament Joan Ignasi Elena y Carles Campuzano.