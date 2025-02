ERC rectifica y descarta aceptar un consorcio con el Estado para recaudar los impuestos

La negociación de una nueva financiación para Catalunya será una de las cuestiones clave de la legislatura y cualquier paso en falso podría ser letal. Este lunes ERC ha tenido que aclarar que no es partidaria de la creación de un consorcio entre la Generalitat y el Estado para gestionar de forma compartida los impuestos de los catalanes. Lo que los republicanos quieren es que la Generalitat tenga plenos poderes sobre esta recaudación, y no compartidos con el Estado. La aclaración se produce, en términos tenísticos, por un error no forzado de la propia ERC.

La semana pasada Esquerra presentó la ponencia política en la que se recoge la estrategia del partido para los próximos cuatro años. En uno de sus párrafos relativos a la financiación se recogía "la posibilidad de crear un consorcio" entre la agencia tributaria catalana y la agencia estatal para hacer un "traspaso progresivo" en la cuestión de los tributos. Esta consideración abría la puerta a que se interpretara como un cambio de posición en los republicanos, que hasta ahora siempre habían rechazado este consorcio porque consideraban que le quitaba todo el poder a la Generalitat.

El camino trazado por ERC es el de la soberanía fiscal Elisenda Alamany — Secretaria general de ERC

Es por esto que este lunes la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha explicado que el partido se "autoenmendará" y cambiará este párrafo para que no haya lugar para las dudas. Esquerra niega que con esta ponencia pretendiera cambiar su posición respecto a la nueva financiación, pero ha admitido que el redactado actual se podía "malinterpretar" y, por lo tanto, lo modificará. "El camino trazado por ERC es el de la soberanía fiscal", ha resumido.

En definitiva, los republicanos quieren dejar claro que no hay ningún cambio de planteamiento ni ninguna rebaja de sus postulados y que, por lo tanto, seguirán reclamando al Govern de Salvador Illa que negocie con el Estado que la agencia tributaria catalana tenga plenas competencias en la gestión, recaudación e inspección de los tributos. Es decir, nada de consorcios. Según lo pactado en los acuerdos de investidura con el PSC, el IRPF tendría que ser el primer impuesto que la Generalitat pasara a gestionar de forma íntegra en 2026.

Mossos y agricultores

Alamany también ha celebrado que el Govern haya puesto fecha en el próximo mes de septiembre para que los Mossos d'Esquadra asuman la seguridad de los puertos y los aeropuertos de Catalunya. "Es un refuerzo en la soberanía del país", ha dicho en una comparecencia tras el encuentro semanal de la dirección de ERC. También ha avisado de que "fiscalizarán" que se cumplan con los plazos.

El partido de Oriol Junqueras ha querido reivindicar que esto ha sido posible porque el anterior Govern, el que lideraba el republicano Pere Aragonès, "había dejado el trabajo listo". Es decir, su argumento es que la policía catalana podrá ahora asumir esta nueva competencia porque en su día la conseller de Interior -que dirigía Joan Ignasi Elena- presionó para conseguirlo.

Los republicanos tratan así de sacar pecho de su gestión en la Generalitat entre 2021 y 2024, los tres años en los que ostentaron la presidencia. "Hoy se anuncia el trabajo hecho por ERC. Desde Esquerra apostamos siempre para tener el máximo de competencias", ha reivindicado Alamany. Además, ha advertido de que con este avance no es suficiente y que seguirá presionando para lograr otros como por ejemplo la nueva financiación.

Sobre el pacto entre el Govern y los agricultores para desconvocar las protestas, Alamany ha valorado positivamente que se haya llegado un acuerdo. Eso sí, ha considerado que es solo un "parche" que no puede esconder el problema real que es "la competencia desleal" a los productos locales que se ejerce, por ejemplo, de los productos que llegan de los países del Mercosur. Y esto, ha avisado, se cambia desde Europa y no desde la Generalitat.