El Govern confía en "acelerar" este semestre la oficialidad del catalán en la UE

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior del Govern, Jaume Duchha asegurado este domingo que la presidencia polaca del Consejo puede "acelerar" la oficialidad del catalán en la UE.

En declaraciones a NacióDigital, Duch ha apuntado que durante la presidencia húngara "era muy difícil hacer avanzar ningún tema y era complicado incluso desde el punto de vista de funcionamiento interno de la UE", por lo que confía en que con la presidencia polaca, que es "más abierta, más constructiva y más escuchada", puede haber una "aceleración" de la oficialidad del catalán.

La oficialidad del catalán en las instituciones europeas fue una de las exigencias de JxCat para dar apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, si bien todavía se trata de un asunto pendiente, como recordó a mediados de diciembre el líder posconvergente, Carles Puigdemont.

La iniciativa, lanzada durante la presidencia española del Consejo de la UE en el último semestre de 2023, ha quedado más en segundo plano durante las siguientes presidencias de Bélgica y de Hungría.

Sin fechas

A pesar de la "aceleración" que puede representar la presidencia polaca, Duch ha evitado poner fechas a la oficialidad del catalán en la UE: "Se está haciendo el trabajo y se está haciendo bien", ha dicho. "Todos sabemos que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego depende de la voluntad de 27 países. Por tanto, hasta que no se posicionen los 27 no podremos avanzar acontecimientos ni ponernos a tocar campanas. Con el apoyo de 26 estados no será suficiente, hacen falta 27 y este es el trabajo que estamos haciendo", ha asegurado el conseller.