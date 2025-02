Juan Fernández (PPC): "Es absolutamente injusto y denigrante que se abran las fronteras para que entre todo el mundo sin control"

Juan Fernández (Badalona, 1986), actual portavoz del PP en el Parlament, se ha criado en la política de municipal de Badalona, donde ha ejercido como concejal durante 17 años. Miembro clave del núcleo duro del alcalde y expresidente del PPC, Xavier García Albiol, dejó su acta en el consistorio en septiembre para centrarse en la Cámara catalana.

El PP se reivindica como "líder de la oposición", pero es la cuarta fuerza. ¿Junts no está ejerciendo su papel?

Carles Puigdemont renuncia no solo al cargo institucional como jefe de la oposición, sino al liderazgo de la oposición. Junts es un partido que está desorientado y que está más pendiente de la situación personal de Puigdemont, que de lo que pasa en Catalunya. Nosotros somos la cuarta fuerza, pero los líderes en nuestro espacio político. A la práctica, estamos liderando la oposición en Catalunya, centrando el debate en lo que preocupa a la gente.

¿Qué le preocupa a la gente?

La inseguridad -que está en una escalada sin precedentes en los barrios del área metropolitana-, el acceso a la vivienda y la degradación de los servicios públicos -como la sanidad, la educación o la atención social-. Los últimos gobiernos han gobernado de espaldas a la gente, creando un estado imaginario.

Entrevista a Juan Fernández, portavoz del PP, en el Parlament de Catalunya. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix

La seguridad es una cuestión primordial del Govern y, por ello, ha desplegado un plan contra las armas blancas y la multirreincidencia, y ha incrementado las plazas de Mossos. ¿Qué le reprocha?

Que no está actuando con valentía. Está haciendo anuncios muy grandilocuentes, pero no tiene ningún efecto. En el barrio de La Mina se produjeron 150 disparos y semanas después no ha habido ninguna detención. Algo está fallando cuando los Mossos d’Esquadra no actúan para poner orden.

Algo está fallando cuando los Mossos d’Esquadra no actúan para poner orden

Pero los Mossos tienen autonomía en sus investigaciones, el Govern no puede intervenir.

La propuesta más valiente que podría ejecutar el PSC es destinar más agentes a las calles, controlando los problemas de inseguridad, en vez de derivarlos a otras competencias por orden de ERC. El Govern está ejecutando un desmantelamiento de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en las fronteras, en los puertos y en los aeropuertos. Catalunya no está preparada a día de hoy para asumir ninguna de esas competencias. No debemos entregar la seguridad nacional [a los Mossos].

El Govern está desmantelando la Guardia Civil y de la Policía Nacional en las fronteras, en los puertos y en los aeropuertos

Suelen poner a Albiol como ejemplo en seguridad, pero los últimos datos del Ministerio del Interior apuntan a un incremento del 8,1% en los delitos en Badalona, mientras en otras ciudades como Barcelona la tendencia es a la baja. ¿Cómo lo explica?

La inseguridad está creciendo porque se está dejando solos a los municipios a la hora de afrontar la inseguridad. Catalunya no está destinando suficientes 'mossos' y policías locales a patrullar las calles y a luchar contra la multirreincidencia.

Entrevista a Juan Fernández, portavoz del PP, en el Parlament de Catalunya. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix

Dice que los Mossos no deben asumir más competencias en puertos y aeropuertos, pero de lo que se habla es de una cogestión, no de prescindir de la Guardia Civil y la Policía Nacional. ¿Por qué le parece mal?

Si estamos hablando de que no hay suficientes 'mossos' para patrullar las calles, menos los hay para asumir más competencias. Y no deben porque la inmigración es una cuestión que se debe gestionar desde una mirada global y esas competencias deben ser responsabilidad de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

¿En Catalunya hay un problema con la inmigración ilegal?

En España hay un problema en el momento en el que no se controlan suficientemente bien las fronteras. Es absolutamente injusto y denigrante que se abran las fronteras para que entre todo el mundo sin control. No solo porque la sociedad se puede descompensar y se pueden degradar los servicios públicos por una atención masiva, sino porque condenas a esas personas, que entran ilegalmente, a que vivan en una precariedad laboral y económica. La izquierda no puede dar lecciones abriendo las fronteras de par en par y dejando entrar a todo el mundo.

¿Cuándo se han abierto las fronteras en España?

Se abren las fronteras de par en par en cuanto no se tiene un control de esas fronteras y cuando se permite que entren de forma masiva inmigrantes ilegales.

¿Entonces cree que la Policía Nacional y la Guardia Civil no hacen bien su trabajo en las fronteras si hay falta de control? Usted defiende que no necesitan la ayuda de los Mossos.

No estoy acusando a los cuerpos y fuerzas de seguridad de que hacer mal su trabajo, sino que digo que los dirigentes políticos no están destinando suficientes efectivos al control de esas fronteras. Y es ahí cuando falla el sistema y cuando entran ilegalmente inmigrantes. Queremos que las fronteras las controle un solo cuerpo, otra cosa es que haya cierta colaboración entre las fuerzas de seguridad del Estado, ya sean Mossos, Policía Nacional u otras policías autonómicas.

Junts ha registrado una propuesta en el Parlament para acelerar los desalojos a los okupas parecida a la que su partido presentó en el Congreso. ¿Está dispuesto a negociarla con Junts?

Nosotros pedimos que la Mesa del Congreso deje de bloquear esta ley importantísima para luchar contra la okupación ilegal que ya está aprobada por el Senado. Igual que [con Junts] hemos coincidido en votaciones de cosas que van en favor de los ciudadanos, coincidiremos en el futuro. Pero también con el resto de formaciones, no hay que personalizar.

¿El PP está dispuesto a hablar con el Govern para la ampliación de crédito de 4.000 millones de euros?

El PP no va a negociar con aquellos que están atados a un acuerdo de investidura con ERC y con los Comuns, que están a las antípodas de nuestros principios y de nuestros valores. Y no podemos negociar sobre algo que no existe, no hay ni una propuesta de presupuesto encima de la mesa.

¿Qué diferencia hay entre Catalunya y las autonomías del PP que no han podido aprobar sus presupuestos?

La diferencia es que en el resto de comunidades hay estabilidad y que no están en una situación tan crítica como la de Catalunya con la inseguridad, la degradación de los servicios públicos y el infierno fiscal.

Entrevista a Juan Fernández, portavoz del PP, en el Parlament de Catalunya. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix

¿Catalunya merece un nuevo sistema de financiación?

Catalunya necesita un mejor sistema de financiación, pero tiene que ser un sistema consensuado y acorde con el resto de comunidades autónomas. Lo que no puede hacer Catalunya es mirar en beneficio propio en vez de mirar en beneficio común.

Catalunya necesita un mejor sistema de financiación, pero debe ser un sistema consensuado

¿Debe el PP pactar con Junts? El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, dijo que el problema de Junts es Puigdemont, pero que se debía tener una relación fluida con el resto de miembros del partido.

Si llevamos al Parlament una propuesta, estaremos encantados con quien quiera coincidir con el PP. Aquí de lo que se trata es de sumar mayorías para gobernar en favor de los catalanes.

¿Le pidió el PP a Lorena Roldán que dejase su acta de diputada para poder centrarse en el Senado?

Lo importante es que el PP [catalán] pueda tener una senadora autonómica. Lo que comenta son cuestiones internas que no están en la agenda y que se acabarán decidiendo, o no.

¿Cuándo tienen previsto celebrar el Congreso el PPC?

No está en la agenda, ni es una prioridad. No se habla de ello internamente.

¿Usted se ve como un posible candidato a la presidencia del partido en un futuro cónclave?

Me veo centrado en mi trabajo y en ser un buen portavoz en el Parlament.