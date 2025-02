Junts asegura que Catalunya podrá cerrar los CIE cuando tenga las competencias en inmigración

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha explicado este miércoles en una entrevista en el Cafè d'Idees que las negociaciones con el Gobierno para el traspaso de las competencias en inmigración están "encalladas" en tres cuestiones que su partido exige para que se materialice cualquier acuerdo definitivo: que la Generalitat sea la institución de referencia para cualquier persona que llegue del extranjero y deba hacer los trámites de llegada (lo que incluye que la expedición de los NIE se haga desde Catalunya); que la comunidad autónoma tenga la potestad de tramitar todos los expedientes sancionadores (también los de expulsión); y que sean los Mossos d'Esquadra los que se encarguen de controlar las fronteras de forma exclusiva.

No es ninguna exigencia nueva, ya que los posconvergentes llevan meses defendiendo que el traspaso debe ser "integral" y no de "gestión". Eso sí, Turull ha reconocido que, más allá de esto, hay otros puntos en los que sí se han podido encontrar ambas partes, que llevan más de un año negociando esta carpeta. Ejemplo de ello es que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) pasen a ser gestionados desde Catalunya, un asunto que el dirigente posconvergente ha asegurado que está prácticamente cerrado con el Ejecutivo central.

Junts hace años que reclama que se cierren estos centros, ya que considera que son espacios que "vulneran los derechos humanos", una petición que fue especialmente reivindicada durante la pandemia del covid. Aunque en los últimos meses otros asuntos han tomado el protagonismo del traspaso de competencias en inmigración, Turull ha recordado que esta demanda, la de bajar la persiana a estos centros, sigue siendo una voluntad del partido, por lo que tener la gestión desde Catalunya de este instrumento abre la puerta a que se puedan eliminar.

"Si los gestionamos, los podemos cerrar y ofrecer una alternativa más humana", ha comentado el secretario general de Junts, quien además ha recordado que en 2015 el Parlament ya aprobó una resolución para instar al Estado a su cierre. Pese a eso, se trató entonces de una petición simbólica y, en caso de hacerse efectivo el traspaso, la Cámara deberá volver a avalar si apuesta por suprimirlos y qué alternativas propone.

Una querella y una reunión

Si bien los esfuerzos entre el Gobierno y Junts se están centrando en el traspaso de inmigración, hay otros asuntos que Turull ha asegurado que están encima de la mesa y que son necesarios para que los posconvergentes vuelvan a confiar en el Ejecutivo Central. Así, ha vuelto a reclamar la "amnistía política" para el líder de Junts, Carles Puigdemont, algo que no solo pasaría por celebrar la ya reclamada reunión entre Pedro Sánchez y el expresident, sino que desde Junts también han exigido que el presidente del Gobierno se querelle contra los jueces que "no aplican la amnistía". Turull ha pedido así que el Ejecutivo responda ante lo que considera que es "prevaricación" por parte de los jueces: "Que active algún mecanismo como se ha hecho cuando algo ha afectado al PSOE", ha espetado, en referencia a las querellas presentadas contra el juez que investiga a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez.

"Todo ayuda a crear buen ambiente", ha relatado el secretario general de Junts, que también ha sido exigente con el acuerdo de Bruselas para la investidura de Sánchez y en los puntos todavía pendientes de resolver, como la oficialidad del catalán en la UE. De todo ello dependerá, entre otras cosas, abrir la negociación para los Presupuestos Generales del Estado, un decreto que requiere de los siete votos de Junts para ser aprobado.

La moción de confianza

Pero desde el partido de Puigdemont no quieren hablar todavía de las conversaciones para las cuentas públicas y siguen, de momento, su máxima del "paso a paso". Este miércoles, un día después de que la Mesa del Congreso -con mayoría del PSOE y Sumar- haya aceptado a trámite la proposición no de ley (PNL) presentada por Junts para instar al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza, Turull ha sido claro y ha trasladado que, del cumplimiento de todas las cuestiones anteriores, dependerá que su partido le otorgue su respaldo. Y de si Sánchez puede contar o no con su apoyo, dependerá que los posconvergentes le exijan elecciones anticipadas.

"Si llegamos a decirle que no tiene nuestra confianza, el siguiente paso es pedirle que convoque elecciones", ha comunicado Turull, situando la votación de la PNL -que no es vinculante- como una maniobra para que Sánchez vea si tiene el apoyo de la mayoría del hemiciclo o no, aunque eso no implique que esté obligado a someterse a una cuestión de confianza, que solo él puede presentar.

Los posconvergentes tratan así de presionar al Gobierno para que acelere el cumplimiento de sus pactos -especialmente el referente a las competencias en inmigración- antes de que se lleve a cabo la votación de la proposición no de ley. Su aprobación, que requeriría sumar los votos de PP, Vox y Junts, dejaría a Sánchez en un escenario muy delicado, ya que constataría su debilidad parlamentaria. Pese a que el acuerdo para salvar el escudo social y las pensiones recompuso los puentes entre ambos partidos tras la suspensión de las negociaciones que proclamó Puigdemont, Turull ha dejado claro este miércoles que no hay nada garantizado.