Jordi Domingo gana las elecciones del Consell de la República y deja a Toni Comín en tercera posición

Jordi Domingo ha sido elegido president del Consell de la República. El candidato, que contaba con el apoyo de una buena parte de la antigua dirección de la entidad y del exconseller Lluís Puig, se ha impuesto con un 65,86% de los votos frente a la candidatura de Toni Comín, que ha quedado tercero. El hasta ahora vicepresidente del Consell, asediado por múltiples polémicas y acusaciones, solo ha conseguido recabar un 9,19% de los votos. Comín no solo no ha conseguido la reválida, sino que se ha visto superado por Montserrat Duran, la candidata de REvolucionemNos, que ha quedado segunda con un 22,77% de los apoyos. El cuarto candidato, Antoni Walter, solo ha logrado un 1,98% de los votos en unas elecciones donde la participación no ha alcanzado ni el 10% del censo.

Domingo se convierte así en el sucesor de Carles Puigdemont al frente de la entidad creada en 2018 para representar el Govern de 2017 en el "exilio" y mantener el legado del 1-O. Durante toda la campaña, Puigdemont ha evitado expresar sus preferencias y tampoco se ha pronunciado sobre las acusaciones que afectan a Comín, a pesar de que hasta ahora era su mano derecha. Sí lo hizo Toni Castellà, vicepresidente de Junts y hasta ahora miembro de la cúpula del Consell, cuando el pasado viernes reveló que junto a Puigdemont pidieron a Comín que no se presentará a los comicios.

En los últimos tiempos, Comín ha recibido múltiples acusaciones: desde ser señalado por mala praxis económica al haber pasado 15.530,35 euros de gastos personales a la cuenta del organismo, hasta la denuncia por acoso sexual y psicológico realizada por un exasesor de Junts en el Parlamento Europeo. El exvicepresident siempre ha defendido que eran gastos debidamente acreditados que le correspondían por su papel en el Consell y su situación judicial, y ha negado el resto de denuncias. Además, ha considerado que se trata de una campaña orquestada para torpedear su campaña.

Abogado y excónsul de Mar

Domingo es abogado especialista en derecho civil, mercantil y procesal. Durante su larga experiencia de más de 47 años en la profesión, fue cónsul mayor del Consolat de Mar de Barcelona, participó en la refundación de las instituciones catalanas durante la transición, ha presidido la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya y es miembro fundador y portavoz de la plataforma Constituïm. Actualmente, también es miembro de la comisión de transparencia del FC Barcelona y del Consell Social de la UB. Dentro del Consell de la República ya ejerció como presidente de la Sindicatura Electoral.

A partir de ahora, su principal reto será volver a dotar el Consell de proyecto y liderazgo, tras el adiós del expresident Carles Puigdemont y la pérdida de fuelle del proyecto independentista, que ya no preside la Generalitat ni tiene mayoría en el Parlament. Durante la campaña, Domingo ha prometido centrarse en la internacionalización de la reivindicación independentista. Sin embargo, en 2017, en pleno auge del 'procés', ya se hicieron evidentes las dificultades de esta vía al no haber recabado reconocimiento internacional a la causa.