Salvador Illa, a Sílvia Orriols: "Catalunya no es racista, usted sí"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respondido este miércoles al discurso xenófobo de la líder de la extrema derecha independentista, Sílvia Orriols. El jefe del Ejecutivo, la ha tildado de "racista", al tiempo que le ha pedido respeto en sus expresiones desde el Parlament.

Durante la sesión de control al president, la dirigente de Aliança Catalana ha contrapuesto "los que se levantan a primera hora de la mañana para ir a correr" con los que lo hacen para ir a la fábrica, para rematar después que Catalunya es "un pueblo sometido": "Lo es por dos estados artificiales y por gobiernos como el suyo, que regala el fruto de nuestro sudor a todo aquel que pasa [...] ¿Hasta cuándo robarán a los catalanes para darlo a los menas?", ha espetado.

El jefe del Govern le ha advertido de que debe ir con cuidado con su lenguaje en el Parlament y le ha recordado que ha sido elegido por una mayoría de la Cámara: "No sé que tiene que ver con el sometimiento, no sé que lío mental tiene usted [...] Catalunya no es racista, usted sí", ha remachado. Al reproche de Orriols sobre la "falta de transparencia" que le achaca a Illa por "no dar explicaciones en las comisiones", el president le ha recordado que quien decide quién comparece en el Parlament son los 135 diputados, no el Govern, y Aliança Catalana solo tiene dos.

Orriols ha respondido cargando contra el pacto antifascista: "Hace bien de recordar que tenemos dos diputados. Por contra, nos aplica un cordón sanitario. Es usted quien niega la democracia y el valor de las urnas". Al acabar su intervención, la líder ha dado respuesta a la petición de Illa de "cuidar su lenguaje": "Señalar es de mala educación, le convendría ir a Ripoll que le enseñaremos cuatro cosas", ha continuado. "Iré cuando lo considere. En vez de dar lecciones, mire qué expresiones utiliza en la sede de la soberanía de Catalunya", ha zanjado el president.

La diputada de Aliança Catalana en Parlament de Catalunya, Sílvia Orriols. / Lorena Sopena

En cada pleno, Orriols tiene derecho a hacer una pregunta el president, ya que su partido está solo en el grupo mixto y no debe partirse los tiempos con otras formaciones. Si bien al inicio del mandato Aliança compartía este grupo parlamentario con la CUP, la reforma del reglamento del Parlament impulsada por PSC, Junts, ERC, Comuns y los anticapitalistas facilitó un mecanismo para que los cuperos, que tienen cuatro diputados, pudieran formar un grupo propio.

Desde entonces, la presidenta del partido de extrema derecha independentista aprovecha su altavoz en las sesiones de control para articular su discurso xenófobo. En las respuestas del president, Illa trata de no pasar por alto su lenguaje y le pide respeto hacia todos los catalanes, ante sus habituales faltas de respeto y discriminaciones hacia otros colectivos. Se trata de las pocas intervenciones desde la Cámara que combate directamente la retórica de Orriols, ya que la presidencia del Parlament opta desde hace meses por no interrumpir a la extrema derecha y busca una fórmula para valorar sanciones a posteriori.