Un juez eleva a Europa sus dudas sobre amnistiar a un vocal de una mesa electoral que se negó a quitarse el lazo amarillo

El Juzgado Penal número 3 de Vilanova i la Geltrú ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación de la ley de amnistía a un vocal de una mesa electoral que se negó el 10 de noviembre de 2019, durante los comicios generales, a quitarse el lazo amarillo que portaba en el pecho y fue relevado de sus funciones. La fiscalía acusaba a esta persona de un delito de desobediencia por el "incumplimiento de sus obligaciones" de la ley electora, pero la defensa esgrimió que no era cierto que se le requiriera para que se quitase el lazo amarillo, reclamando la absolución.

Los hechos ocurrieron en la jornada electoral de noviembre de 2019, cuando el acusado se personó en el centro de votación donde debía desempeñar la función de vocal de mesa electoral, portando un lazo amarillo en el pecho, símbolo, detalla el juez de Vilanova en su auto, "que según los acuerdos de la Junta Electoral General había sido considerado partidista al ser utilizado por determinados partidos políticos concurrentes a las elecciones". Previa consulta a Junta Electoral de Zona por parte del presidente de la mesa, según la fiscalía, se requirió a esta persona que se quitase el lazo y poder continuar su función de vocal, "a lo que el acusado se negó, siendo necesaria paralizar la votación".

Los policías que estaban en el colegio electoral también le indicaron que no podía llevar este símbolo, pero el imputado, según la fiscalía, se negó a sacárselo. Finalmente, la junta electoral remitió un acta informando de que en el caso de persistir su negativa supondrá abandono de funciones como vocal y daría lugar a las responsabilidades penales correspondiente. A pesar de que le fue comunicada que esta resolución, el acusado mantuvo su decisión de no desprenderse del símbolo, "siendo necesario retirarle de la mesa electoral y nombrar suplentes para continuar las votaciones", indica la resolución del juez de Vilanova.

Tras la entrada en vigor de la ley de amnistía, la defensa solicitó que se le aplicara y, por tanto, que se archivara la causa, sin que se opusiera la fiscalía. Sin embargo, el juez considera que ley del perdón podría vulnerar el derecho de la Unión Europea, en concreto con los principios de igualdad y de no discriminación. El togado señala que "a diferencia de las escasas peticiones de decisión prejudicial ante el TJUE "formuladas por otros órganos judiciales españoles, como el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) o la Audiencia Nacional, la suya no se centra en una tipología delictiva específica el caso, sino de todos delitos contemplados en la ley, "afectando a la esencia misma", incluso "su génesis y su aprobación". A su entender su petición tienen "una pretensión de globalidad" que hace que sea "especialmente relevante por las consecuencias que su resolución puede tener a nivel nacional sobre la viabilidad o no de la aplicación de esa ley".

La investidura de Sánchez

El juez expone en su auto que la ley de amnistía "discrimina, sin un motivo justificativo válido", a quien actúen de la misma manera que el vocal de la mesa "en un marco o contexto ideológico-político distinto" al independentismo, lo que "conduciría a situaciones tan absurdas como injustas". Pone como ejemplo que si otro miembro de la mesa electoral hubiera realizado la misma conducta con un distinto símbolo político no se beneficiaría de la amnistía. Y añade que si el incidente hubiera derivado en un enfrentamiento físico del acusado con el presidente u otro miembro- de la mesa electoral, con resultado de lesiones, el acusado se beneficiaría de la amnistía, mientras el otro no.

El magistrado de Vilanova recoge que la finalidad de la ley de amnistía era, sin perjuicio de otras posibles, "la obtención de los votos de los parlamentarios de varios partidos políticos para la investidura" de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Por lo tanto, agrega, no serviría "básicamente al interés general, sino al interés individual", sea de un partido político o del que era candidato. El juez también estima la ley del perdón incompatible con las disposiciones del derecho de la UE que establecen los principios de igualdad y no discriminación "por la participación en el previo pacto y posterior votación" de los parlamentarios de un partido (Junts) cuyos líderes y otros miembros podían beneficiarse de la amnistía. Además, recalca, se verían afectados "los valores del Estado de Derecho", en especial "los principios de separación de poderes y de legalidad".