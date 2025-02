PSOE y PP pactan una iniciativa que respalda incrementar la ayuda humanitaria y a la reconstrucción en Gaza

PSOE y PP han pactado una proposición no de ley por la que se respalda el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza tanto por parte de la UE como de sus estados miembro y se pide también respaldar la reconstrucción de este enclave con garantías de que todos estos fondos no se desvíen para otros fines.

La propuesta inicial la presentaron los socialistas pero finalmente han pactado una enmienda transaccional con los 'populares' que ha salido adelante, tras su debate en la Comisión Mixta para la UE, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, con la excepción de Vox, por 33 votos a favor y dos en contra.

En concreto, el texto insta al Gobierno a "reforzar el compromiso de la Unión Europea y de sus Estados miembros con el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, garantizando que llegue de manera segura a la población civil" así como a "impulsar proyectos que permitan hacer frente a la inseguridad alimentaria y la desnutrición".

Asimismo, se apuesta por "apoyar la recuperación del sistema sanitario en Gaza, mediante el envío de suministros médicos y el restablecimiento de infraestructuras hospitalarias esenciales" y por "proporcionar a través de las instituciones europeas y entidades especializadas, el acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene, así como la recogida y tratamiento de residuos, para evitar crisis sanitarias".

Por último, el texto acordado por PSOE y PP, llama a "apoyar en el seno de las instituciones europeas y de sus Estados miembros medidas que conduzcan a la recuperación y reconstrucción de la Franja de Gaza y de sus infraestructuras garantizando que cualquier inversión se traduzca en mejoras reales para la población civil".

Durante el debate, el senador del PP Íñigo Fernández ha señalado que su grupo no podía no apoyar esta PNL ante el "drama humanitario" que se está viviendo en Gaza, pero consideraba necesario que se exigieran "garantías precisas a los efectos de que en ningún caso la ayuda humanitaria y la ayuda a la reconstrucción pueda desviarse de ninguna manera a financiar las actividades de grupos vinculados con actividades terroristas en la zona".

El PP pide reflexionar al Gobierno

Además, ha invitado al Gobierno y al PSOE a "reflexionar", "porque a menudo la política exterior de España no se dicta con criterio de país, sino con criterio de partido, estrategia electoral nacida en la Moncloa", tras referirse a su decisión de reconocer el Estado palestino el pasado mes de mayo y vincularla en clave electoralista con las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio.

La portavoz del PSOE, María Guijarro, ha aprovechado su intervención para defender esta iniciativa para afear los planes expresados por el presidente estadounidense, Donald Trump, de que Estados Unidos se haga con el control de este enclave costero, aunque no le ha citado.

"La reconstrucción de Gaza es urgente, porque no solo es un imperativo moral, sino también un requisito esencial para la estabilidad y la paz en la región", ha sostenido la diputada socialista, incidiendo en que "la reconstrucción no es expulsar a los gazatíes, tomar posesión de sus tierras y dársela en porciones a otros Estados de Oriente Próximo".

"La reconstrucción no es ser la Riviera de Oriente Medio para ser un sitio de recreo sobre los cuerpos no rescatados de miles de personas asesinadas. No es calificar Gaza como un lugar de demolición susceptible de compra y de reparto entre imperialistas, como si nadie viviera ahí, porque sí, Gaza sí es la tierra de alguien", ha defendido Guijarro.

"La tierra de los gazatíes es Gaza y nuestro deber es apoyar su recuperación y la recuperación de su tierra sin cuestionamientos. Una recuperación real, una recuperación justa y una recuperación duradera", ha remachado, solicitando el apoyo de todos los grupos a la propuesta.

El único grupo que se ha desmarcado ha sido Vox, cuyo portavoz Carlos Flores Juberías ha denunciado que "hablar de trasladar ayuda humanitaria a Gaza con cargo al presupuesto del Estado y al bolsillo de los españoles en un momento en el que el territorio de Gaza sigue controlado por Hamás, que es un grupo terrorista, equivale a reforzar su control (...) cuando no engordar sus arcas".