Antonio Maíllo (IU), sobre el liderazgo de la izquierda: "Cuando en política se es un obstáculo, hay que renunciar"

El líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo (Lucena, 1966), está de gira por el Estado. Crítico con la construcción de Sumar y partidario de escoger en primaras al próximo candidato a las elecciones generales, lleva meses impulsando la 'Convocatoria por la Democracia', el proceso político con el que pretende reagrupar una izquierda alternativa fragmentada y en horas bajas mientras la extrema derecha crece.

El miércoles y el jueves estuvo en Catalunya, donde celebró un acto y se reunió con los Comuns y los principales sindicatos, pero también con el president de la Generalitat, Salvador Illa, a quien le regaló una biografía del federalista andaluz José Paul y Angulo. Un encuentro no publicitado que explica en esta entrevista a EL PERIÓDICO en la sede de CCOO en Barcelona y que se produce a las puertas de que se aborde la reforma del sistema de financiación.

Se reunió este jueves con Illa. ¿Cuál era su objetivo?

Conocernos, como he hecho con otros presidentes de otras comunidades como Chivite en Navarra o Barbón en Asturias. Fue un café informal, era la primera vez que nos veíamos. Me llevo una impresión muy buena, de una persona con sensatez y con una visión muy clara de lo que quiere hacer. Certidumbre es lo que le falta al panorama político español.

¿Hablaron sobre la financiación singular?

Fue más un encuentro de cortesía, sin entrar en detalles. Aunque, por mi parte, estaré dispuesto a abordarlo. Es una oportunidad de mayor federalización en nuestro país y para compatibilizar las aspiraciones legítimas de Catalunya con un modelo de financiación justo en el resto de España.

[Tras reunirse con Illa] Me llevo una impresión muy buena, de una persona con sensatez y con una visión muy clara de lo que quiere hacer

¿Ve compatible entonces la singularidad con la solidaridad?

Además de la corresponsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos, para nosotros tiene que haber una garantía de que el sistema de financiación financia servicios públicos, no territorios. Es la clave para llegar a un buen acuerdo.

¿Es un inconveniente que se plantee la salida de Catalunya del régimen común?

Este es uno de los apartados por el que puede haber fricciones. Creo que hay fórmulas que no tienen por qué llevar a esa salida del régimen común.

Se ha reunido también con la dirección de los Comuns. ¿Qué mensaje les ha trasladado?

Coincidimos mucho, hay confluencias programáticas para un reencuentro de todo lo que es el espacio de la izquierda alternativa. Izquierda Unida debe tener su interlocución con todas las organizaciones.

El espacio de referencia en Catalunya son los Comuns. ¿Qué papel quiere jugar la federación catalana de su organización?

EUCat tiene un papel importante para recuperar el hilo rojo de gente que aspira a que el discurso de clase se abra paso en Catalunya. Se echa en falta un discurso sencillo, apegado a las clases populares y a sus intereses materiales. Desde la unidad, podemos reforzar esta línea de actuación.

Antonio Maíllo, durante la entrevista con EL PERIÓDICO / MANU MITRU

¿Ve realmente viable recuperar los lazos con Podemos?

Yo veo viable todo. No hay discrepancias programáticas. Hay que hablar de política y de método de resolución de los conflictos de manera democrática. Yo observo que hay mucha sensatez en todas las organizaciones, preocupación por el momento histórico. Hay mucho votante que ansía y nos reclama ese espacio unitario. ¿Se imagina que, por ir divididos nosotros, tengamos a Feijóo y Abascal gobernando nuestro país en un contexto de hegemonía de Trump, con Meloni en Italia, Orban en Hungría o la amenaza de los nazis en Alemania? ¿Alguien podría asumir la responsabilidad histórica de eso? Nosotros no la vamos a asumir.

¿Se imagina que, por ir divididos nosotros, tengamos a Feijóo y Abascal gobernando nuestro país? ¿Alguien podría asumir la responsabilidad histórica de eso?

Si las diferencias no son programáticas, ¿el problema es de personalismos?

Yo creo que hay una fase del tú y el yo, de personalismos, muy acentuada. Apelo a la política de renuncia: yo dirijo un proyecto mientras sea útil; y cuando ese ciclo se agota, uno da un paso al lado y no puede ser obstáculo para construir un proyecto que se debe a las aspiraciones populares, no a las personales de cada dirigente. Si yo soy obstáculo, yo renuncio. Creo que hay condiciones para construir ese espacio y para que salga bien.

¿Qué pasos concretos hay que dar y quién debe darlos? Porque aquí alguien tendrá que dar su brazo a torcer.

El primer aliado es el tiempo. Hay que relajar el ambiente, eliminar toxicidad en los mensajes. En términos políticos, la 'Convocatoria por la democracia' busca implicar a la gente para hablar de problemas de vivienda, de condiciones de trabajo, de derechos, de servicios públicos. De política que nos puede unir y no de espectacularización de la política.

Sumar ya hizo un proceso de escucha y el resultado no ha sido el que esperaban. ¿Qué tiene de distinta su iniciativa?

Nosotros queremos volver a lo genuino de la política, construir red sólida de organización popular en los pueblos, en las ciudades, en los barrios, en sectoriales, de profesorado, de personal sanitario, de trabajadores, de industria. Nuestra cultura política es el debate a calzón quitado, que la gente sea protagonista del proceso y de las propuestas. Lo otro, estuvo muy caracterizado por un liderazgo muy fuerte. Tan fuerte, que cuando desaparecen los liderazgos desaparece el proyecto que lo inspira.

¿Ha faltado democracia interna en Sumar y Unidas Podemos?

La falta de método democrático en la toma de decisiones ha sido una de las debilidades.

Podemos lleva días agitando que Sumar podría acabar presentándose a las elecciones generales con el PSOE. ¿Eso es verosímil?

Ellos saben perfectamente que el espacio de la izquierda alternativa no va a ir con el PSOE en una lista electoral. No hay ni base ni aspiración. A mí me gustaría que se compitiera por las mejores propuestas políticas, por ejemplo, en el debate de vivienda.

Hay que hacer un censo nuevo donde cada organización volquemos nuestra militancia y simpatizantes. Queremos primarias y sin vetos cruzados

¿Entonces a qué responde que Podemos insista en esa posibilidad?

Se equivocan al introducir y anteponer siempre posturas de ruptura emocional con otros espacios. Sinceramente, no sé a dónde se quiere ir, pero nosotros no vamos a entrar por ahí.

¿Yolanda Díaz está en condiciones de volver a liderar esa reagrupación de la izquierda en las próximas generales?

Me interesa más abordar la definición del campo de juego para que después podamos todos jugar con unas reglas claras. La existencia de primarias, la confluencia programática y la asunción de las reglas del juego son las claves.

¿Y cómo tienen que ser esas primarias? Habrá en el espacio quien se queje de que IU tiene más militantes.

Creo que habría que hacer un censo nuevo donde cada organización volquemos nuestra militancia y simpatizantes.

Maíllo defiende que se elija por primarias el próximo candidato a las elecciones generales / EPC

Hasta ahora se ha hecho un reparto por cuotas.

Cuando tú no eres coherente, pierdes legitimidad ante la gente a la que quieres seducir. A ver si aprendemos. Lo digo por el método de primarias. Si tú quieres una democracia participativa, activa, ¿cómo es que nombras a los candidatos en una reunión de cuatro dirigentes de cada partido? Queremos un método de primarias y sin vetos cruzados.

Si las elecciones generales son en 2027, ¿el punto de partida de esa reagrupación de la izquierda debería darse en Andalucía?

Efectivamente. Andalucía es una de las grandes esperanzas para el inicio de este proceso.

Asegura ser "moderadamente optimista" con el futuro de la legislatura. ¿Es Junts un socio fiable?

Imprevisible. Pero hay una aritmética parlamentaria y una posibilidad de conformar un bloque que, con todos los matices que se tengan, es susceptible de construir acuerdos. Desde el 23-J que desde la derecha se teoriza que esta legislatura no durará nada y vamos para el ecuador ya mismo.

Desde el 23-J que desde la derecha se teoriza que esta legislatura no durará nada y vamos para el ecuador ya mismo

¿O sea que ve posible que Junts acabe votando a favor de los presupuestos?

No va a ser nada fácil, ¿pero quién nos iba a decir que la ley de amnistía iba a salir? ¿O el decreto ómnibus que acababa de suspenderse sería aprobado? Hay un campo de posibilidad y soy de los que ve el vaso medio lleno.

¿Confía también en que se apruebe la reducción de la jornada laboral?

Confío en que salga adelante. Hay muy buenos negociadores en el Ministerio de Trabajo. La gran virtud de la ley es que es un proyecto que está impulsado por una demanda social. Quien se niegue u obstaculice la reducción de la jornada laboral va a perder esta batalla.

Puigdemont está negociando con el Gobierno la transferencia de las competencias en inmigración a la Generalitat. ¿Le preocupa que ponga Junts ponga el foco en esta cuestión?

Me parece que si no llega a salir Aliança Catalana no lo habría planteado. El discurso tradicional de Convergència siempre ha sido de integración y aquí ha habido una quiebra. Hay un debate sobre la interpretación constitucional de la competencia exclusiva del Estado o si se puede delegar, pero lo que me preocupa es que se ponga el foco de la migración en clave 'trumpista'.

Suscríbete para seguir leyendo