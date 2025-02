Los escuderos de Puigdemont en Bélgica se baten en las urnas del Consell de la República

Siete años después, se consuma la ruptura. La unidad que mostraron al inicio los exconsellers que se fueron a Bélgica tras la declaración unilateral de independencia fallida, plasmada en múltiples fotografías conjuntas desde Waterloo, se ha ido desvaneciendo con el tiempo. La primera en oficializar la fractura fue Meritxell Serret, cuando en marzo de 2021 decidió volver a España y entregarse al Tribunal Supremo, desmarcándose de la estrategia seguida por Carles Puigdemont. Tres años después quién se descolgó, creando un nuevo partido para confrontar con el expresident, fue Clara Ponsatí. Y ahora son Toni Comín y Lluís Puig los que rivalizarán en las elecciones en el Consell de la República, justamente el organismo que debía representar el Govern de 2017 en el "exilio" y mantener el legado del 1-O.

Los exconsellers Lluís Puig, Toni Comín y Meritxell Serret, celebrando la decisión de la justicia belga de no cursar la extradición / Blanca Blay ACN

Las votaciones para buscar sustituto a Puigdemont, que dejó la entidad para centrarse en Junts, empiezan este sábado y se alargarán hasta el miércoles 12 de febrero. Hay cuatro candidatos, pero solo dos parecen tener capacidad para imponerse. Por un lado está Comín, que ha decidido presentarse a pesar de las múltiples polémicas que acarrea. Y, por el otro, Jordi Domingo, que es visto con buenos ojos por buena parte de la anterior cúpula de la entidad y ha recibido el apoyo explícito de Puig. Puigdemont, en cambio, ha evitado posicionarse, algo de por sí significativo. No ha apoyado públicamente a ningún candidato, ni tampoco ha hablado sobre las acusaciones que afectan a Comín, a pesar de que hasta ahora era su mano derecha.

Los otros dos candidatos son Montserrat Duran y Antoni Walter. Duran, que forma parte de la candidatura REvolucionemNos, tiene el apoyo del actor Toni Albà y del activista Roger Español.

Al inicio de la campaña había dos candidatos. Unos era Lluís Felipe Lorenzo, que decidió retirarse y pedir el voto por Comín en "solidaridad" con él, por las acusaciones de mala praxis económica y la denuncia por acoso sexual y psicológico de un exasesor de Junts. Y el otro era Jordi Castellà, que este viernes ha anunciado que se integra en la lista de Domingo.

Las primeras acusaciones contra Comín salieron a la luz el pasado verano. Fue entonces cuando le acusaron de cargar 15.530,35 euros de gastos personales a la cuenta del organismo y se decidió encargar una auditoria interna para aclarar los hechos. El exvicepresidente de la entidad siempre justificó que se trataba de gastos de representación debidamente acreditados y que le correspondían por su papel en el Consell y su situación judicial. Entre ellos había el alquiler de un vehículo durante 15 días o un apartamento en el sur de Francia, que Comín asegura que usó para hacer reuniones del Consell, así como los impuestos derivados de su casa en Lovaina (Bégica) o la retirada de 6.000 euros en efectivo. "No se ha embolsado dinero, pero es como un niño y actúa como si fuera un juguete que le pertenece", resume una de las fuentes consultadas del entorno del Consell.

Toni Comin y Lluís Puig, en mayo del 2018. / YVES HERMAN / REUTERS

Pero las acusaciones no quedaron aquí. Extrabajadores del Consell también han señalado a Comín por su gestión. El caso más significativo es el del exrapero Valtonyc, que a pesar de no haber llegado a Bélgica con el Govern, acabó siendo como uno más del grupo. El cantante, que acusó a Comín de haber transferido fondos de la entidad a la suya personal y de usar el "chantaje emocional" en beneficio propio, es especialmente próximo a Puig. El exconseller de Cultura, que se mudó al sur de Francia hace ya un tiempo, no ha criticado abiertamente a su excompañero de Govern, pero sí se ha posicionado a favor de Domingo alegando que su "candidatura aporta una visión renovada, transversal y comprometida con los objetivos políticos de los Països Catalans".

A todas estas afirmaciones se le ha sumado también en los últimos días una denuncia por acoso sexual y psicológico de un exasesor de Junts en el Parlamento Europeo. Junts ha derivado el caso a la comisión de garantías, mientras que el Consell se ha inhibido de la cuestión después de que ningún candidato haya impugnado su candidatura. Comín, por su parte, asegura que todo forma parte de una "guerra sucia" para impedir que gane las elecciones del Consell y cree que se trata de una "venganza". El veredicto final de la batalla no se sabrá hasta el miércoles, pero lo que ya ha quedado acreditado es que cada los integrantes del grupo de Waterloo seguirán ahora su camino por separado.

