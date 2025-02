ERC exige resultados en las reuniones Estado-Generalitat de este mes: "No aceptaremos rebajas"

El mes de febrero será un mes importante en las siempre intensas relaciones entre el Estado y la Generalitat. Hay al menos cuatro citas en rojo en el calendario: una comisión de infraestructuras (17 de febrero), una comisión bilateral (dia 24), un Consejo de Política General y Financiera (dia 26), y una comisión de asuntos económicos y fiscales (dia 28). Anticipándose a lo que pueda pasar, este lunes ERC ha exigido a las dos partes que los encuentros sirvan para que haya resultados tangibles. De ello dependen que se cumplan varios de los acuerdos pendientes que los republicanos hace tiempo que reclaman tanto al Govern de Illa como al Gobierno de Sánchez. "Y no aceptaremos ninguna rebaja", ha advertido el portavoz adjunto del partido, Isaac Albert.

ERC confía que en estos contactos se aborden tres temas capitales que se incluyeron tanto en el pacto de investidura de Illa (agosto de 2024) como en el de Sánchez (noviembre de 2023). Son la financiación singular, el traspaso integral de Rodalies y la quita de la deuda de la Generalitat. Además, quiere que también se concrete el anuncio reciente del president Illa de que los Mossos d'Esquadra asumirán la seguridad de los aeropuertos y puertos catalanes este mismo año. Albert ha reprochado a Illa que hasta ahora ha demostrado "falta de ambición nacional", por lo que espera que estas cuatro reuniones sirvan para que el Govern cambie de rumbo. "Reclamamos que esté a la altura del país que representa: exigencia y ambición", ha concluido.

Los republicanos están expectantes ante estas cuatro reuniones porque, en función de los resultados, sabrán si pueden llegar a nuevos acuerdos con los socialistas o, por el contrario, siguen rechazando cualquier acercamiento como vienen haciendo desde hace algunas semanas. Eso sí, Albert ha dejado claro que, vayan como vayan las reuniones, no reconsiderarán su negativa a negociar los Presupuestos de la Generalitat de 2025: "El debate de los presupuestos está cerrado y creo que el Govern [de Illa] también lo entendido".

¿Y los Presupuestos Generales del Estado? ¿También es un debate cerrado en ERC? Aunque el portavoz republicano no ha sido tan tajante como con los catalanes, ha dado a entender que ahora mismo es una opción remota. "Los Presupuestos Generales no avanzan porque en realidad no hay negociaciones", ha precisado. De hecho, desde el cuartel republicano recuerdan que Sánchez ni tan siquiera ha presentado el esbozo de las cuentas, por lo que consideran que ahora mismo no hay nada de lo que hablar.

Los suplementos de crédito

Desde que Illa asumió que no tendría cuentas nuevas para 2025, su Govern puso sobre la mesa la posibilidad de ampliar la capacidad de gasto de la Generalitat a través de suplementos de crédito. Unos suplementos que tendría que llevar al Parlament y que, como con los presupuestos, necesitarían el voto de ERC y los Comuns para tener alguna posibilidad de prosperar.

El portavoz adjunto de ERC, Isaac Albert, este lunes. / ERC

ERC no ha aclarado hoy si, a falta de presupuestos, estaría dispuesta a dar luz verde a los suplementos. Albert ha expuesto que el Govern aún no les ha trasladado ningún tema y que, por lo tanto, no podía pronunciarse. Sin embargo, no ha descartado apoyarlos. "Cuando tengamos la carpeta encima de la mesa empezaremos a hablar", ha argumentado.

Para que ERC vuelva a negociar con el PSC o el PSOE deberán cumplirse primero dos premisas. En primer lugar, que los republicanos vean que las reuniones Estado-Generalitat del mes de febrero den resultados que puedan aceptar e, incluso, reivindicar como propios. En segundo lugar, que haya pasado su congreso del 15 y el 16 de marzo sin demasiados rasguños internos. A partir de aquí, volverán a recalcular la ruta. También la de los pactos.