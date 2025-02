Jordi Domingo niega irregularidades y pide a Comín y Duran no encender "el ventilador de la mierda"

El ganador de las elecciones a la presidencia del Consell de la República, el abogado Jordi Domingo, niega haber cometido ninguna "irregularidad" o "abuso" durante el proceso electoral y pide al resto de candidatos no encender "el ventilador de la mierda". Así ha respondido a las acusaciones hechas durante las últimas horas por Toni Comín y Montserrat Duran. Domingo ha achacado a las "frustraciones personales" estas denuncias y ha acusado a sus contrincantes de "manosear" la institución para intentar sacar "provecho" de ello. "Hacemos un flaco favor a la institución", ha dicho visiblemente enfadado, al tiempo que ha emplazado a sus adversarios a demostrar dichas acusaciones.

Domingo, que contaba con el apoyo de una buena parte de la antigua dirección de la entidad y del exconseller Lluís Puig, ha quedado en primera posición en las elecciones al Consell de la República con un 65,86% de los votos. Duran ha quedado segunda con un 22,77% de los apoyos, mientras que Comín ha quedado relegado a una tercera posición con poco más del 9% de los votos. El cuarto candidato, Antoni Walter, solo ha logrado un 1,98% de los votos en unas elecciones donde la participación ha quedado por debajo del 10% del censo. Sin embargo, Duran ha calificado de "extraordinaria" la implicación de los socios del Consell, de los 89.474 inscritos han participado 8.108 personas.

Poco después de darse a conocer los resultados, Comín, a través de un comunicado, ha denunciado "varias incidencias" durante la campaña y la elección, que considera que habrían afectado a "los derechos y la neutralidad" del proceso. El exvicepresidente del Consell ha denunciado que la votación no contara con "interventores", ha apelado al "juego limpio" y ha anunciado que estudiará si eleva estas "anomalías" a los responsables del proceso electoral. También en un comunicado, Duran ha hablado de "irregularidades" y "abusos" y ha anunciado que pedirán "las explicaciones necesarias", reservándose el derecho a "emprender acciones" si estas no les satisfacen.

A pesar de las acusaciones cruzadas, Domingo ha asegurado que hablará con el resto de candidatos para poder "sumar" con ellos y conseguir que el Consell tenga "más fuerza". Lo que sí ha dejado claro es que, a pesar de no cerrar ninguna puerta, su intención no es integrarles en la dirección de la entidad. "Lo importante es sumar el qué, no el quién", ha rematado.