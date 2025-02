Junts vincula su apoyo al reparto de migrantes al traspaso de las competencias en inmigración

"Catalunya no puede formar parte del 'café para todos'". Así ha reaccionado el secretario general de Junts, Jordi Turull, al ser preguntado por el acuerdo alcanzado este jueves entre Canarias y el Gobierno para el reparto de 4.400 menores migrantes. El pacto no establece aún el número que corresponderá a cada territorio, pero sí deja claro que la fórmula tendrá en cuenta los niveles "población, riqueza y esfuerzo de acogida" de las distintas comunidades antes de asignar una cuantía.

Turull ha evitado entrar a valorar el acuerdo, alegando que aún no conocen la letra pequeña de este, pero ha vinculado el voto de sus siete diputados en esta cuestión a como termine la negociación sobre el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat. "No podemos ser una [comunidad] más", ha defendido en declaraciones a la prensa tras visitar el complejo industrial de Repsol en Tarragona.

El número dos de los posconvergentes ha recordado que Catalunya ha "liderado" la acogida de menores migrantes en los últimos años y ha defendido que hay que tenerlo en cuenta de cara a futuros repartos, para evitar un "colapse de servicios", a la vez que ha afirmado que la "solidaridad no puede ser forzada". Sin embargo, ha pedido no tratar a los niños como "mercancías".

Preguntado por el estado de las negociaciones con el PSOE para el traspaso, Turull ha evitado dar detalles sobre las conversaciones, pero ha asegurado que están "encallados en muy poca cosa".

Lo que sí ha querido negar es que ley orgánica en la que se está trabajando abra la puerta a que cualquier autonomía -no solo Catalunya- pueda gestionar la acogida, tal y como ha publicado este viernes elDiario.es. "Nosotros no sabemos nada de esta ley, sabemos lo que estamos negociando", ha zanjado, al tiempo que ha afirmado no entender por qué los socialistas salen ahora "por peteneras" con esta cuestión.

Sobre el escollo en el control de fronteras y el hecho de que el Gobierno mantenga que sería inconstitucional que pasara a depender de los Mossos, Turull ha ironizado con que la Constitución es como el Quijote, que "todo el mundo habla de él, pero nadie se lo ha leído". "Lo que pedimos se adecua al marco jurídico", ha rematado.