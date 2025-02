El choque en el Consell de la República hace mella en la ANC: Josep Costa acusa a Lluís Llach de "gestión despótica"

No solo las aguas están removidas en el Consell de la República, sino que las disputas continúan abiertas también en la Assemblea Nacional de Catalunya y, de hecho, el malestar en ambos órganos independentistas se entrelazan. En esta ocasión, ha sido Josep Costa, exvicepresidente del Parlament y miembro del secretariado de la ANC quien ha levantado primero la voz en la red X contra el presidente de la entidad, Lluís Llach, a quien ha acusado de "gestión despótica y antireglamentaria". La réplica apenas ha tardado unos minutos en llegar y el propio Llach ha asegurado estar "enojado" por unas palabras que, asegura, no "merece" ningún miembro del colectivo.

¿Qué ha pasado en esta ocasión? Se enmarañan motivos organizativos con discrepancias políticas y personales. Este sábado el secretariado nacional de la ANC se ha reunido y uno de los puntos que tenía en el orden del día era intentar desencallar por cuarta vez la sustitución de Sílvia Ventura como secretaria, una de las piezas clave del núcleo que dirige la entidad que dimitió alegando motivos personales. Sin embargo, según fuentes conocedoras del conflicto, el candidato de Llach, Elnur Bayramzade, que es de su órbita de confianza y que está ejerciendo en funciones el cargo, no ha obtenido suficiente apoyo, cosa que ya ha pasado en seis votaciones.

En lugar de optar por tratar de buscar otro nombre de consenso, la apuesta de la presidencia de la ANC ha sido continuar arrastrando esa interinidad y dejar otra vez el relevo para más adelante. Este ha sido el detonante por el que Costa ha abandonado la reunión, como también ha hecho algún otro miembro del secretariado. No obstante, el caldo de cultivo del choque viene de lejos y a él se suma que Llach ha irrumpido en los últimos días en el proceso de elección del nuevo líder del Consell de la República para pedir el voto a favor de Toni Comín después de que el exeurodiputado de Junts haya recibido acusaciones de acoso sexual y de haber hecho un uso personal de los fondos de la entidad. Este mismo sábado el vicepresidente del partido, Antoni Castellà, ha revelado que él mismo y Carles Puigdemont le pidieron que no optara a presidir el Consell, una reclamación que Comin no secundó.

Discrepancias que vienen de lejos

"Creo que la gran mayoría de socios de la ANC están de acuerdo conmigo con que el presidente de la entidad no puede salir en la principal radio del país a defender a un político acusado de cosas muy escabrosas por sus propios compañeros. Son comportamientos que hacen daño al movimiento y se deben erradicar", ha espetado Costa en un nuevo mensaje tras abandonar la reunión del secretariado. En la campaña de las elecciones catalanas, Llach ya se mojó públicamente anunciando que su voto sería para Puigdemont.

Los críticos acusan a Llach de haber buscado "el control absoluto" de la organización desde que asumió la presidencia rodeado de polémica porque no fue hasta la sexta votación que recabó el apoyo suficiente. Heredó entonces una entidad que ya había implosionado por las discrepancias internas en el mandato anterior, marcado por las dimisiones bajo la presidencia de Dolors Feliu. Además de señalar que se están "vulnerando los estatutos", le reprochan que no sepa "guardar las formas" ni preservar el rol institucional" como presidente de la entidad por pedir el voto por Comin.

"El problema de fondo es que ha desembarcado en la ANC una estrategia coordinada para controlar desde fuera la entidad, la misma que busca controlar también en el Consell de la República", sentencian los críticos de Llach, que lamentan la "resistencia numantina" de algunos líderes del independentismo que impiden una "renovación a fondo" del movimiento pese a llevar una década dando directrices. Por ahora, no se plantean ir más allá para recoger firmas y forzar la elección de una nueva cúpula en la ANC, pero Llach sí que ha abierto la puerta a aplicar correctivos dejando caer que las palabras de Costa "contravienen el reglamento interno" de la ANC, el mismo que sus detractores le acusan de saltarse.