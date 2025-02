El Govern de Illa encarga otro informe ambiental sobre el Hard Rock y no da por bueno el de ERC

El Govern asegura que no dispone de ningún informe y ha procedido a encargar un nuevo documento que evalúe el impacto ambiental del proyecto del Hard Rock. Esto es lo que aseguran fuentes del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, bajo la batuta de Sílvia Paneque, a EL PERIÓDICO, sobre el informe ambiental que el Govern de ERC tenía listo y a punto para firmar que ha adelantado este diario. Fuentes del ejecutivo de Salvador Illa cataloga como un "borrador" ese documento que recoge compensaciones económicas millonarias por el impacto ambiental del macroproyecto.

La nueva evaluación de impacto ambiental que se ha pedido está ya en elaboración, bajo la tutela de la dirección general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, comandada por Marc Vilahur, y que depende de la conselleria liderada por Sílvia Paneque. Lo que llama la atención es que éste ya ocupaba el mismo cargo con el Govern de Pere Aragonès. Paneque decidió mantenerlo en esa responsabilidad cuando se produjo el cambio de Govern para dirigir las políticas ambientales e impulsar definitivamente la Agència de la Natura, por lo que tanto él como los técnicos a los que se les ha encargado la elaboración de un nuevo documento son los mismos.

El borrador del informe, al que ha accedido el PERIÓDICO, sin embargo, pese a ser técnico y estar redactado por la dirección general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, lleva el nombre de Vilahur. Durante el cambio de mandato, Paneque aseguró que el traspaso de información por parte de David Mascort, el entonces conseller, fue ejemplar. Aun así, fuentes de Territori aseguran que el actual Govern no dispone de este informe que ERC tenía listo.

Varios episodios

El proyecto del Hard Rock ha sido materia sensible en los últimos dos mandatos. Tanto, que el PSC y Salvador Illa desde la oposición puso su defensa como condición ‘sine qua non’ para aprobar los presupuestos de Aragonès de 2023 y el año siguiente la legislatura acabó saltando por los aires, precisamente, porque los Comuns se negaron a aprobar las cuentas de 2024 si el macrocomplejo no caía de la agenda del Govern.

Paradojas de la política, Illa acabó siendo investido hace seis meses con un acuerdo con ERC y los Comuns en el que explícitamente se comprometía a "no facilitar" el proyecto retirando los beneficios fiscales a los casinos.

Fue el pasado 29 de enero cuando el Parlament aprobó la norma con los votos de PSC, ERC, Comuns y CUP, por lo que se ha vuelto a situar el tipo impositivo aplicable al juego en los grandes casinos al 55% y no al 10% que la misma Cámara aprobó en 2014 para atraer a los promotores del proyecto. Sin embargo, el Govern de Illa ha continuado navegando entre dos aguas y defendiendo que, por un lado, cumple con lo pactado con los socios de investidura y que, por el otro, continúa tramitando el Plan Director Urbanístico (PDU) con el argumento de que, no hacerlo, "se podría considerar prevaricación".

El argumento del Govern, que trata de no pisar callos ni en un lado ni en el otro ante un proyecto que siempre ha defendido, es que "ni lo facilita ni lo obstaculiza" y no aclara si se acabará haciendo o no. Paneque ha vuelto a asegurar este martes que, una vez culminen los trabajos del PDU, los promotores se tendrán que pronunciar, pero que mientras tanto el Executiu considera que "no es prudente hacer valoraciones sobre futuribles".

Suscríbete para seguir leyendo